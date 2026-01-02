Ft
háború Háború Ukrajnában vlagyimir putyin volodimir zelenszkij viktor medvedcsuk Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

„Meg kell semmisíteni ezt a rezsimet” – egyszer és mindenkorra véget vetne Zelenszkij hatalmának Putyin barátja

2026. január 02. 15:03

Viktor Medvedcsuknak végleg elege lett.

2026. január 02. 15:03
null

Vlagyimir Putyin hű szövetségese, Viktor Medvedcsuk kijelentette, hogy Ukrajnának „Volodimir Zelenszkij terrorista rezsimje alatt nincs joga államként létezni” – számolt be a hírről a horvát Index.

Ez a kijelentés az után hangzott el, hogy ukrán támadás ért egy szállodát a Herszoni terület megszállt részén. Vlagyimir Szaldo, Herszon oroszok által kinevezett kormányzója közölte, hogy a csapásban huszonnégyen haltak meg.

Meg kell semmisíteni ezt a hatalmat, és az ukrán népnek kell döntenie a jövőjéről”

hangsúlyozta.

Fotó: Gints Ivuskans / AFP

Kamcsatka5
2026. január 02. 17:01
Forgatni forgatni a Fugger-rocsi tandem szarosgyuriját, csak- csak megszorul az a tápkábel!
gyzoltan-2
2026. január 02. 16:07
Az emberek, az emberiség legelemibb elvárásai sem érvényesülhetnek! Az emberiség "gazdáinak" sikerült egy olyan ideológiai káoszt, zavart, generálniuk, teremteniük, mely kizárja, hogy egyeztetett közös gondolkodás mellett az országok, népek, a saját javukra, közösen cselekedjenek... A hatalmi csoportosulások kijátszása, felvonultatása egymás ellenében, nagyszerű terrormerénylet, bár elájulva nem vagyok tőle, de az elismerést sem tudom megtagadni... Egyszerűen hihetetlen, hogy mi minden megtörténhet velünk, s olykor még meg is tapsoltatják a saját ostobaságunkat, amely ugyanakkor nem más, mint a végtelen kiszolgáltatottságunk... Beszűkült Földünkön minden mindennel összefügg... Most Magyarországon is feladat van, megőrizni a magyarság nemzeti egységét a túlélésünket biztosító kormány alatt, a felelősség, a felelősségre vonást elhalasztva a választás utánra... Ha ló nincs, szamár is kincs; Magyar Péter rendszerkegyenc, méltánytalan botránycelebnél azért jobbat érdemelnénk!
hexahelicene
2026. január 02. 15:38
Felháborítóen nyúlfarknyira redukált cikk erről a tragédiáról. Az ukránnáciterrorista-védő Mandinernek küldöm. Nesztek: "Huszonhétre nőtt azon ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma, amely szilveszter éjfélkor érte a Herszon megyei Horli fekete-tengeri üdülőfalu egyik szállodáját és éttermét ...a halottak közül kettő kiskorú. ...a csapás 31 sebesültjét – köztük öt gyermeket – jelenleg kórházban ápolják. ...a szállodában és az étteremben több mint száz civil köszöntötte az Újévet. ...az ukrán hadsereg szándékosan égette el az embereket, a támadáshoz bevetett három drón egyike ugyanis gyújtókeveréket szállított. ...a csapást a Ptahi Magyara ukrán drónalakulat hajtotta végre. ...az akcióban brit titkosszolgálatok is részt vettek." (HIRADO.HU alapján)
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 02. 15:11 Szerkesztve
PUTIN BÁNIK VELÜK KESZTYŰS KÉZZEL .... ODA KELL BASZNI PÁR TAKTIKAI ATOMOT -- AZTÁN AKKOR AZ AMERIKAI MEZŐGAZDASÁGI CÉGEKNEK MINDJÁRT LESZ " EGY KIS" KÁRUK - MERT UGYE A SUGÁRSZENNYEZETT GABONÁT NEM LEHET ELADNI A SUGÁRSZENNYEZETT TERMŐFÖLDET NEM LEHET BEVETNI --- CSAK HÁT A KÍNAIAKNAK IS VANNAK OTT FÖLDJEIK -- PEDIG HA EZ MEGTÖRTÉNNE AMERIKA, AKÁRMIT IS AKART VOLNA ANNAK VÉGE- SZÉPEN ELTAKARODNÁNAK HAZA A MONSANTOS KURVA ANYJUKBA ... VAGY VILÁGHÁBORÚ LENNE HA AZ OROSZOK NEM MUTATNAK ERŐT ELBUKNAK ÉS VELÜK EGYÜTT MI IS. AMERIKA NEM A BARÁTUNK ---- HOGY MENNYIRE ALJADÉKOK ARRÓL MEG KELL KÉRDEZNI A DÁNOKAT ÉS A GRÖNLANDIAKAT - NA NEM MINTHA A BEKÉPZELT GŐGÖS TRÁGYA DÁNOKAT SAJNÁLNÁM
