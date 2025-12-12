Megérkezett az utolsó nagymacska is Magyarországra

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija.
A 44. Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta – mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Tatán pénteken a MTI tudósítása szerint.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte,
a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé.
A miniszter kiemelte, 2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.
Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség. Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.
Aki működés közben is látni szeretné a Magyar Honvédség nagymacskáit, annak az alábbi videót ajánljuk:
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás