Megérkezett az utolsó nagymacska is Magyarországra

a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé.

A miniszter kiemelte, 2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség. Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.

