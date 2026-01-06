Háborús eszkaláció és migrációs paktum: a két legfőbb kérdésben hazudik nyakló nélkül Magyar Péter

Pár napja beköszöntötte az új év, de van, ami nem változik: Magyar Péter lépten-nyomon utánozza Orbán Viktor miniszterelnököt, és egyik mondata üti a másikat. Nem volt ez másképp a január 5-ére meghirdetett nemzetközi sajtótájékoztatón sem.

Magyar bár utóbbin újságírók jelenlétében leszögezte, hogy a Tisza Párt a béke pártja, a Tisza-kormány pedig a béke kormánya lesz. Mint fogalmazott, „Soha nem támogattunk és a Tisza soha nem fog támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne”.