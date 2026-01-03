Hoppá: erre senki nem tudja, mit fog Putyin reagálni – Kijevbe fújta a szél a NATO képviselőit

„Meg kell semmisíteni ezt a rezsimet” – egyszer és mindenkorra véget vetne Zelenszkij hatalmának Putyin barátja
Szinte mindent meg akartak tárgyalni a biztonsági garanciákról.
Ukrajna európai szövetségesei szombaton Kijevben tanácskoztak, hogy megvitassák az Oroszországgal folyó fegyveres konfliktusból kivezető béketerv utolsó simításait, az Ukrajnát támogató „tettrekészek koalíciójának” jövő heti franciaországi csúcstalálkozója előtt.
Tizenöt ország – közöttük Franciaország, Németország és Kanada – nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint az Európai Unió és a NATO képviselői találkoztak – idén első alkalommal – az ukrán fővárosban.
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson – közölte Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója.
A tanácskozás első részében a keretokmányokat – közöttük a biztonsági garanciákról és a béketerv megközelítéseiről szólókat – vitatták meg, valamint a következő szakaszok ütemtervét – írta Umerov az első ülés után a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.
Újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a béketerv 90 százalékban készen van,
ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fennmaradó 10 százalék határoz a béke sorsáról, mert az Oroszország által elfoglalt területek sorsa továbbra is kulcskérdés. Az orosz csapatok Ukrajna területének mintegy 19,4 százalékát tartják ellenőrzésük alatt, ebből 0,94 százalékot tavaly foglaltak el a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) nevű amerikai agytröszt szerint.
(MTI)
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.