Hoppá: elismerték Ukrajnában – a polgárháború szélén táncol az ország

Aresztovics meglátása szerint tévedés azt hinni, hogy a nyugati csapatok harcolni mennének Ukrajnába.

Úgy véli, a tervezett létszám erre nem is lenne alkalmas. „Mi ellen védene meg 10 vagy 15 ezer katona Oroszországgal szemben? Semmi ellen. […] Ez arra elég, hogy járőrözzenek a Központi Választási Bizottság körül, és megfigyelők legyenek az elválasztó vonalon” – magyarázta, hozzátéve: a Nyugat pontosan látja a háború utáni államok kockázatait, ahol másfél millió nyilvántartás nélküli automata fegyver és egymillió veterán van jelen, miközben a jogrendszer gyenge. Példaként a boszniai stabilizációs erőket említette.