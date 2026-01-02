Ég a talaj Zelenszkij lába alatt: azonnal kinevezte a megbukott barátjának az utódját
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.
Viktor Medvedcsuknak végleg elege lett.
Vlagyimir Putyin hű szövetségese, Viktor Medvedcsuk kijelentette, hogy Ukrajnának „Volodimir Zelenszkij terrorista rezsimje alatt nincs joga államként létezni” – számolt be a hírről a horvát Index.
Ez a kijelentés az után hangzott el, hogy ukrán támadás ért egy szállodát a Herszoni terület megszállt részén. Vlagyimir Szaldo, Herszon oroszok által kinevezett kormányzója közölte, hogy a csapásban huszonnégyen haltak meg.
Meg kell semmisíteni ezt a hatalmat, és az ukrán népnek kell döntenie a jövőjéről”
– hangsúlyozta.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.
Világossá vált, hogy csak a magyar miniszterelnök néz szembe a valósággal.
A legfontosabb cél a kritikus fontosságú létesítmények védelme.