Szijjártó Péter Magyarországra érkező milliárdokat jelentett be, és drámai beszédet tartott Amerikában

Egymást erősítő gazdasági és külpolitikai üzenetekkel lépett fel New Yorkban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter bejelentései szerint jelentős amerikai beruházások érkeznek Magyarországra, miközben a világ a békés fejlődés és az önpusztító háborús út között áll.
Szijjártó Péter szerdán New Yorkban több fontos bejelentést és felszólalást tett, amelyek egyaránt érintették a magyar gazdaság helyzetét, a nemzetközi béketörekvéseket és a globális politikai átalakulást. A külgazdasági és külügyminiszter amerikai vállalatok vezetőivel tárgyalt, egyeztetett ENSZ-tisztségviselőkkel, valamint felszólalt az ENSZ közgyűlésén is, írja az MTI.
A miniszter bejelentette, hogy három újabb amerikai beruházás érkezik Magyarországra 21,5 milliárd forint összértékben. A fejlesztésekhez a magyar kormány négymilliárd forint támogatást biztosít, és a projektek több mint kétszáz új, kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtenek.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezek a beruházások magas hozzáadott értéket képviselnek, és közép-európai szinten is egyedülállónak számítanak.
A tárcavezető arról is beszámolt, hogy Donald Trump januári hivatalba lépése óta teljesen új korszakba lépett a magyar–amerikai kapcsolatrendszer, az addigi ellenséges viszony helyét a barátság és a szövetség vette át. Felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni tárgyalásán megállapodás született egy új magyar–amerikai gazdasági együttműködési akciótervről, amelynek részeként idén rekordot dönt az Egyesült Államokból Magyarországra érkező beruházások értéke. Mint fogalmazott:
Korábban még soha nem volt olyan, hogy egyetlen esztendő leforgása alatt 190 milliárd forintnyi amerikai beruházás érkezzen Magyarországra.
A három új projekt közül az egyik a világpiac vezetői közé tartozó Becton Dickinson fejlesztése, amely a már meglévő fecskendőgyár mellé egy olyan sterilizáló üzemet épít Környén, amilyen nincs egész Közép-Európában. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy a magyar gazdaság nemcsak növekszik, hanem „dimenziójában is megváltozik”. A Scrub Daddy Mártélyon épít üzemet, ahonnan több mint negyven országba exportálják majd termékeiket, míg a Formlabs Budapestre hoz szoftverfejlesztési beruházást a 3D-nyomtatáshoz kapcsolódóan.
Szijjártó Péter New Yorkban külpolitikai kérdésekben is határozott álláspontot képviselt. Az amerikai ENSZ-nagykövettel, Mike Waltz-cal és a világszervezet biztonságért és védelemért felelős főtitkárhelyettesével, Gilles Michaud-val folytatott tárgyalásai előtt arról beszélt, hogy a világ egyszerre él világpolitikai és világgazdasági korszakváltást. Úgy fogalmazott, az emberiség a háborúk és veszélyek korában él, miközben egy példátlan technológiai forradalom is zajlik. A miniszter szerint a világ előtt egy drámai dilemma áll:
minden idők legmodernebb gazdaságára épülő, békés globális együttműködés, vagy a háborús fanatizmusból kiinduló harmadik világháború.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország negyedik éve él az orosz–ukrán háború szomszédságában, miközben jelentős gazdasági árat fizet a konfliktusért anélkül, hogy felelősség terhelné.
Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország ezért teljes mértékben támogatja Donald Trump béketörekvéseit, ugyanakkor bírálta azokat a nyugat-európai politikusokat, akik szerinte az amerikai–orosz tárgyalások aláaknázásán dolgoznak.
Úgy vélekedett, hogy kizárólag akkor lehet megoldás, ha az Egyesült Államok és Oroszország a legmagasabb szinten meg tud egyezni egymással.
Az ENSZ közgyűlésén felszólalva Szijjártó Péter tovább erősítette ezt az üzenetet. Kijelentette, hogy a világnak a békés globális együttműködés és a háborús fanatizmus nyomán kialakuló blokkosodás között kell választania.
Szembe kell néznünk a harmadik világháború kitörésének a fenyegetésével
– mondta, miközben szerinte adott az út a lehető legmodernebb gazdaság felé, amelyet csak el lehet képzelni. A miniszter bírálta, hogy százmilliárd eurókat költenek el értelmetlenül egy háborúra és egy korrupt állami rendszer fenntartására, ahelyett hogy a békés gazdasági fejlődést szolgálnák, kihasználva
nyújtotta lehetőségeket. Kiemelte, hogy Magyarország következetesen kiáll a békés együttműködés mellett, és támogat minden olyan nemzetközi erőfeszítést, amely a béke megteremtését szolgálja.
Mi, magyarok békét akarunk. Mi, magyarok békés fejlődést akarunk
– fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarország nem akar újabb éveket vagy évtizedeket elveszíteni egy blokkokra szakadt világban. Szijjártó Péter szerint Magyarországra mindig lehet számítani, amikor a békéről, a békés fejlődésről és a modern gazdaság megteremtéséről van szó, a népek javára szerte a világon.
