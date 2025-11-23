Biztató, hogy a fiatalok körében egyre hangsúlyosabb a haza ügye, a honvédelem fontossága – Bali Tamás dandártábornok a Mandinernek

Bali Tamás 1971-ben született Kecskeméten. Dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnokhelyettese (légierő). Tizenöt éves korától repül, a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola repülő-hajózó szakán helikoptervezetőként végzett, majd 1996-ban hadnaggyá avatták. 2005 és 2007 között elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának légierő szakirányú képzését, 2017-ben pedig ugyanott a hadtudomány doktora, majd címzetes egyetemi docens lett. Pályája nagy részben Szolnokhoz köti, 2015 és 2022 között bázisparancsnok-­helyettes volt, 2022-től az MH Kiss József 86. Helikopterdandár dandárparancsnoka. Több külföldi szolgálatot teljesített, számtalan külföldi és hazai elismerésben részesült. 2024-ben a Magyar Veterán Repülők Szövetsége küldöttgyűlése a szervezet elnökének választotta. Nős, mindkét fia követi őt a pályán.

Mi volt a dolga a készülő film kapcsán?

Amikor egy ilyen típusú mozi vagy sorozat készül, a történettől függően több fegyvernem képviselői is segítik a stáb munkáját. Vannak, akik már az előkészületek során, a tervezéskor bekapcsolódnak a folyamatokba, mások magán a forgatáson ügyelnek például a fegyverek helyes tartására; vagy segítik a rendezőt annak eldöntésében, hogy egy bizonyos esemény, mozzanat megtörténhetne-e a valóságban honvédségi környezetben, vagy sem. Őket jellemzően katonai tanácsadóknak hívjuk. A szakértő – ez voltam most én – már a kész produkciót véleményezi: egyben is meg­állja-e a helyét, nem tolódott-e el teljesen a valóság és a fikció aránya, nem maradtak-e benne olyan szarvashibák, szakmai tévedések, amelyek az egészet ellehetetlenítik.