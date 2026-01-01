Egy elhagyatott metróállomáson, a Koránra esküdött fel New York szocialista polgármestere

Beiktatták a szocialista Zohran Mamdanit New York polgármesterének, miután ügyes internetes kampánnyal és egy erősen megosztott Demokrata Pártnak köszönhetően megnyerte a választást. A városháza mellett található, elhagyatott metróállomás alatti földalatti teremben tartották a beiktatási ünnepséget.

Négy perccel éjfél előtt Mamdani felesége, Rama Duwaji, és Letitia James, az állam főügyésze leszálltak a 6-os vonatról a koszos és gyengén megvilágított metróállomáson – számolt be a New York Times tudósítója, aki „kínosnak” nevezte a hangulatot.