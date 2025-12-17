Ft
biztonság liszt ferenc nemzetközi repülőtér fedélzeti kamera magyarország sofőr partner uber

Szintet lép az Uber: így szolgálja ki még jobban az utasok igényeit

2025. december 17. 18:42

A vállalatot helyi partnerével, az F Mobilitással közösen nemrég a Budapest Airport hivatalos személyszállítási partnerévé választották.

2025. december 17. 18:42
null

Miután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos szállító partnerévé választotta öt évre az Ubert, a cég jelentős biztonsági fejlesztést jelentett be a magyarországi utasok számára: elindul a „Bring Your Own Dashcam” (BYOD), azaz a saját fedélzeti kamera regisztrációjának lehetősége.

Ez a fejlesztés a legújabb mérföldkő az Uber növekedésében, mely során a platform Miskolcra, Debrecenbe és Szegedre is kiterjesztette szolgáltatását, megerősítveelkötelezettségét a biztonságos, átlátható és megbízható közlekedési élmény iránt szerte az országban – írták a közleményükben.

Nagyobb nyugalom a sofőröknek és az utasoknak egyaránt

A kommünikében kiemelték, hogy ennek az új funkciónak az elindítása az Uber magyarországi jelenlétének fontos pillanatában történik. A 2024-es visszatérést követően a vállalat gyors terjeszkedésbe kezdett. Ismertették, hogy

az új BYOD funkció célja, hogy nagyobb nyugalmat biztosítson mind a sofőrök, mind az utasok számára egy világos, digitális keretrendszer létrehozásával az utazások rögzítéséhez.

 Magyarország a régióban az elsők között – Csehország és Horvátország mellett – kapja meg ezt a frissítést.

A közleményből kiderült, hogy mik pontosan az új integráció legfontosabb jellemzői. Mint írták a BYOD

  • átlátható tájékoztatást nyújt az utasoknak. Ha az utast olyan sofőrrel párosítják, aki regisztrált fedélzeti kamerát használ, az applikáció automatikus értesítést küld még az utazás megkezdése előtt.
  • Amennyiben az utas nem érzi kényelmesnek, hogy felvétel készüljön róla, a szokásos lemondási időablakon belül díjmentesen lemondhatja az utat, és másik járművet kérhet.
  • Mindezek mellett az Uber nem figyeli a felvételeket valós időben. Az eszköz és az adatok tulajdonjoga a sofőrnél marad. Az Uber csak akkor fér hozzá a felvételhez, ha a sofőr úgy dönt, hogy benyújtja azt az ügyfélszolgálatnak egy adott biztonsági incidens kivizsgálása érdekében

– sorolták.

Cél a lehető legbiztonságosabb utazás

„Az Ubernél tisztában vagyunk azzal a felelősségünkkel, hogy minden utazást a lehető legbiztonságosabbá tegyünk” – mondta Marcin Moczyróg, az Uber közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója. „Büszkék vagyunk rá, hogy iparági szinten is élen járunk ezzel az új fedélzeti kamera regisztrációs funkcióval, amely kiváló példa arra, hogyan használható a technológia a biztonsági színvonal növelésére minden Uber-felhasználó számára” – idézték a közleményben Moczyrógot.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

