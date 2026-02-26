Most érkezett: Magyarország és Szlovákia független tényfeltárókat küldene Ukrajnába

„Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió elképzelését, amelyben Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők vesznek részt a Barátság vezeték állapotának ellenőrzése céljából. Magyarország elfogadja egy ilyen misszió eredményeit.”

Egy magas rangú EU-tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy az unió tudomásul vette a kárfelmérés iránti kérelmeket, de a biztonsági helyzet miatt ez a feladat bonyolult.

A magyar kormány szerint az ukránok poltikai okokból nem indítják újra a szállítást, pedig nem lenne annak műszaki akadálya, és ezt egy vizsgálat potenciálisan leleplezhetné.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala