Hoppá: erre senki nem tudja, mit fog Putyin reagálni – Kijevbe fújta a szél a NATO képviselőit

2026. január 03. 21:53

Szinte mindent meg akartak tárgyalni a biztonsági garanciákról.

2026. január 03. 21:53
Ukrajna európai szövetségesei szombaton Kijevben tanácskoztak, hogy megvitassák az Oroszországgal folyó fegyveres konfliktusból kivezető béketerv utolsó simításait, az Ukrajnát támogató „tettrekészek koalíciójának” jövő heti franciaországi csúcstalálkozója előtt.

Tizenöt ország – közöttük Franciaország, Németország és Kanada – nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint az Európai Unió és a NATO képviselői találkoztak – idén első alkalommal – az ukrán fővárosban.

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson – közölte Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója.

A tanácskozás első részében a keretokmányokat – közöttük a biztonsági garanciákról és a béketerv megközelítéseiről szólókat – vitatták meg, valamint a következő szakaszok ütemtervét – írta Umerov az első ülés után a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Az előzmények

Újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a béketerv 90 százalékban készen van,

ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fennmaradó 10 százalék határoz a béke sorsáról, mert az Oroszország által elfoglalt területek sorsa továbbra is kulcskérdés. Az orosz csapatok Ukrajna területének mintegy 19,4 százalékát tartják ellenőrzésük alatt, ebből 0,94 százalékot tavaly foglaltak el a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) nevű amerikai agytröszt szerint.

(MTI)

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

