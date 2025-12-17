Szijjártó Péter Magyarországra érkező milliárdokat jelentett be, és drámai beszédet tartott Amerikában

Szijjártó Péter szerdán New Yorkban több fontos bejelentést és felszólalást tett, amelyek egyaránt érintették a magyar gazdaság helyzetét, a nemzetközi béketörekvéseket és a globális politikai átalakulást. A külgazdasági és külügyminiszter amerikai vállalatok vezetőivel tárgyalt, egyeztetett ENSZ-tisztségviselőkkel, valamint felszólalt az ENSZ közgyűlésén is, írja az MTI.

Forrás: MTI/MTVA/KKM

A miniszter bejelentette, hogy három újabb amerikai beruházás érkezik Magyarországra 21,5 milliárd forint összértékben. A fejlesztésekhez a magyar kormány négymilliárd forint támogatást biztosít, és a projektek több mint kétszáz új, kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtenek.