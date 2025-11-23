Biztató, hogy a fiatalok körében egyre hangsúlyosabb a haza ügye, a honvédelem fontossága – Bali Tamás dandártábornok a Mandinernek

A Corvinuson vitatták meg, hogy lehet válságálló egy egyetem
Sárkányok Kabul felett címmel mutatják be a legújabb magyar katonai akciódrámát, amely a 2021-es afganisztáni Sámánpajzs hadműveletnek állít emléket. A mozi katonai szakértője, Bali Tamás dandártábornok, a légierő parancsnoka helikopterekről, csúcsragadozókról és arról mesélt, miért menő ma a Magyar Honvédség tagjának lenni.
1971-ben született Kecskeméten. Dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnokhelyettese (légierő). Tizenöt éves korától repül, a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola repülő-hajózó szakán helikoptervezetőként végzett, majd 1996-ban hadnaggyá avatták. 2005 és 2007 között elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának légierő szakirányú képzését, 2017-ben pedig ugyanott a hadtudomány doktora, majd címzetes egyetemi docens lett. Pályája nagy részben Szolnokhoz köti, 2015 és 2022 között bázisparancsnok-helyettes volt, 2022-től az MH Kiss József 86. Helikopterdandár dandárparancsnoka. Több külföldi szolgálatot teljesített, számtalan külföldi és hazai elismerésben részesült. 2024-ben a Magyar Veterán Repülők Szövetsége küldöttgyűlése a szervezet elnökének választotta. Nős, mindkét fia követi őt a pályán.
Mi volt a dolga a készülő film kapcsán?
Amikor egy ilyen típusú mozi vagy sorozat készül, a történettől függően több fegyvernem képviselői is segítik a stáb munkáját. Vannak, akik már az előkészületek során, a tervezéskor bekapcsolódnak a folyamatokba, mások magán a forgatáson ügyelnek például a fegyverek helyes tartására; vagy segítik a rendezőt annak eldöntésében, hogy egy bizonyos esemény, mozzanat megtörténhetne-e a valóságban honvédségi környezetben, vagy sem. Őket jellemzően katonai tanácsadóknak hívjuk. A szakértő – ez voltam most én – már a kész produkciót véleményezi: egyben is megállja-e a helyét, nem tolódott-e el teljesen a valóság és a fikció aránya, nem maradtak-e benne olyan szarvashibák, szakmai tévedések, amelyek az egészet ellehetetlenítik.
Ez esetben sok ilyet kellett kigyomlálnia?
Egyáltalán nem. Őszintén mondom, hogy már első látásra úgy éreztem, itt egy nagyon jó háborús játékfilm született. Vagy talán pontosabb, ha az erős érzelmi szál miatt akciódrámának nevezzük. Ezt annak a fényében is mondom, hogy bár személyesen nem voltam jelen, jól ismerem nemcsak a Sárkányok Kabul felett alapjául szolgáló hadművelet hátterét, lezajlását, de annak valódi szereplőit is. Viccesen fogalmazva, ez egy olyan mozi, ami az átéléshez szükséges fiktív elemek mellett abszolút nem nélkülözi a valóságot. Pláne, mert a forgatókönyv is a 2021-es afganisztáni Sámánpajzs akcióban részt vevő magyar katonák emlékei alapján született.