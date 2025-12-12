Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
leopard Szalay-Bobrovnicky Kristóf leopard 2 a7hu magyar honvédség harckocsi

Megérkezett az utolsó nagymacska is Magyarországra

2025. december 12. 16:56

A Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija.

2025. december 12. 16:56
null

A 44. Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta – mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Tatán pénteken a MTI tudósítása szerint.

 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé.

A miniszter kiemelte, 2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség. Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.

Aki működés közben is látni szeretné a Magyar Honvédség nagymacskáit, annak az alábbi videót ajánljuk:

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lutra
2025. december 12. 18:55
Most kivételesen igaz: 444 jobb lenne.
Válasz erre
1
0
SCsá
•••
2025. december 12. 18:39 Szerkesztve
Nem elég! Sajnos több kell...
Válasz erre
0
0
Almassy
2025. december 12. 18:39
Hehe, jót nevetek a pénzkidobás vs kevés vitán. A 44 pont jó szám...
Válasz erre
0
0
24fokos32
2025. december 12. 18:33
"A románok 300 Abramsot rrendeltek" Csak a bajuk lesz vele. Az M1A1 Abrams gázturbinás meghajtású. Azért tud a világ leggyorsabb tankjaként sík úton 80 km/h körüli végsebességet. De ennek ára van. Rengeteg szűrőcsere (van, amit naponta kell és jó drágák) és egyéb meghibásodás. Szerintem jó román szokás szerint ezt is hitelből veszik, mint a lebutított F-35 vadászgépeket (pl. lopakodó rendszer nélkül, az USA másnak nem adja ki), amikért 7 milliárd dollárt fizetnek hitelből. Közben Románia már így is úszik az a dósságban durva megszorításokkal. Hitelből fegyverkezni a csőd szélén ostobaság. Mi jól tesszük, hogy nem ugrunk utánuk a kútba. A 44 Leo tankunk ki van fizetve saját pénzből, hitel nélkül a NATO kötelező GDP 2 % keretéből (ezt honvédelemre KELL költeni, tehát hagyjuk a kórházakat, oktatást). A hadseregünk kicsi, de erős, vadiúj és csúcsmodern eszközökkel, költséghatékonyan (pl. Gripenjeink lejárt rakétái illenek a NASAMS légvédelemhez, ott 1 évnél is tovább használhatók).
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!