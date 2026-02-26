Ft
szlovákia magyarország politico eu orbán viktor

Most érkezett: Magyarország és Szlovákia független tényfeltárókat küldene Ukrajnába

2026. február 26. 16:38

Orbán Viktor vizsgálatot követel a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban.

2026. február 26. 16:38
null

Orbán Viktor jelezte, hogy visszavonhatja vétóját az EU által Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós támogatásról, ha az EU felméri az ukrán olajvezetékben keletkezett károkat.

A Politico által megszerzett, csütörtökön keltezett levelében Orbán Viktor leírta:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

„Magyarország érdeke, hogy a szállítás minél hamarabb újrainduljon”.

A miniszterelnök vizsgálatot követelt. 

„Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió elképzelését, amelyben Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők vesznek részt a Barátság vezeték állapotának ellenőrzése céljából. Magyarország elfogadja egy ilyen misszió eredményeit.”

Egy magas rangú EU-tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy az unió tudomásul vette a kárfelmérés iránti kérelmeket, de a biztonsági helyzet miatt ez a feladat bonyolult.

A magyar kormány szerint az ukránok poltikai okokból nem indítják újra a szállítást, pedig nem lenne annak műszaki akadálya, és ezt egy vizsgálat potenciálisan leleplezhetné. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

pandalala
2026. február 26. 17:16
" független tényfeltárók " jaja, abból annyi van mint égen a csillag :-D és majd a független média megírja .... :-DDDDD
Kriszta67
2026. február 26. 17:03
Majd most gyorsan felrobbantanak valamit.
elégia
2026. február 26. 16:47
Nem kell levelezni. Lekell kapcsolni az áramot. Azonnal. Akkor majd jönni fog az olaj. Azonnal.
lapado
2026. február 26. 16:46 Szerkesztve
Nekünk független amerikai tényfeltárók kellenének. Nekik még engedélyt sem kellene kérniük hozzá senkitől.
