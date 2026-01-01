Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij von der leyen béke orosz-ukrán háború donald trump

Zelenszkij globális átverést szimatol: Von der Leyen és Trump portréit égetné az ukrán elnök (VIDEÓ)

2026. január 01. 06:56

Az ukrán elnök újévi köszöntésében határozottan visszautasította azokat a követeléseket, amelyek területi engedményekhez kötnék a békét.

2026. január 01. 06:56
null

Volodimir Zelenszkij újévi videóüzenetében egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem hajlandó kivonni csapatait a Donbászból, noha Oroszország – és sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök is – ezt a háború lezárásának egyik kulcsfeltételeként jelölte meg.

Az ukrán elnök a Telegramon közzétett bejegyzésében határozottan visszautasította azokat a követeléseket, amelyek területi engedményekhez kötnék a békét és úgy értékelte, hogy ezek valójában megtévesztő ajánlatok.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Azt mondják nekünk: vonuljatok ki a Donbászból, és mindennek vége lesz. Így hangzik oroszról fordítva az átverés”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az államfő kitért a béketárgyalások aktuális állására is, amelyek elmondása szerint jelenleg mintegy 90 százalékos készültségnél tartanak. Ez visszalépést jelent korábbi nyilatkozatához képest, amikor a Donald Trumppal folytatott egyeztetést követően még előrehaladottabb fázisról beszélt.

Zelenszkij hangsúlyozta:

egy végleges megállapodás csak akkor léphet életbe, ha azt az ukrán lakosság is jóváhagyja. 

Ennek érdekében ismét felvetette egy országos népszavazás lehetőségét, amely szerinte elengedhetetlen a béke legitimációjához.

Az elnök egyúttal figyelmeztetést intézett az európai és amerikai szövetségesek felé is. Úgy vélekedett, hogy amennyiben a békekötés után Oroszország újabb támadást indítana, az ukrán társadalom súlyos felelősséget róna azokra a nyugati vezetőkre, akik szerinte nem nyújtottak volna megfelelő biztonsági garanciákat az országnak. Szavai szerint, ha a békekötés után újabb támadás éri az országot, az ukránok „el fogják égetni az európai és amerikai vezetők portréit”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RigbyMordecai
2026. január 01. 07:55
Boldog új, reményekben gazdag januárt neked, te kis rohadt genya. Élvezd még ki az utolsó rövid szakaszát az életednek. Aztán remélem, hogy a februárt már a Pokolban töltöd. És vidd a tettestársaidat is magaddal... Mindenki másnak, akinek megmaradt az ép esze, nagyon boldog, szerencsés új évet kívánok, na meg ilyen rohadék, elmebeteg politikusoktól mentes, már békés új világot az emberiségnek ... Tudom, utóbbi hiú ábránd, de ha sokan kívánjuk, meg picit mindenki tesz is érte, akkor talán, talán, talán egy picivel közelebb juthatunk hozzá, bár el nem fogjuk érni sosem :( ....
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 01. 07:45
Ez kiez ?
Válasz erre
0
0
Hedvig58
2026. január 01. 07:44
És akkor mi van? A fehérházat is megtámadják? Nem bírja felérni ésszel, hogy a szövetségesei közül, senkit nem Ukrajna sorsa érdekel, a nyugatiakat csak a saját hasznuk, a bőrük mentése, meg persze a saját karrierjük féltése mozgatja. Ukrajna sorsa az ukrán népen kívül mindenkinek teljesen közömbös. Zelenszkij sorsát meg már megpecsételték az eddigi ténykedései. Azok után hogy megtámadták Putyin rezidenciáját, már az amerikaiak jóindulatában sem reménykedhetnek. Hogy az angolok, meg a franciák szövetségére, meddig és mennyire számíthat, majd megtanulja a saját kárán. Az okos a más kárán tanul, az ukrán meg a sajátjából. Annyira együgyűek voltak, hogy elhitték, az ő sorsuk nyugaton bárkit is érdekel, így aztán belesétáltak a saját csapdájukba. Mindent kihúznak belőlük amit csak lehet, aztán a továbbiakban a kutyát sem érdekli a sorsuk. Magukra vessenek, egyetlen világpolitikában számító országot, politikust sem állítottak maguk mellé, mindenkit csak sértegettek, és követelőztek.
Válasz erre
3
0
pandalala
2026. január 01. 07:42
szegény ....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!