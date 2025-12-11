Nem akárki, egy csúcsvezető mondta ki: készüljünk fel a világháborúra

Itt a kézzel fogható bizonyíték: Nyugat-Európa már a nagy, Oroszország elleni háborúra készül (VIDEÓ)
Harmincoldalas felkészítő füzetet kapnak a holland családok.
Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
A NATO főtitkára, Mark Rutte figyelmeztetett: Oroszország lehet a következő célpontja a szövetségnek – írja a Sky News. A berlini biztonsági konferencián elhangzott beszédében Rutte hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak mindent meg kell tenniük egy olyan háború megelőzéséért, amely „a nagyszüleink és dédszüleink által átélt konfliktusokhoz mérhető pusztítást hozhatna”.
Rutte szerint túl sok NATO-tagállam nem érzékeli a fenyegetés sürgősségét, és nem emeli gyorsan a védelmi kiadásokat és a fegyvergyártást, pedig erre szükség van a háború megelőzéséhez.
„Oroszország a következő célpontunk. Attól tartok, túl sokan csendben elégedettek, túl sokan nem érzik a sürgősséget, és túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Ez nincs így!
Most van itt az idő a cselekvésre”
– hangsúlyozta. A főtitkár hozzátette, hogy Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
Ugyanakkor optimista a tekintetben, hogy az Egyesült Államok és Európa közös álláspontot alakíthat ki Ukrajna ügyében, ugyanakkor kiemelte: az USA nem lehet biztonságban egy biztonságos Európa nélkül.
Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP