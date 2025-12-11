Nem akárki, egy csúcsvezető mondta ki: készüljünk fel a világháborúra

A NATO főtitkára, Mark Rutte figyelmeztetett: Oroszország lehet a következő célpontja a szövetségnek – írja a Sky News. A berlini biztonsági konferencián elhangzott beszédében Rutte hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak mindent meg kell tenniük egy olyan háború megelőzéséért, amely „a nagyszüleink és dédszüleink által átélt konfliktusokhoz mérhető pusztítást hozhatna”.

Rutte szerint túl sok NATO-tagállam nem érzékeli a fenyegetés sürgősségét, és nem emeli gyorsan a védelmi kiadásokat és a fegyvergyártást, pedig erre szükség van a háború megelőzéséhez.