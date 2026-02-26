Most érkezett: Magyarország és Szlovákia független tényfeltárókat küldene Ukrajnába

„Orbán megkapja a rohadt vezetékét” – Brüsszelben rájöttek, hogy rossz taktikát választottak
A Politico arról ír, kezdenek rájönni, hogy nyomásgyakorlással semmire sem mennek Magyarországgal szemben.
Orbán Viktor vizsgálatot követel a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban.
Orbán Viktor jelezte, hogy visszavonhatja vétóját az EU által Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós támogatásról, ha az EU felméri az ukrán olajvezetékben keletkezett károkat.
A Politico által megszerzett, csütörtökön keltezett levelében Orbán Viktor leírta:
„Magyarország érdeke, hogy a szállítás minél hamarabb újrainduljon”.
A miniszterelnök vizsgálatot követelt.
„Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió elképzelését, amelyben Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők vesznek részt a Barátság vezeték állapotának ellenőrzése céljából. Magyarország elfogadja egy ilyen misszió eredményeit.”
Egy magas rangú EU-tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy az unió tudomásul vette a kárfelmérés iránti kérelmeket, de a biztonsági helyzet miatt ez a feladat bonyolult.
A magyar kormány szerint az ukránok poltikai okokból nem indítják újra a szállítást, pedig nem lenne annak műszaki akadálya, és ezt egy vizsgálat potenciálisan leleplezhetné.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
