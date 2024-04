Így lett szalonképes a korábban kiutált Uber

A Főtaxi sokat remél az Ubertől.

Tegnap a Nemzeti Közlekedési Hatóság is zöld utat adott a cégnek

– írja a portfolio.hu., és hamarosan a sofőröket is elkezdni toborozni. Mindezt Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője a megerősítette, aki a Főtaxi-Uber házassággal kapcsolatban elmondta, nem egyedi, hogy az Uber együttműködik taxitársasággal, Párizsban, New Yorkban és például Rómában is jelen vannak. Azt is tudni lehet, hogy az utasok az applikáción keresztül és telefonon is megrendelhetik a szolgáltatást.