Szintet lép az Uber: így szolgálja ki még jobban az utasok igényeit

Miután a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hivatalos szállító partnerévé választotta öt évre az Ubert, a cég jelentős biztonsági fejlesztést jelentett be a magyarországi utasok számára: elindul a „Bring Your Own Dashcam” (BYOD), azaz a saját fedélzeti kamera regisztrációjának lehetősége.

Ez a fejlesztés a legújabb mérföldkő az Uber növekedésében, mely során a platform Miskolcra, Debrecenbe és Szegedre is kiterjesztette szolgáltatását, megerősítveelkötelezettségét a biztonságos, átlátható és megbízható közlekedési élmény iránt szerte az országban – írták a közleményükben.