Háborús eszkaláció és migrációs paktum: a két legfőbb kérdésben hazudik nyakló nélkül Magyar Péter

2026. január 06. 22:32

Mutatjuk! Pontról pontra.

2026. január 06. 22:32
null

Pár napja beköszöntötte az új év, de van, ami nem változik: Magyar Péter lépten-nyomon utánozza Orbán Viktor miniszterelnököt, és egyik mondata üti a másikat. Nem volt ez másképp a január 5-ére meghirdetett nemzetközi sajtótájékoztatón sem.

Magyar bár utóbbin újságírók jelenlétében leszögezte, hogy a Tisza Párt a béke pártja, a Tisza-kormány pedig a béke kormánya lesz. Mint fogalmazott, „Soha nem támogattunk és a Tisza soha nem fog támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne”

A valóság ezzel szemben az, hogy a párt mindegyik EP-képviselője – az elnök kivételével, aki nem volt jelen a szavazáson –  igennel szavazott arra a költségvetési stratégiára, amely kijelenti, hogy:

  • Európa folytatni fogja Ukrajna teljeskörű és feltétel nélküli támogatását;
  • hangsúlyozza Ukrajna súlyos és azonnali pénzügyi és védelmi szükségleteit;
  • felszólítja az EU-t az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások növelésére;
  • támogatja a lefoglalt orosz vagyon kamatjainak felhasználását Ukrajna újjáépítésére és EU-csatlakozásának elősegítésére; 
  • és felhívja a figyelmet az [orosz] háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára.
     

Az illegális migráció kapcsán sem mondott igazat

A Tisza-vezér hangsúlyozta azt is, hogy pártja soha nem támogatott olyan döntést, ami segíti az illegális migrációt. „Nem akarunk kvótákat, meg mindenféle ilyen illegális migráns betelepítést” – hangzott el az eseményen.

Ugyanakkor emlékezetes, hogy pár hónappal a színre lépésüket követően, 2024. október 23-án az Európai Parlamentben a 2025-ös uniós költségvetésről szóló szavazáskor a Tisza-frakció képviselői egyértelműen támogatták Brüsszel migrációs politikáját. 

Megszavaztak egy olyan módosító javaslatot, amely további EU-s finanszírozást követelt a „Migrációs Paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítására”

Továbbá támogatták a Bizottság azon döntését, hogy Magyarországot 200 plusz napi egymillió euróval büntesse, amiért nem engedi be az illegális migránsokat a határán. 

Valamint Magyar Péter képviselői leszavaztak azt a javaslatot, amely 2 milliárd euró kompenzációt biztosított volna Magyarországnak a határkerítés felépítéséért és az EU külső határainak védelméért.

De a cáfolatok sora itt még nem ér véget. Alig pár hónapja megszavazták azt a tervezetet is, ami szerint a tagállamoknak nem végre kell hajtani a Migrációs Paktumot, és tiszteletben kell tartani a szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elvét is, 

azaz támogatták a migránsok kvótarendszer szerinti szétosztását a tagállamok között. 

Ez 2026 júniusától Magyarországot is kötelezné illegális migránsok befogadására. 

De amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy számos Tisza párti szakértő és politikus is megerősítette korábban, hogy egy Magyar-kormány végrehajtaná Brüsszel migrációs követeléseit és beengedné Magyarország területére az illegális bevándorlókat. 

Erre volt többek között  példa Simonovits András, aki egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, 

kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani”.

Míg Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője szerint változtatni kell a magyarok hozzáállásán: „tehát ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.
De Magyar Péter is beszélt arról, hogy meg kell egyeznie Magyarországnak migráció kérdésében az Unióval. „Mindenképpen kell egy megegyezés az Európai Unióval. Tehát az egy dolog, hogy a magyar történelem során Magyarország sokszor védte a keresztény-zsidó Európát és a határokat, 

de most már a 21. században más időket élünk, mi egy közösségnek, egy klubnak vagyunk a tagjai”

– jelentette ki egy alkalommal a Tisza-vezér.

S ha már szembeállítjuk a Fidesz-KDNP több mint 15 év alatt elért eredményeit a Tisza Párttól várható lépésekkel, akkor megkerülhetetlen a rezsicsökkentés ügye is.

Ennek kapcsán fontos beszélni arról, hogy Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője, néppárti kollégáival közösen egy olyan módosító javaslatot nyújtott be, amelyben támogatják Brüsszel klímaügyi ETS intézkedéseit. Ezen intézkedések eredményeként: 
27 százalékkal drágulna a gáz és legalább 8százalékkal növekedne az üzemanyagok ára,

és gyakorlatilag ellehetetlenítenék a rezsicsökkentést Magyarországon.

Sőt, Magyar Péter többször hangsúlyozta az orosz energiáról való leválás szükségességét, ami szintén a rezsicsökkentés végét jelentené. A rezsicsökkentés megszűnésével pedig három és félszeresére emelkednének a lakossági energiaárak és 1000 forint fölé emelkedne az üzemanyag ára Magyarországon.

Végül a témában érdemes felidézni, hogy számos Tisza szakértő és politikus szólalt fel a rezsicsökkentés eltörlése mellett.

Magyar Péter egy alkalommal úgy fogalmazott, 

idővel le kell válni az orosz energiáról, ahogy az az Európai Unióban már elfogadott és a rezsicsökkentés egy humbug”.

Gerzsenyi Gabriella szerint „a rezsicsökkentéssel az ország maga alatt vágja a fát, véget kellene neki vetni”. Bódis Kriszta pedig így érvelt a rezsicsökkentés ellen: „Valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

