Hírek
Vélemények
leopard szalay - bobrovniczky kristóf leopard 2 a7hu somkuti bálint harckocsi

Nem, nem nyírták ki a drónok a harckocsizást – éppen ellenkezőleg

2026. január 02. 06:06

Bár a magyar kormány a béke mellett tör lándzsát, a magyar honvédség harckocsiflottáját a legmodernebb eszközökből állították fel nemrég. Mi szükség van a Leopardokra, ha nem akarunk háborúzni és egyáltalán ér-e még bármit is egy harckocsi a drónok ellen? Szakértőt kérdeztünk.

2026. január 02. 06:06

Vizvári Soma

A negyvennegyedik Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta – jelentette be a honvédelmi miniszter decemberben. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte, a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé. Legújabb generációs eszközök ide vagy oda, egyesek mégis megkérdőjelezik a harckocsizás jövőjét, mivel az ukrán és orosz hadijelentésekben kilőtt páncélozott járművek tömkelegéről olvasnak, a háborúról szóló cikkek és elemzések pedig a drónok uralmát vetítik előre. Sőt: egyes vélemények már ki is hirdették a drónokat győztesnek a harckocsikkal vívott csatájukban. Mi értelme akkor harckocsikat gyártani és beszerezni manapság? Somkuti Bálint hadtörténészt, biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Leopard 2 A7HU típusú harckocsikkal (MTI/Vasvári Tamás)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Leopard 2 A7HU típusú harckocsikkal (MTI/Vasvári Tamás)

Mit kell tudni a Magyarországnak fejlesztett Leopard harckocsiról?

„Ez az eszköz jelenleg az egyik legmodernebb változata a világszerte elterjedt Leopard 2 harckocsinak. Ezt az is mutatja, hogy a Leopard legújabb változatának, a 2A8-nak az alapját a magyar célokra végrehajtott fejlesztések képezik. Az eszköz olyan magas szinten van számítógépesítve, hogy a legénység között felcserélhetőek a szerepek, tehát a parancsnok és az irányzó ki tudják segíteni egymást. Emellett több olyan képességgel is rendelkezik a harckocsi, amelyek a modern harcászat követelményeinek maximálisan megfelelnek. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy a hírek szerint rendelkezni fog aktív védelmi rendszerrel, ami jelentős mértékben növeli a harckocsi túlélőképességét” – fogalmazott Somkuti Bálint.

Az aktív védelmi rendszer márpedig – ahogy az a későbbiekből kiderül majd – rendkívül fontos lesz a jövő harcászatában az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján.

Továbbra sem lehet harckocsik nélkül megvédeni egy országot

A magyar kormány megnyilvánulásaiból kitűnik, nem szándékoznak mostanság háborúba vinni Magyarországot, de a nemrég teljessé vált hacrkocsiflottának nem is ez a célja, hanem hogy Magyarország és a NATO védelmi képességeit növelje.

A harckocsinak a modern, összhaderőnemi küzdelemben a védelemben is elengedhetetlen szerepe van, mert például a betörések elreteszelésére a legalkalmasabb eszköz” 

– jelentette ki ezzel kapcsolatban Somkuti Bálint.

A szakértő ettől függetlenül rámutatott arra is: „Áttörést, valamint mélységi műveleteket továbbra is lehetetlen elképzelni harckocsik nélkül. Az orosz-ukrán háborúban fel szokott merülni, hogy van-e még létjogosultsága a harckocsiknak, hiszen a konfliktusban a drónok, illetve egyéb eszközök miatt jelentősen megnőtt az megsemmisített harckocsik száma. A legtöbb videóban azonban, amelyekben azt látni, hogy drónok semmisítenek meg harckocsikat, álló, sérült, mozgásképtelen járművekről van szó.”

„Több helyről érkezett arról információ, hogy 

úgy az ukránok, mint az oroszok 50-60 drónt is felhasználnak egy-egy harckocsi megsemmisítéséhez. 

Egy harckocsit először mozgásképtelenné kell tenni ahhoz, hogy utána meg lehessen semmisíteni drónokkal. Sok esetben látszik, hogy elhagyott harckocsit semmisítenek meg, mert a jármű búvó nyílásai nyitva vannak” – tette hozzá.

A szakértő szerint koránt sincs vége még a harckocsiknak, mert arra még nincs igazi ellenszer, ha egy harckocsi egység megfelelő légvédelemmel rendelkezik kifejezetten a drónok ellen. Legalábbis ebben az esetben nem olyan egyértelmű a drónok fölénye.

Min is változtattak pontosan a drónok?

„A dróntechnológia valójában elsősorban nem azzal változtatta meg a háborút, hogy képesek elpusztítani harckocsikat velük, hanem hogy a felderítő drónok lehetetlenné tették a mélységi áttörést, azt a fajta »blitzkrieg« harcmodort, melynek lényege, hogy a frontvonal leggyengébb részét gyorsan és váratlanul áttörik. Akkora mennyiségű felderítő eszköz van a levegőben és a világűrben, hogy ez már nem megvalósítható. A felderített harckocsi kötelékekre pedig relatíve egyszerű akár tüzérségi, akár páncéltörő eszközökkel csapást mérni” – vélekedett a szakértő.

Mint mondta, a mai napig használnak harckocsikat tűztámogató szerepben a kiépített állások ellen, és „hogyha létrejön egy olyan technikai feltétel – például elektronikus zavarás –, melynek köszönhetően a drón elleni védelem az eddigieknél hatékonyabban megvalósul, akkor ugyanúgy lehet majd őket használni, mint korábban”.

A szakértő szerint a harckocsi továbbra is 

  • a mozgékonyság, 
  • a páncélvédettség 
  • és a tűzerő 

olyan ötvözete, amellyel más eszköz nem rendelkezik.

Hasonlóan temették a repülőgép-hordozókat is

Jó szempont lehet, hogy eldöntsük, tartogat-e még bármit a jövő a harckocsik számára, ha megnézzük, hogyan árazza be őket az ipar. Magyarán, hogy megállt-e a termelésük a nagyhatalmak fegyvergyáraiban.

Ezzel kapcsolatban Somkuti Bálint rámutatott: 

Ha a harckocsi elavult eszköz lenne, ahogy mondjuk elavultak a kétfedelű repülőgépek, akkor nem gyártana ilyet senki. Ehhez képest a harckocsigyártás köszöni, él és jól van Oroszországban és Kínában, ahogy az Egyesült Államokban is – ahol pont nemrég terveztek, majd vetettek el egy új harckocsi típust –, de Európában is tervezik a következő generációs harckocsikat”.

„Az a fajta mobil tűzerő, amivel egy harckocsi rendelkezik, egész egyszerűen továbbra sem megkerülhető. Ma nem feltétlenül közvetlenül a gyalogság mellett harcolva, de egy-két kilométerrel az arcvonal mögül hatékonyan tudja közvetlen irányzású tűzzel támogatni a gyalogság harcát, ami továbbra is elengedhetetlen” – vélekedett.

Mint rámutatott: „Nem véletlenül próbálkoznak az oroszok és az ukránok egyaránt számtalan megoldással a harcjárműveik védelmére. A »grillrácstól« kezdve a »sündisznóig« minden megoldást kitaláltak, és úgy néz ki, hogy működnek. Tehát a továbbiakban is vesznek majd részt harckocsik harcokban, és értelemszerűen eközben érik őket veszteségek is. Nagyon elhamarkodott dolog lenne temetni a harckocsikat”.

„Amikor megjelentek a repülőgép-hordozók, sokan kijelentették, hogy a csatahajóknak végük van, ehhez képest az Egyesült Államok flottájában még negyven évvel később is szolgáltak. Amikor pedig a nukleáris meghajtású tengeralattjárók jelentek meg, akkor a repülőgép-hordozókat temették, ehhez képest köszönik, jól vannak, sőt máig a hadiflották legfejlettebb eszközeinek számítanak” – fejtette ki.

Mi az a „grillrács?”

„A »grillrács« egy olyan rácsszerkezet, melyet kifejezetten a nem páncéltörő drónok ellen hegesztenek a harckocsinak bizonyos felületeire, leginkább a tetejükre, hiszen ott a leggyengébb, a legvékonyabb a páncél, és ezzel idő előtti detonációra, robbanásra, kényszerítik a drónokat. Ez egy rendkívül hatékony eszköz, az izraeli hadsereg is használja és Európában is egyre többen kezdenek gondolkozni azon, hogy az európai harckocsikat is el kellene ezzel látni” – foglalta össze Somkuti Bálint.

Mi az a „sündisznó”

A biztonságpolitikai szakértő kérdésünkre kifejtette: „Az oroszok többrétegű ráccsal és hálóval, valamint aknakifordító berendezéssel ellátott harckocsikat kezdtek el bevetni az ukrajnai háborúban. Ezek a harckocsik legendásan sokat kibírtak, mert a kiegészítő páncélzat a Javelin páncéltörő rakétától kezdve a drónokig hatékonyan felfogott mindent. Ennek egy továbbfejlesztett változata az úgynevezett »sündisznó«, abban a megoldásban betonvas elemeket is hegesztenek a tankra. Ezeknek a passzív védekező eszközöknek az az előnye, hogy hiába roncsolják őket a robbanások, azok után is alkalmasak elvégezni a feladatukat.”

A tudományos-fantasztikus filmek világa jöhet a gyalogsági támogatás helyett

De nem feltétlenül „grillrácsé” vagy a „sündisznóé” a jövő, hiszen ahogy arra Somkuti Bálint rámutatott, léteznek aktív védelmi rendszerek is, mint például az izraeli Trophy. „Aktív védelmi rendszer lehet bármi, ami 

a páncéltörő rakéták vagy drónok irányába ellenlövedéket indít, hogy megsemmisítse azokat, mielőtt még elérnék a céljukat. 

A rendszer automatikusan működésbe lép, nem kell kézzel vezérelni. Ez a terület még rengeteget fejlődhet a következő időszakban, a harckocsiknak egyre komolyabb számítógébes rendszerük van” – fogalmazott.

Lényeges szempont tehát, hogy szükség esetén a magyar harckocsikat el lehet-e látni aktív védelmi rendszerrel. Az mindenesetre tény, hogy a kifejezetten a magyar igények szerint összerakott Leopard A7-es-ből továbbfejlesztett A8-as éppen az említett Trophyval van felszerelve.

Somkuti Bálint szerint az aktív védelmi rendszerek elterjedése taktikai téren szintén sok változást hozna magával. Mint fogalmazott: „Igaz, hogy az aktív védelmi rendszer elrobbantásos megoldása ellehetetleníti, hogy a harckocsik közvetlen gyalogsági támogatást kapjanak, az ugyanis veszélyeztetné a gyalogosokat, de erre is vannak új megoldások, például, hogy a gyalogosok távolabbról látják el a támogatást”.

De az is lehet, hogy a tudományos-fantasztikus filmek világa már csak egy lépésre van. A biztonságpolitikai szakértő felvetésünkre ugyanis hozzátette: 

az sem kizárt, hogy a jövőben a harckocsik közvetlen támogatását már maguk a drónok fogják ellátni.

„Éppen ezért nem érdemes a drónok miatt temetni a tankokat. 

A drónokkal új helyzet állt elő, amire a technológia elkezdett reagálni, és hatékony ellenszereket kezd el kifejleszteni rá. Ez mindig is így működött a haditechnológiában” 

– húzta alá Somkuti Bálint.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 9 komment

jump-ing
•••
2026. január 02. 08:05 Szerkesztve
Hitler nagyban gondolta ugyanezt a Fau-val... (V1-V2) a rakéta-elv helyett jobb lett volna ha átvált Asboth-ra.
Válasz erre
0
0
qwsqws
2026. január 02. 07:27
ttps://i.ytimg.com/vi/j5qUv-F7Uhg/maxresdefault.jpg
Válasz erre
0
0
stormy
2026. január 02. 07:24
a leo2-val az a probléma hogy a manuális töltés miatt már a 70-es években is elavult volt. mivel kell egy 3. ember is a toronyba, aki áll... amiatt a toronynak magasnak kell lennie, mellé 2-4m3 térre is szuksége van a mozgáshoz de ez arányában sokkal nagyobb felesleges térfogatot jelent ami növeli a torony felületét amit páncélozni kell. emiatt sokkal nehezebb lesz mint pl egy t72 tornya és levésbé védett is. mellé a nehéz tornyos csak nagyonn alváz birja el. ami szintén páncélozni kell de mivel nagy nem lehet túl sokat felrakni- egy leo2 67tonna is lehet addig egy t72 40tonna és lényegesen erősebben van páncélozva, nagyobb ágyuja van és az automata töltö 6.5 sec alatt tölt akkro is ha 70-el megy terepen addig a leo2 8-10sec ha áll a tank... és a kf51 se lesz jobb mivel a leo2 alvázára épül... nulláról kellene létrehozni egy új tankot és akárki akármit mond a dronok miatt még mindig kérdéses a letjogosultsága. tegyük fel van 40 tankunk a románknak meg 400 drónja melyik nyer majd?
Válasz erre
1
0
nzoltan-818
•••
2026. január 02. 06:57 Szerkesztve
A harcászatban a támadó fegyverek fejlesztése mindig megelőzik a védekező rendszerek fejlesztését, de az sem marad el. Így a tankok és a páncélozott járművek jövő generációja továbbra is nélkülözhetetlenül fontos marad. Tényleg komolyan gondolta bárki is, hogy ha a zsákon találnak e lyukat, akkor ahhoz nem fogják megtalálni a megfelelő foltot?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!