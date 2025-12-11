Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa Oroszország Németh Balázs

Itt a kézzel fogható bizonyíték: Nyugat-Európa már a nagy, Oroszország elleni háborúra készül (VIDEÓ)

2025. december 11. 10:15

Harmincoldalas felkészítő füzetet kapnak a holland családok.

2025. december 11. 10:15
null

„Nyugat-Európa már a nagy, Oroszország elleni háborúra készül. Ezért kapnak a napokban a holland családok háborús felkészítőfüzetet” – fogalmazott Németh Balázs a Facebookon közzétett bejegyzésében, amelyhez egy videót is mellékelt.

„Harminc oldal, tömény háborús felkészítés.

Ez az, amit most az ünnepek alatt, tehát decemberben és januárban minden holland háztartás megkap azért, hogy fel tudjanak készülni a válsághelyzetekre” – mondta az Igazság órája házigazdája.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Az ismertető videó itt megtekinthető

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
•••
2025. december 11. 12:54 Szerkesztve
"háborús felkészítőfüzet" Rakéta van az orosz felé, vagy csak toll a füzethez?
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. december 11. 12:09
Bolondok. Azt hiszik, nekik jár a győzelem. Ugyanúgy, mint az ukrán náciknak...
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. december 11. 12:00
fogas paduc ---- boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 11. 12:00 Ha balról atomvillanást látsz, akkor jól nézd meg, mert többet olyat nem látsz. ( Ha esetleg jobbról látsz, akkor is jól nézd meg) Ha van egy kis szerencséd, akkor az atomcsapásban rögvest elpárologsz abban a 2 000 000 C fokban. Ha peches vagy, akkor túléled, de akkor az atomtél tesz a sírba nagy kesergést követően. Ez így jó lesz? Figyusz! Mi lenne, ha nem akarnánk háborút????
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. december 11. 11:58
Na oszt hunnét lesz katona???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!