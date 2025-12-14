A franciák és a britek is békefenntartókat küldenének Ukrajnába, de még egy romániai mozgósítás is nagy falat nekik

Francia katonák a 2022 novemberében rendezett romániai hadgyakorlaton

Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

Professzionális nyűglődés

2023-ban az Európai Unió belső szállítási szabályzatai keserítették tovább a francia csapatok életét, mivel igencsak nyögvenyelőssé tették a csapatok felváltását és az utánpótlást. Luxemburg ebben az évben 30 katonával járult hozzá a harccsoport működéséhez.

2024 márciusára spanyol tengerészgyalogosok is érkeztek a misszióba, októberre pedig a francia csapatok létszáma már majdnem elérte az 1000 főt, illetve a kontingens további harckocsikkal és páncélozott járművekkel egészült ki.

Francia és román csapatok közös lőgyakorlata 2024-ben

Forrás: X

Ilyen körülmények között került sor az első Dacian Fall elnevezésű NATO hadgyakorlatra, ahol a francia hadügyminisztérium által nyilvánosságra hozott fényképeken világosan látszik:

a francia csapatok semmit sem alkalmaztak az orosz–ukrán háború tapasztalataiból.

Akárcsak 2022-ben, a harckocsik

egymáshoz közel,

nyílt terepen,

mindenféle drónok elleni védelem nélkül

manővereztek, ami az ukrajnai események tanulságai szerint nem tekinthető a túlélés zálogának a modern harcmezőn.

Leclerc tankok a 2024-es hadgyakorlaton – Egy ilyen menetoszlop nem sokáig húzná az ukrán fronton

Forrás: X

Ugyanez volt a helyzet a gyalogsággal is, amely

a csapatszállító járművek mögött tömörülve, zárt alakzatban halat a különböző célok felé,

ideális célpontot nyújtva mind a drónok, mind a tüzérség számára.

A brit korlátok bizonyítéka 2025 elején került sor a NATO Steadfast Dart névre keresztelt hadgyakorlatára, amelyben kilenc ország tízezer katonája vett részt. Az egyik fő cél az volt, hogy a britek bemutassák, képesek vezető erőként hatékony módon csapatokat küldeni a keleti szárny országaiba. Ennek keretében 2600 katonát és 730 járművet kellett Romániába szállítaniuk, az Egyesült Államok direkt segítsége nélkül. Bár a feladatot a 7. gépesített könnyűdandár kötelékébe tartozó két ezred csapatai sikerrel teljesítették, abban sem harckocsik, sem tüzérség, sem egyéb nehézfegyverzet nem vett részt. Tehát a logisztikai akadályok leküzdése kizárólag a gyalogság és könnyű harcjárművek szállításából állt.

2024-re sem sikerült tanulni az orosz–ukrán háborúból – Az elavult taktikai megoldások nem életképesek a modern harcmezőn

Forrás: X

Sokat akar a NATO, de nem bírja?

Franciaország vezetése, teljesen figyelmen kívül hagyva a nem túl biztató eredményeket, politikai okokból úgy határozott, hogy

a teljes 7. páncélosdandárt mozgósítja, és mindenféle NATO-segítség nélkül, önerőből juttatja el a romániai bázisra.

Ez majdnem 7500 fő, illetve – a logisztikai járműveken felül – 800 harcjármű elszállítását jelentette volna. Hasonló méretű, a francia határokon túli mozgósításra utoljára az öbölháborúban került sor.

A 7. páncélosdandár párizsi díszszemléje

Forrás: X

A 7. páncélosdandár hadrendje 2025-ben 35. gyalogezred,

152. gyalogezred,

1. lövészezred,

1. vadászezred,

5. dragonyosezred,

68. afrikai tüzérezred,

3. műszaki ezred,

7. vezetési és híradó század.

A nagyjából 1700 kilométeres utat ráadásul mindössze 10 nap alatt kellett volna teljesítenie a franciáknak, hogy a seregtest részt vehessen a Dacian Spring elevezésű, idén május 5–26. közöttre tervezett NATO-hadgyakorlaton.

Márciusban még arról szóltak a hírek, hogy a 152. gyalogezred egységei útra készen várják az indulási parancsot, majd

a NATO váratlanul törölte a Dacian Springet, és őszre halasztotta a gyakorlatot.

Megint a románok...

Ennek egyik legfőbb oka – a romániai elnökválasztás zavartalanságának biztosítása mellett – az volt, hogy Románia képtelen volt megteremteni a hadgyakorlat alapvető feltételeit, amiért a nyugati sajtó alaposan el is verte rajtuk a port, és

egyenesen szabotázzsal vádolták a román államot.

Bukarest ugyanis 2024 júliusában a helyi önkormányzatokra bízta a stratégiai jelentőségű utak és hidak felújítását, amelyek többsége – forráshiány miatt – hozzá sem tudott kezdeni a munkához. Különösen kínos, hogy még a kérésben szereplő földutak járhatóvá tételét sem sikerült megoldani.

A legfájóbb gondot a kellő teherbírású, 95 méter hosszú, az Olt folyón átívelő voilai híd hiánya okozta, aminek elkészülése ekkor már négy éve csúszott, és csak idén júliusra, megfeszített munkával sikerült megépíteni.

Kínos magyarázkodás

Ugyanakkor az átütemezés mindennél árulkodóbb hozadéka volt, hogy a végül 2025 októberében, ismét Dacian Fall néven megrendezett hadgyakorlat idejére

a 7. páncélosdandár Romániába szállítása teljesen lekerült a napirendről.

A francia hadügyminisztérium ezzel kapcsolatban meglehetősen ellentmondásosan kommunikált:

Egy dandárt nem úgy vetünk be Romániában, mint egy századot Afrikában.”

A nyilatkozat utalt a 2022-es madridi NATO-csúcstalálkozón tett vállalásokra, amelynek értelmében a cél

egy olyan erő felállítása a keleti szárny minden egyes országában, amely rövid időn belül képes a zászlóalj szintjéről a dandárszintre fejlődni”.

Francia csapatok a 2025-ös Dacian Fall hadgyakorlaton – Itt is szépen megfigyelhető a drónháborús tapasztalatok teljes figyelmen kívül hagyása

Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

Igen ám, de a tervezett és előzetesen bejelentett 7500 fős francia részvétel helyett a gyakorlatra mindössze 5000 fővel került sor, tíz különböző NATO-tagállam bevonásával.

Ebből a francia kontingens csupán 2400 főt számlált, ami nemcsak az eredetileg beharangozott ígéretektől, de még az utólag hivatkozott madridi vállalásoktól is messze elmaradt. Sőt, a kontingens még azt a létszámot sem érte el, amit a briteknek sikerült mozgósítaniuk a Steadfast Dart keretében.

Amellett, hogy ez a közelében sem volt az eredeti francia céloknak – amelyek az utólagos kommunikáció ellenére sem a „dandárkiterjesztésről” szóltak –,

még ezt a teljesítményt is csupán békeidőben, békebeli logisztikai viszonyok között sikerült elérni.

Bár a francia hadsereg illetékesei szerint háborús helyzetben nem hátráltatná ennyi adminisztratív akadály a hatékony mozgósítást, és szerintük olyan körülmények között sokkal gyorsabban juthatnának el a csapatok a kelet-európai frontra, a kijelentést nehéz komolyan venni. Az infrastrukturális hiányosságok és a potenciálisan várható ellenséges szabotázsakciók, drón- és rakétacsapások – hogy csak néhányat említsünk a kockázati tényezők közül – nem éppen arról híresek, hogy meg szokták könnyíteni az általános logisztikai helyzetet.

A békeidőre vonatkozó nehézségek, akárcsak a logisztikai hálózat elégtelensége, ugyanígy érvényes faktorok lesznek egy ukrajnai békefenntartó misszió megszervezése és kivitelezése kapcsán. De a sokat emlegetett, esetleges NATO–Oroszország összecsapás esetében sem festenek túl fényes jövőt azzal kapcsolatban, hogy a nyugati országok képesek lennének-e a keleti NATO-szárny segítségére sietni.