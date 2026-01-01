Egy elhagyatott metróállomáson, a Koránra esküdött fel New York szocialista polgármestere

A CIA szerint nem Putyin rezidenciája volt az ukrán drónok célpontja
Az oroszok azt állították, hogy több mint kilencven drón indult Putyin rezidenciája ellen, amelyeket sikeresen lelőttek.
Új idők kezdődnek a városban, ahol valóban bármi megtörténhet.
Beiktatták a szocialista Zohran Mamdanit New York polgármesterének, miután ügyes internetes kampánnyal és egy erősen megosztott Demokrata Pártnak köszönhetően megnyerte a választást. A városháza mellett található, elhagyatott metróállomás alatti földalatti teremben tartották a beiktatási ünnepséget.
Négy perccel éjfél előtt Mamdani felesége, Rama Duwaji, és Letitia James, az állam főügyésze leszálltak a 6-os vonatról a koszos és gyengén megvilágított metróállomáson – számolt be a New York Times tudósítója, aki „kínosnak” nevezte a hangulatot.
Mamdani két Koránra esküdött fel és ezzel ő lett New York első muszlim polgármestere.
Az eskütétel mindössze 10 percig tartott. A hangulat a lap szerint visszafogott volt, a közönség szándékosan kis létszámú, körülbelül 20 fő vett részt, köztük Mamdani szülei. A nyilvános beiktatási ünnepség csütörtökön délután 1 órakor lesz a városháza lépcsőin, amelyen Mamdani két legbefolyásosabb baloldali kollégája is részt vesz: Bernie Sanders vermonti szenátor, aki levezeti a hivatalos eskütételt, és Alexandria Ocasio-Cortez képviselő, aki megnyitó beszédet mond.
Nyitókép: Amir Hamja / POOL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az oroszok azt állították, hogy több mint kilencven drón indult Putyin rezidenciája ellen, amelyeket sikeresen lelőttek.