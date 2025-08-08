Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
front Ukrajna járvány

Bajban vannak az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

2025. augusztus 08. 11:43

Egyes egységeknél a harckészültség vérhas vagy hasonló betegség miatt 30 százalék alá esett.

2025. augusztus 08. 11:43
null

Az ukrán hadseregnél a nyári hőség miatt romlott az ivóvíz és az élelmiszer minősége – írja a Ria Novosztyi egy forrásra hivatkozva.

Egyes egységeknél a harckészültség vérhas vagy hasonló betegség miatt 30 százalék alá esett.

 A forró idő, a rossz vízellátás és más tényezők is rontják a járványügyi helyzetet az orosz ellenőrzésű régióban, ami súlyos betegségek kitöréséhez vezethet – figyelmeztetett az hivatkozott forrás.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. augusztus 08. 12:01
Nem ertem.Az ukran hadseregnek hol van orosz ellenorzesu regioja ahol kitort a jarvany.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 08. 11:57
Akkor itt az ideje bevezetni a határon a járványügyi zárlatot.
Válasz erre
2
0
survivor
2025. augusztus 08. 11:55
A Teva küldjön antibiotikumot. Meg a Pfizer. Ránézésre doxycyclin jó lesz...für alle falle....
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!