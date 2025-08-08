Bajban vannak az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

Az ukrán hadseregnél a nyári hőség miatt romlott az ivóvíz és az élelmiszer minősége – írja a Ria Novosztyi egy forrásra hivatkozva.

Egyes egységeknél a harckészültség vérhas vagy hasonló betegség miatt 30 százalék alá esett.

A forró idő, a rossz vízellátás és más tényezők is rontják a járványügyi helyzetet az orosz ellenőrzésű régióban, ami súlyos betegségek kitöréséhez vezethet – figyelmeztetett az hivatkozott forrás.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP