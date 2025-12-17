Szintet lép az Uber: így szolgálja ki még jobban az utasok igényeit

Így lett szalonképes a korábban kiutált Uber
A taxiszövetség elnöke szerint komoly harc lesz az utasokért és a sofőrökért is a taxitársaságok között.
A vállalatot helyi partnerével, az F Mobilitással közösen nemrég a Budapest Airport hivatalos személyszállítási partnerévé választották.
Miután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos szállító partnerévé választotta öt évre az Ubert, a cég jelentős biztonsági fejlesztést jelentett be a magyarországi utasok számára: elindul a „Bring Your Own Dashcam” (BYOD), azaz a saját fedélzeti kamera regisztrációjának lehetősége.
Ez a fejlesztés a legújabb mérföldkő az Uber növekedésében, mely során a platform Miskolcra, Debrecenbe és Szegedre is kiterjesztette szolgáltatását, megerősítveelkötelezettségét a biztonságos, átlátható és megbízható közlekedési élmény iránt szerte az országban – írták a közleményükben.
A kommünikében kiemelték, hogy ennek az új funkciónak az elindítása az Uber magyarországi jelenlétének fontos pillanatában történik. A 2024-es visszatérést követően a vállalat gyors terjeszkedésbe kezdett. Ismertették, hogy
az új BYOD funkció célja, hogy nagyobb nyugalmat biztosítson mind a sofőrök, mind az utasok számára egy világos, digitális keretrendszer létrehozásával az utazások rögzítéséhez.
Magyarország a régióban az elsők között – Csehország és Horvátország mellett – kapja meg ezt a frissítést.
A közleményből kiderült, hogy mik pontosan az új integráció legfontosabb jellemzői. Mint írták a BYOD
– sorolták.
„Az Ubernél tisztában vagyunk azzal a felelősségünkkel, hogy minden utazást a lehető legbiztonságosabbá tegyünk” – mondta Marcin Moczyróg, az Uber közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója. „Büszkék vagyunk rá, hogy iparági szinten is élen járunk ezzel az új fedélzeti kamera regisztrációs funkcióval, amely kiváló példa arra, hogyan használható a technológia a biztonsági színvonal növelésére minden Uber-felhasználó számára” – idézték a közleményben Moczyrógot.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
A taxiszövetség elnöke szerint komoly harc lesz az utasokért és a sofőrökért is a taxitársaságok között.