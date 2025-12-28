Lavrov újra megerősítette: Moszkva célpontnak fogja tekinteni a nyugati katonákat Ukrajnában

Oroszország következetesen ellenzi, hogy egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után európai békefenntartó erők felügyeljék a helyzetet Ukrajnában – írja az Index. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint ez nem a stabilitást szolgálná, hanem inkább súlyosbítaná a feszültségeket.

Lavrov hangsúlyozta, hogy az európai kontingens legitim katonai célponttá válna Oroszország számára, ugyanakkor biztosította az európai vezetőket: Moszkva nem tervez támadást senki ellen. Ez a pozíció komoly akadályt jelent a béketárgyalásokban, mivel Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy csak erős, jogilag kötelező erejű biztonsági garanciák esetén írjon alá bármilyen egyezményt, amelyek hatékonyan visszatartják Oroszországot egy újabb offenzívától.