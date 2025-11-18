A rezsicsökkentést ártalmasnak tartó LMBTQ-meseíró, Bódis Kriszta lesz a Tisza Párt VIII. kerületi jelöltje

Nagy nehezen, sok küzdelem árán végül összejött a dolog – a TISZA Párt késő éjjel végre a Budapest 2. egyéni választókerületében indított jelölt-jelöltjeinek nevét is feltöltötte az internetre. Nagy meglepetésre köztük van Bódis Kriszta is, akiről korábban az a hír járta, hogy a Bp. 8. számú választókerületében, Zuglóban jelölik majd, ahol legutóbb Hadházy Ákos nyert, és úgy tudni, a számos pártot megjárt szekszárdi képviselő megint úgy tervezi, hogy indul.

De kicsoda Bódis Kriszta, a Magyar Péterről könyvet író tiszás főtanácsadó? Bemutatjuk Magyar Péter egyik legszorosabb szövetségesét! A Tisza Párt politikusa Horváth Krisztina néven 1967. június 9-én Budapesten született.

1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológiából és esztétikából szerzett diplomát, ám a közéletben dokumentumfilmesként, társadalmi aktivistaként és íróként lett ismert.

Egyik dokumentumfilmje forgatásán megismerte az ózdi Hétes telepen élő cigányok helyzetét, és önkénteskedni kezdett a területen, majd létrehozta a cigányok oktatási felzárkóztatását segítő Van Helyed Alapítványt, amelyet azóta is működtet.

A társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásáért végzett munkáért kapott is egy csomó díjat, nem is akárkiktől: az Autonómia Alapítvány három alkalommal Toleranciadíjjal, a Bajnai-kormány például a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatával tüntette ki. Emellett Balázs János-díjjal és Raoul Wallenberg-díjjal is elismerték a tevékenységét. Az ózdi Hétes telepen végzett munkáját még a Fidesz-KDNP kormány is elismerte, 2018-ban Czibere Károly szociális ügyekért felelős államtitkár Pro Voluntarius-díjjal tüntette ki.