A rezsicsökkentést ártalmasnak tartó LMBTQ-meseíró, Bódis Kriszta lesz a Tisza Párt VIII. kerületi jelöltje

Kérte a csodálatos lányka, „ne legyek nő többé! Változtass férfiúvá! Ebben a percben!” – íme a legdurvább részletek a Bódis Kriszta által ajánlott LMBTQ-mesekönyvből!
Magyar Péter főtanácsadója szerint nem lehet elég korán kezdeni az elfogadást.
A Magyar Péterrről könyvet író, a migrációt álproblémaként jellemző szélsőliberális pszichológus végül mégsem Hadházy Ákos ellen indul, hanem Budapest 2. egyéni választókerületében.
Nagy nehezen, sok küzdelem árán végül összejött a dolog – a TISZA Párt késő éjjel végre a Budapest 2. egyéni választókerületében indított jelölt-jelöltjeinek nevét is feltöltötte az internetre. Nagy meglepetésre köztük van Bódis Kriszta is, akiről korábban az a hír járta, hogy a Bp. 8. számú választókerületében, Zuglóban jelölik majd, ahol legutóbb Hadházy Ákos nyert, és úgy tudni, a számos pártot megjárt szekszárdi képviselő megint úgy tervezi, hogy indul.
De kicsoda Bódis Kriszta, a Magyar Péterről könyvet író tiszás főtanácsadó? Bemutatjuk Magyar Péter egyik legszorosabb szövetségesét! A Tisza Párt politikusa Horváth Krisztina néven 1967. június 9-én Budapesten született.
1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológiából és esztétikából szerzett diplomát, ám a közéletben dokumentumfilmesként, társadalmi aktivistaként és íróként lett ismert.
Egyik dokumentumfilmje forgatásán megismerte az ózdi Hétes telepen élő cigányok helyzetét, és önkénteskedni kezdett a területen, majd létrehozta a cigányok oktatási felzárkóztatását segítő Van Helyed Alapítványt, amelyet azóta is működtet.
A társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásáért végzett munkáért kapott is egy csomó díjat, nem is akárkiktől: az Autonómia Alapítvány három alkalommal Toleranciadíjjal, a Bajnai-kormány például a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatával tüntette ki. Emellett Balázs János-díjjal és Raoul Wallenberg-díjjal is elismerték a tevékenységét. Az ózdi Hétes telepen végzett munkáját még a Fidesz-KDNP kormány is elismerte, 2018-ban Czibere Károly szociális ügyekért felelős államtitkár Pro Voluntarius-díjjal tüntette ki.
Milyen szépnek is tűnik mindez eddig, ám van itt még pár dolog, ami finoman szólva is árnyalja Magyar Péter tanácsadójáról alkotott képünket.
A Bódis által létrehozott alapítványról kiderült, hogy több a Soros György féle Nyílt Társadalom Alapítványokhoz köthető szervezettől kapott támogatást, köztük a DemNet és az Ökotárs Alapítványoktól.
Segítette őket a szintén a Soros-hálózathoz tartozó CEU is, erről Bódis írt 2023-ban egy Facebook-bejegyzésben („A Budapesten továbbtanuló ózdi középiskolásaink (...) ebben a félévben ízelítőt kaptak a CEU Socrates Project Wien CEU Socrates Programjából.”). A posztból kiderült, hogy a Tanítanék Mozgalom, valamint a Tisza Párt egyik arcává váló Nagy Ervin színész és felesége is támogatták az alapítvány munkáját.
Ezek után talán kevésbé meglepő, hogy bódis régóta dolgozik aktivistaként az LMBTQ-mozgalomérdekeiért. 2007-ben Falusi Románc (meleg szerelem) címmel rendezett a homoszexualitás témáját feldolgozó dokumentumfilmet, a 2006-os Pride Fesztiválon Bódis vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Cetrifuga meleg tematikus estjét, a 2013-as LMBTQ-felvonuláson pedig a mozgalmat támogató költők, írók egyik hazai képviselőjeként olvasott fel saját verseiből, és nem mellesleg
Bódis Kriszta volt a Meseország mindenkié című országos botrányt okozó, LMBTQ-mesekönyv egyik szerzője, a „Csipke Józsika” című „mese” szerzője.
A könyv honlapján pedig az alábbi mondat olvasható tőle: „Az ember varázslatos isteni kreatúra, a szivárvány színeinek sokféleségével és a szabadság felelősségével megajándékozva. A legfőbb feladatunk, hogy megtanuljuk elfogadni egymást. Nem lehet elég korán kezdeni a gyakorlását. Erre valók a mesék, gyerekeknek és felnőtteknek.”
Ez nehezen értelmezhető másként, minthogy
a progresszív terminológia eufemisztikus kifejezésével „érzékenyítésnek” nevezett tevékenységet (magyarul: átnevelést) a szerző szerint a homoszexualitás kérdésében is jobb minél fiatalabb korban elkezdeni a gyerekeknél, hiszen minél kisebbek annál jobban formálhatók.
De nem csak az LMBTQ-emberek érdekeit érzi ennyire fontosnak Magyar Péter embere! A 2015-ös nagy migrációs hullám idején Bódis Kriszta is azok közé tartozott, akik az bevándorlásban nem veszélyt, hanem valami egészen mást láttak.
Magyar Péter szaktanácsadója a librarius oldalán akkor úgy fogalmazott: „A migráció nem válság, hanem esély.
Esélyt ad arra, hogy tegyük, ami alapkötelességünk: oszd meg ember-testvéreddel amid van, amire szüksége van! Ha erre a hétköznapi gyakorlatra épül a társadalom, akkor a – cselekvésben életre kelő, mindent átitató, tudatos – szeretet feléd is visszaáramlik. Éljünk ezzel a csodálatos eséllyel!”
A 2024-es 21. Verzió Filmfesztiválon elmondott nyitóbeszédében pedig a migrációval kapcsolatban az alábbiakat fogalmazta meg:
„Álvalóság, hogy a bevándorlók terroristák,
de valóság, hogy a migráció kihívásaira becsülettel és emberséggel reflektálni kell, és igazat mondunk, ha az okokat feltárva felhívjuk a figyelmet a felelősségünkre, arra, hogy mit tehetünk és kell tennünk azért, hogy minél kevesebb ember veszítse el megélhetését, hazáját, reményét a jobb életre, ott, ahova született, de ott is, ahova a sors vetette”.
Bódist az elmúlt évek súlyos merényletei és a közismerten bevándorlók által elkövetett erőszakos bűncselekményekelharapódzása sem ingatta meg, legalábbis a Magyar Hangnak adott interjúban (54:31-től) ezzel kapcsolatban az alábbiakat válaszolta arra a kérdésre, hogy mi az álláspontja a migrációval kapcsolatban:
„Ilyen szintű vitákba bonyolódtak a politikusok is. Sajnos a szakpolitikusok is, ami nem a lényeges, igazi problémákat illeti.
Mélyen egyetértek Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok.”
A migráció tehát Bódis Kriszta szerint korábban esély volt, most pedig gumicsont. Nem lényeges. Mondhatnánk: „álprobléma”.
A rezsicsökkentésről is van véleménye a politikai pályára ácsingózó aktivistának, méghozzá elég sarkos. Bódis szerint a rezsiköltség alacsonyan tartása ártalmas, mert azt az illúziót kelti az emberekben, hogy ez nekik jár. Az élet meg minden podcast vendégeként úgy fogalmazott (2:23:55-től) a kérdésről beszélve:
„Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért. És hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.
Egyrészt a valósághoz igazodik. Ha egyszerűen nincs annyi energia, akkor én miért fizessek kevesebbet? Hosszú távon magamnak fogok rosszat csinálni, mert el fogom hinni, hogy tényleg ennyi van. Ez nem egy megújuló forrás.”
