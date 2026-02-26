Ft
energetikai szalay - bobrovniczky kristóf nato magyarország energiaügyi minisztérium védelem

Rendkívüli bejelentés a honvédelmi minisztertől: ezeket az intézkedéseket teszik az energetikai rendszer védelmében

2026. február 26. 19:05

A honvédelmi miniszter szerint Magyarország egy zsarolóállam olajblokádja alatt áll Szlovákiával együtt.

2026. február 26. 19:05
null

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az energetikai infrastruktúra védelmét erősítő egyeztető törzs ülése után jelentette be, hogy bővítik a légtéri elhárítási képességeket, több elektronikus zavaróeszközt osztanak szét, és katonai jelenlétet biztosítanak a kijelölt energetikai végpontokon – írta meg az Index.

Megdupláztuk azt a helikopteres képességet, amit korábban telepítettünk a keleti országrészbe. Ha lassan és alacsonyan repülő eszközök lépnek be a légtérbe, amelyek annyira lassúak, hogy a Gripenek nem tudják elhárítani, akkor ezeket a helikopterek hárítják el

– mondta a miniszter.

Az Energiaügyi Minisztérium javaslata alapján 20 kritikus végpontra külön listát állítottak össze, a felderítést a katonai rendészet bevonásával elvégezték, és a miniszter szerint holnap megjelennek a katonai erők ezeken a helyszíneken. Emellett további 40 végpontot is megerősítenek megelőző céllal, és jelezték, hogy a védelemre szoruló infrastruktúrák köre ennél is szélesebb.

„Az intézkedések célja, hogy megelőzzük, szükség esetén elhárítsuk a magyarországi energetikai infrastruktúrát érő légi és szárazföldi támadásokat, így biztosítva a magyar gazdaság és közlekedés alapvető eszközeit, valamint a magyar emberek biztonságát” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.  A miniszter továbbá leszögezte, az energiaellátás folyamatos marad. A miniszter véleménye szerint „Magyarország egy zsarolóállam olajblokádja alatt áll Szlovákiával együtt.” Állítása szerint sem műszaki, sem technikai ok nem indokolja a Barátság kőolajvezeték elzárását, és Magyarország nem enged a zsarolásnak.

A tájékoztatón továbbá elhangzott, hogy a NATO-t értesítették az intézkedésekről, a miniszter pedig az ellenzék kritikáira reagálva azt állította, nincs szükség a NATO 4. cikkelyének aktiválására, mert Magyarország saját erőből is képes a védelemre. Kérdésre válaszolva a veszély nyilvánvaló jeleként a Barátság vezeték elzárását és az Északi Áramlat ügyét említette. 

Vannak olyan további, részleteiben nem taglalható információk is, amelyek azt mutatják, Ukrajna érdekelt abban, hogy a helyzet tovább eszkalálódjon

 – jegyezte meg a miniszter.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

