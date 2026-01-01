Ft
krisztus XIV. Leó pápa erdő péter Magyarország béke szentmise európa

Békét kért Európára és a világra Erdő Péter

2026. január 01. 22:33

„A békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül” – jelentette ki a bíboros újévi szentmiséjén.

2026. január 01. 22:33
null

A békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek újév napján az esztergomi bazilikában.

A bíboros homíliájában arról beszélt: 

a békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül”.

Keresztény hitünk szerint Jézusban teljesült be Mikeás próféta jövendölése, aki nemcsak azt jövendölte meg, hogy Betlehemben fog megszületni a Megváltó, de azt is, hogy „ő maga lesz a béke”. Krisztus közelségét, a személyében közénk jött békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára – fogalmazott.

„A béke létezik, bennünk akar lakni”

A bíboros idézte XIV. Leó pápát, aki a béke világnapjára írt üzenetében kiemelte, „a béke létezik, bennünk akar lakni; szelíd erejével képes megvilágítani és kitágítani az értelmet, ellenáll az erőszaknak és legyőzi azt”.

A szentatya – fűzte hozzá – arra bátorít, hogy még „ha bennünk és körülöttünk ellenállásba ütközik is, őrizzük meg, mint vihar által fenyegetett kis lángot” a béke alapelvét, az vezesse és határozza meg döntéseinket.

„Ahogyan húsvét estéjén Jézus belépett abba a helyiségbe, ahol a megrettent és csüggedt tanítványok tartózkodtak, úgy hatol át ma is a feltámadt Krisztus békéje ajtókon és akadályokon a róla tanúságot tevők hangján és arcán keresztül” – idézte a bíboros a pápát.

Erdő Péter hozzátette: ez az az ajándék, amely lehetővé teszi, hogy ne feledkezzünk meg a jóról, és újra meg újra azt válasszuk.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka
 

Sámson
2026. január 01. 23:12
folytatás: azért nézzük meg a családját, hogy hogyan igazgatja őket, meg vannak-e nála az ehhez szükséges képességek, mai divatos szóval "soft skill"-ek. Ez igaz nem csak a keresztény vezetőkre, hanem a miniszetelnök jelöltekre is! Ezen szempont alapján nálam mindkét Péter, Erdő és Magyar is bukóban van! Ez személyes véleményem. A nevük azt jelenti, hogy kőszikla, azonban a család területén nem tudnak helyt állni.
Sámson
2026. január 01. 23:06
A béke nagyon fontos, valóban küzdeni kell érte, nem természetes adottság, a szomszédban háború van. Vigyázzatok Erdő Péterrel, egy hamis vallás: a római katolocizmus képviselője, ha nem figyeltek, bevisz titeket az erdőbe. Szent Pál apostol tanítása: "2. Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos; ... 4. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; 5. (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?) " (Biblia, Timótheushoz írt első levél 3. rész) A Szentírás a püspökökre és a diaónusokra is, úgy általában a keresztény vezetőkre azt adja feltételül, hogy egy feleségű férfiak legyenek. Ne rejtett melegek, vagy titokban szeretőt tartók. Mert ha egy feleségű, akkor meg tudjuk nézni a feleségét, a gyermekeit.
