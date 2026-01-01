Ft
mali burkina faso egyesült államok donald trump

Ezek az országok jelentettek be válaszlépést Trump intézkedései ellen: beutazási tilalom sújtja az amerikaiakat

2026. január 01. 08:34

Trump utazási tilalma után Mali és Burkina Faso amerikai állampolgárokra vonatkozó belépési korlátozással válaszolt.

2026. január 01. 08:34
Mali és Burkina Faso bejelentette, hogy megtiltja az amerikai állampolgárok belépését országaikba – írta meg a horvát Index.

A lépés válaszként érkezett arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kiterjesztette az utazási tilalmat többek között Malira és Burkina Fasóra.

A döntést a két nyugat-afrikai ország külügyminisztériuma jelentette be, hangsúlyozva a kölcsönösség elvét:

az amerikaiakra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint amilyeneket az Egyesült Államok Maliból és Burkinából érkező állampolgárokra alkalmaz.

A Fehér Ház indoklása szerint az utazási korlátozásokat az országot fenyegető biztonsági kockázatok, például a fegyveres csoportok támadásai tették szükségessé. Mali és Burkina Faso régóta küzd a fegyveres csoportok terjedésével, és mindkét országban katonai csoportok vették át a hatalmat a polgári kormányoktól, ígérve a régió biztonságának helyreállítását.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

csulak
2026. január 01. 10:30
szegeny amcsik, ezt jol beszivtak !
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2026. január 01. 10:28
Trump népszerűségi indexe biztos nem ez alapján zuhant 30% közelébe. Inkább azért, mert beteges hazudozónak tartják, aki Bidennel szemben tudja, hogy mit mondott azelőtt, csak letagadja...
Válasz erre
0
0
qasimodo
2026. január 01. 10:10
Kegyetlen csapás a jenkikre nézve. Marad a Kanári-Maldív, meg a többi ócska célpont.
Válasz erre
2
0
lendvaiildiko
2026. január 01. 09:22
Azt hittem már, hogy Németország, a balti államok, Dánia és Finnország. Tévedtem-
Válasz erre
2
0
