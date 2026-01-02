Nem, nem nyírták ki a drónok a harckocsizást – éppen ellenkezőleg

A negyvennegyedik Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta – jelentette be a honvédelmi miniszter decemberben. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte, a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé. Legújabb generációs eszközök ide vagy oda, egyesek mégis megkérdőjelezik a harckocsizás jövőjét, mivel az ukrán és orosz hadijelentésekben kilőtt páncélozott járművek tömkelegéről olvasnak, a háborúról szóló cikkek és elemzések pedig a drónok uralmát vetítik előre. Sőt: egyes vélemények már ki is hirdették a drónokat győztesnek a harckocsikkal vívott csatájukban. Mi értelme akkor harckocsikat gyártani és beszerezni manapság? Somkuti Bálint hadtörténészt, biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Leopard 2 A7HU típusú harckocsikkal (MTI/Vasvári Tamás)

Mit kell tudni a Magyarországnak fejlesztett Leopard harckocsiról?

„Ez az eszköz jelenleg az egyik legmodernebb változata a világszerte elterjedt Leopard 2 harckocsinak. Ezt az is mutatja, hogy a Leopard legújabb változatának, a 2A8-nak az alapját a magyar célokra végrehajtott fejlesztések képezik. Az eszköz olyan magas szinten van számítógépesítve, hogy a legénység között felcserélhetőek a szerepek, tehát a parancsnok és az irányzó ki tudják segíteni egymást. Emellett több olyan képességgel is rendelkezik a harckocsi, amelyek a modern harcászat követelményeinek maximálisan megfelelnek. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a hírek szerint rendelkezni fog aktív védelmi rendszerrel, ami jelentős mértékben növeli a harckocsi túlélőképességét” – fogalmazott Somkuti Bálint.