Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság szakember légierő pilóta magyar honvédség

Biztató, hogy a fiatalok körében egyre hangsúlyosabb a haza ügye, a honvédelem fontossága – Bali Tamás dandártábornok a Mandinernek

2025. november 23. 18:10

Sárkányok Kabul felett címmel mutatják be a legújabb magyar katonai akciódrámát, amely a 2021-es afganisztáni Sámánpajzs hadműveletnek állít emléket. A mozi katonai szakértője, Bali Tamás dandártábornok, a légierő parancsnoka helikopterekről, csúcsragadozókról és arról mesélt, miért menő ma a Magyar Honvédség tagjának lenni.

2025. november 23. 18:10
null
Farkas Anita

Bali Tamás 

1971-ben született Kecskeméten. Dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnokhelyettese (légierő). Tizenöt éves korától repül, a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola repülő-hajózó szakán helikoptervezetőként végzett, majd 1996-ban hadnaggyá avatták. 2005 és 2007 között elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának légierő szakirányú képzését, 2017-ben pedig ugyanott a hadtudomány doktora, majd címzetes egyetemi docens lett. Pályája nagy részben Szolnokhoz köti, 2015 és 2022 között bázisparancsnok-­helyettes volt, 2022-től az MH Kiss József 86. Helikopterdandár dandárparancsnoka. Több külföldi szolgálatot teljesített, számtalan külföldi és hazai elismerésben részesült. 2024-ben a Magyar Veterán Repülők Szövetsége küldöttgyűlése a szervezet elnökének választotta. Nős, mindkét fia követi őt a pályán.

Mi volt a dolga a készülő film kapcsán? 

Amikor egy ilyen típusú mozi vagy sorozat készül, a történettől függően több fegyvernem képviselői is segítik a stáb munkáját. Vannak, akik már az előkészületek során, a tervezéskor bekapcsolódnak a folyamatokba, mások magán a forgatáson ügyelnek például a fegyverek helyes tartására; vagy segítik a rendezőt annak eldöntésében, hogy egy bizonyos esemény, mozzanat megtörténhetne-e a valóságban honvédségi környezetben, vagy sem. Őket jellemzően katonai tanácsadóknak hívjuk. A szakértő – ez voltam most én – már a kész produkciót véleményezi: egyben is meg­állja-e a helyét, nem tolódott-e el teljesen a valóság és a fikció aránya, nem maradtak-e benne olyan szarvashibák, szakmai tévedések, amelyek az egészet ellehetetlenítik. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Ez esetben sok ilyet kellett kigyomlálnia? 

Egyáltalán nem. Őszintén mondom, hogy már első látásra úgy éreztem, itt egy nagyon jó háborús játékfilm született. Vagy talán pontosabb, ha az erős érzelmi szál miatt akciódrámának nevezzük. Ezt annak a fényében is mondom, hogy bár személyesen nem voltam jelen, jól ismerem nemcsak a Sárkányok Kabul felett alapjául szolgáló hadművelet hátterét, lezajlását, de annak valódi szereplőit is. Viccesen fogalmazva, ez egy olyan mozi, ami az átéléshez szükséges fiktív elemek mellett abszolút nem nélkülözi a valóságot. Pláne, mert a forgatókönyv is a 2021-es afganisztáni Sámánpajzs akcióban részt vevő magyar katonák emlékei alapján született. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. november 23. 20:11
"Biztató, hogy a fiatalok körében egyre hangsúlyosabb a haza ügye, a honvédelem fontossága" és a munkanélküliség.
Válasz erre
0
0
Lisa
2025. november 23. 19:38
Honvédelem , igen! De, az európai egységért harcoljanak a politikusok, a holdudvarhoz tartozók! Mielőtt győzködni kezdenek, videót akarok látni a sárban csúszó-mászó “kiváltságosokról”!
Válasz erre
0
0
Areményhal
2025. november 23. 19:12
Szivesen adnám a véremet én is,hogy Gyözike ,Páko megy Fegyőr Bandi myugodtan élhessenek.
Válasz erre
0
0
nagyferenc1922
2025. november 23. 18:50
Most akkor jó, ha egy fiatal harcolni akar a haza szabadságáért? Eddig a Mandiner szapulta, háborúpártinak nevezte a hasonló gondolkodásuakat. Most akkor mi akar a párt sajtó mondani?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!