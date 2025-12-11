Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború NATO Oroszország Mark Rutte

Nem akárki, egy csúcsvezető mondta ki: készüljünk fel a világháborúra

2025. december 11. 14:43

Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.

2025. december 11. 14:43
null

A NATO főtitkára, Mark Rutte figyelmeztetett: Oroszország lehet a következő célpontja a szövetségnek – írja a Sky News. A berlini biztonsági konferencián elhangzott beszédében Rutte hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak mindent meg kell tenniük egy olyan háború megelőzéséért, amely „a nagyszüleink és dédszüleink által átélt konfliktusokhoz mérhető pusztítást hozhatna”.

Rutte szerint túl sok NATO-tagállam nem érzékeli a fenyegetés sürgősségét, és nem emeli gyorsan a védelmi kiadásokat és a fegyvergyártást, pedig erre szükség van a háború megelőzéséhez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

„Oroszország a következő célpontunk. Attól tartok, túl sokan csendben elégedettek, túl sokan nem érzik a sürgősséget, és túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Ez nincs így!

Most van itt az idő a cselekvésre”

– hangsúlyozta. A főtitkár hozzátette, hogy Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen. 

Ugyanakkor optimista a tekintetben, hogy az Egyesült Államok és Európa közös álláspontot alakíthat ki Ukrajna ügyében, ugyanakkor kiemelte: az USA nem lehet biztonságban egy biztonságos Európa nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mokukka
2025. december 11. 16:48
Idióta
Válasz erre
0
0
jattila48-2
2025. december 11. 16:43
Eddig azt hittem, hogy kaja-nál nincs ostobább vezető az EU-ban. És íme, rutte még azt a "szintet" is alulmúlja.
Válasz erre
0
0
angie1
2025. december 11. 16:39
A cikk úgy kezdődik, hogy Márk Rutte szerint... Lapozzunk!
Válasz erre
0
0
iphone-13
2025. december 11. 16:20
Rutte egy agybeteg kretén, az is volt mindig ez a barom!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!