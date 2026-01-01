Zelenszkij globális átverést szimatol: Von der Leyen és Trump portréit égetné az ukrán elnök (VIDEÓ)
Trump utazási tilalma után Mali és Burkina Faso amerikai állampolgárokra vonatkozó belépési korlátozással válaszolt.
Mali és Burkina Faso bejelentette, hogy megtiltja az amerikai állampolgárok belépését országaikba – írta meg a horvát Index.
A lépés válaszként érkezett arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kiterjesztette az utazási tilalmat többek között Malira és Burkina Fasóra.
A döntést a két nyugat-afrikai ország külügyminisztériuma jelentette be, hangsúlyozva a kölcsönösség elvét:
az amerikaiakra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint amilyeneket az Egyesült Államok Maliból és Burkinából érkező állampolgárokra alkalmaz.
A Fehér Ház indoklása szerint az utazási korlátozásokat az országot fenyegető biztonsági kockázatok, például a fegyveres csoportok támadásai tették szükségessé. Mali és Burkina Faso régóta küzd a fegyveres csoportok terjedésével, és mindkét országban katonai csoportok vették át a hatalmat a polgári kormányoktól, ígérve a régió biztonságának helyreállítását.
