Rendkívüli bejelentés a honvédelmi minisztertől: ezeket az intézkedéseket teszik az energetikai rendszer védelmében

„Az intézkedések célja, hogy megelőzzük, szükség esetén elhárítsuk a magyarországi energetikai infrastruktúrát érő légi és szárazföldi támadásokat, így biztosítva a magyar gazdaság és közlekedés alapvető eszközeit, valamint a magyar emberek biztonságát” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter továbbá leszögezte, az energiaellátás folyamatos marad. A miniszter véleménye szerint „Magyarország egy zsarolóállam olajblokádja alatt áll Szlovákiával együtt.” Állítása szerint sem műszaki, sem technikai ok nem indokolja a Barátság kőolajvezeték elzárását, és Magyarország nem enged a zsarolásnak.

A tájékoztatón továbbá elhangzott, hogy a NATO-t értesítették az intézkedésekről, a miniszter pedig az ellenzék kritikáira reagálva azt állította, nincs szükség a NATO 4. cikkelyének aktiválására, mert Magyarország saját erőből is képes a védelemre. Kérdésre válaszolva a veszély nyilvánvaló jeleként a Barátság vezeték elzárását és az Északi Áramlat ügyét említette.

Vannak olyan további, részleteiben nem taglalható információk is, amelyek azt mutatják, Ukrajna érdekelt abban, hogy a helyzet tovább eszkalálódjon

– jegyezte meg a miniszter.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos