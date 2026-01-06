Háborús eszkaláció és migrációs paktum: a két legfőbb kérdésben hazudik nyakló nélkül Magyar Péter

S ha már szembeállítjuk a Fidesz-KDNP több mint 15 év alatt elért eredményeit a Tisza Párttól várható lépésekkel, akkor megkerülhetetlen a rezsicsökkentés ügye is.
Ennek kapcsán fontos beszélni arról, hogy Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője, néppárti kollégáival közösen egy olyan módosító javaslatot nyújtott be, amelyben támogatják Brüsszel klímaügyi ETS intézkedéseit. Ezen intézkedések eredményeként:
27 százalékkal drágulna a gáz és legalább 8százalékkal növekedne az üzemanyagok ára,
és gyakorlatilag ellehetetlenítenék a rezsicsökkentést Magyarországon.
Sőt, Magyar Péter többször hangsúlyozta az orosz energiáról való leválás szükségességét, ami szintén a rezsicsökkentés végét jelentené. A rezsicsökkentés megszűnésével pedig három és félszeresére emelkednének a lakossági energiaárak és 1000 forint fölé emelkedne az üzemanyag ára Magyarországon.
Végül a témában érdemes felidézni, hogy számos Tisza szakértő és politikus szólalt fel a rezsicsökkentés eltörlése mellett.