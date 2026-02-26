Barátság kőolajvezeték: megdöbbentő, hogyan reagált Brüsszel Magyarország és Ukrajna konfliktusára

A Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet újabb feszültséget hozott a térségben, miután a magyar kormány szerint a szállítás elmaradása ukrán politikai döntés következménye volt, miközben európai fellépés azóta sem történt. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint háborús körülmények között a kritikus infrastruktúra legitim célpont lehet, de ez önmagában még nem tesz egy ilyen döntést bölccsé.

A szakértő több szempontot emelt ki. Egyrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy háborús helyzetben a kritikus infrastruktúra legitim célpontnak számíthat, és a vezeték megrongálása ebbe a logikába illeszkedik. Másrészt úgy vélekedett: amennyiben valóban igaz, hogy az ukrán fél nem kívánja helyreállítani a szállítást, az kifejezetten hibás döntés lenne.