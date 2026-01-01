Zelenszkij globális átverést szimatol: Von der Leyen és Trump portréit égetné az ukrán elnök (VIDEÓ)

Az államfő kitért a béketárgyalások aktuális állására is, amelyek elmondása szerint jelenleg mintegy 90 százalékos készültségnél tartanak. Ez visszalépést jelent korábbi nyilatkozatához képest, amikor a Donald Trumppal folytatott egyeztetést követően még előrehaladottabb fázisról beszélt.

Zelenszkij hangsúlyozta:

egy végleges megállapodás csak akkor léphet életbe, ha azt az ukrán lakosság is jóváhagyja.

Ennek érdekében ismét felvetette egy országos népszavazás lehetőségét, amely szerinte elengedhetetlen a béke legitimációjához.

Az elnök egyúttal figyelmeztetést intézett az európai és amerikai szövetségesek felé is. Úgy vélekedett, hogy amennyiben a békekötés után Oroszország újabb támadást indítana, az ukrán társadalom súlyos felelősséget róna azokra a nyugati vezetőkre, akik szerinte nem nyújtottak volna megfelelő biztonsági garanciákat az országnak. Szavai szerint, ha a békekötés után újabb támadás éri az országot, az ukránok „el fogják égetni az európai és amerikai vezetők portréit”.