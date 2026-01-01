Ft
Zohran Mamdani szocializmus New York

Egy elhagyatott metróállomáson, a Koránra esküdött fel New York szocialista polgármestere

2026. január 01. 11:54

Új idők kezdődnek a városban, ahol valóban bármi megtörténhet.

2026. január 01. 11:54


Beiktatták a szocialista Zohran Mamdanit New York polgármesterének, miután ügyes internetes kampánnyal és egy erősen megosztott Demokrata Pártnak köszönhetően megnyerte a választást. A városháza mellett található, elhagyatott metróállomás alatti földalatti teremben tartották a beiktatási ünnepséget. 

Négy perccel éjfél előtt Mamdani felesége, Rama Duwaji, és Letitia James, az állam főügyésze leszálltak a 6-os vonatról a koszos és gyengén megvilágított metróállomáson – számolt be a New York Times tudósítója, aki „kínosnak” nevezte a hangulatot. 

Mamdani két Koránra esküdött fel és ezzel ő lett New York első muszlim polgármestere. 

Az eskütétel mindössze 10 percig tartott. A hangulat a lap szerint visszafogott volt, a közönség szándékosan kis létszámú, körülbelül 20 fő vett részt, köztük Mamdani szülei. A nyilvános beiktatási ünnepség csütörtökön délután 1 órakor lesz a városháza lépcsőin, amelyen Mamdani két legbefolyásosabb baloldali kollégája is részt vesz: Bernie Sanders vermonti szenátor, aki levezeti a hivatalos eskütételt, és Alexandria Ocasio-Cortez képviselő, aki megnyitó beszédet mond.

Nyitókép: Amir Hamja / POOL / AFP


 

