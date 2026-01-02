Vlagyimir Putyin hű szövetségese, Viktor Medvedcsuk kijelentette, hogy Ukrajnának „Volodimir Zelenszkij terrorista rezsimje alatt nincs joga államként létezni” – számolt be a hírről a horvát Index.

Ez a kijelentés az után hangzott el, hogy ukrán támadás ért egy szállodát a Herszoni terület megszállt részén. Vlagyimir Szaldo, Herszon oroszok által kinevezett kormányzója közölte, hogy a csapásban huszonnégyen haltak meg.