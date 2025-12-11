Itt a kézzel fogható bizonyíték: Nyugat-Európa már a nagy, Oroszország elleni háborúra készül (VIDEÓ)

Valamit nagyon akar Ukrajna: elkezdték nyíltan körüludvarolni Magyarországot
Harmincoldalas felkészítő füzetet kapnak a holland családok.
„Nyugat-Európa már a nagy, Oroszország elleni háborúra készül. Ezért kapnak a napokban a holland családok háborús felkészítőfüzetet” – fogalmazott Németh Balázs a Facebookon közzétett bejegyzésében, amelyhez egy videót is mellékelt.
„Harminc oldal, tömény háborús felkészítés.
Ez az, amit most az ünnepek alatt, tehát decemberben és januárban minden holland háztartás megkap azért, hogy fel tudjanak készülni a válsághelyzetekre” – mondta az Igazság órája házigazdája.
Az ismertető videó itt megtekinthető:
Szijjártó Péter szerint eddig hülyének néztek minket.
