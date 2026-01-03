Az új év meghozta a csodát Szoboszlaiék bajnokságában – erre senki sem számított

Pocsék évkezdés: elfogyott a türelem Szoboszlaiék közvetlen Premier League-riválisánál
Hiába ültek fel nyáron a futballvilág trónjára, a dicsőség már a múlté.
Három lőtt gól az első félidőben. Győzelemmel kezdte az új évet a Wolverhampton.
Véget ért az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Wolverhampton Wanderers történelmi nyeretlenségi sorozata: a gárda hazai pályán 3–0-ra felülmúlta a szintén kiesés elől menekülő West Ham Unitedet, így győzelemmel kezdte az új évet.
A Wolves a bajnokság felénél, vagyis 19 forduló után három ponttal állt az utolsó helyen. Ezt a három pontot 1–1-es döntetlenekkel kaparta össze, a többi 16 bajnokin vereséget szenvedett. A mostani, 20. forduló előtt a 17., már bennmaradást érő helyen álló Nottingham Forestnek 18 pontja volt, de az utolsó előtti Burnley is 12 egységgel állt. A Farkasok ezzel a tragikus eredménysorral azt érték el, hogy a Premier League történetének egyik, ha nem leggyengébb csapataként hivatkoznak rájuk. Ez még úgy is igaz, hogy kiütni nem nagyon tudták őket, és sokszor a nagyok is megszenvedtek ellenük.
Noha a Wolves kilóg a mezőnyből, a szintén rossz formában lévő West Ham felett aratott győzelem benne volt a levegőben. Az együttes nemrég a listavezető Arsenal otthonában szerzett majdnem egy bravúrpontot, mivel a 90. percben egyenlíteni tudott, csakhogy az Ágyúsok egy 94. perces öngóllal így is győzni tudtak. Aztán a következő idegenbeli meccsén a Liverpool otthonában kapott ki szintén 2–1-re, és itt sem járt messze a pontszerzéstől, legutóbb pedig a Manchester United otthonában ez össze is jött (1–1).
A fogadóirodák szerint a Wolverhampton a West Ham ellen valamivel esélyesebbnek számított, de azt senki sem várta, hogy az első félidőben 3–0-s előnyt épít ki az az együttes, amely előtte 19 PL-találkozón csupán 11 gólig jutott. A Wolves már a 4. percben megszerezte a vezetést, a félidő hajrájában pedig még kétszer betalált. A mostani idényben eddig nem volt olyan mérkőzése a PL-ben, amelyen kettőnél több gólt szerzett volna (kettőre is csak kétszer volt példa, és mindkettőt 3–2-re elbukta), ezúttal viszont 41 perc alatt háromszor is beköszönt.
A szünet után az eredmény már nem változott (a vendégek kaput eltaláló kísérlet nélkül zártak), így a Wolves az új évben rögtön az első meccsét megnyerte – ezt például a Manchester City, a Liverpool és Tottenham Hotspur sem mondhatja el magáról. A Wolverhampton tavaly április 26-a után nyert újra bajnokit, akkor a Leicester Cityt győzte le hazai pályán 3–0-ra. Akkor egyébként az volt sorozatban a hatodik győzelme – egy ilyen nyerő szériára most is nagy szüksége lenne, ha benn akar maradni.
A Wolves összességében a harmadik sikerét ünnepelheti az idényben és két meccs óta veretlen. Az előző két győzelmét az Angol Ligakupában aratta, az egyiket szintén hazai pályán a West Ham ellen.
