A nyugati országok nem Oroszország elrettentésére, hanem egy esetleges ukrajnai polgárháború megakadályozására tervezik békefenntartó csapatok küldését – állította Olekszij Aresztovics volt elnöki tanácsadó Alekszandr Seseleszt YouTube-csatornáján.
A Kárpáthír által kiszúrt videóban a politikai kommentátor arról beszélt, hogy a külföldi kontingensek feladata elsősorban a választások biztonságának garantálása és a tűzszüneti jogsértések megfigyelése lenne.
Aresztovics meglátása szerint tévedés azt hinni, hogy a nyugati csapatok harcolni mennének Ukrajnába.
Úgy véli, a tervezett létszám erre nem is lenne alkalmas. „Mi ellen védene meg 10 vagy 15 ezer katona Oroszországgal szemben? Semmi ellen. […] Ez arra elég, hogy járőrözzenek a Központi Választási Bizottság körül, és megfigyelők legyenek az elválasztó vonalon” – magyarázta, hozzátéve: a Nyugat pontosan látja a háború utáni államok kockázatait, ahol másfél millió nyilvántartás nélküli automata fegyver és egymillió veterán van jelen, miközben a jogrendszer gyenge. Példaként a boszniai stabilizációs erőket említette.
