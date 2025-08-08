Ukrán hatóságok cáfolják a nyomozás megtagadását Sebestyén József halála ügyében
Az ukrán nyomozóhatóság továbbra is vizsgálja a kárpátaljai magyar férfi halálát, bár hivatalos verziója több ponton ellentmond a család és a helyiek állításainak.
Egyes egységeknél a harckészültség vérhas vagy hasonló betegség miatt 30 százalék alá esett.
Az ukrán hadseregnél a nyári hőség miatt romlott az ivóvíz és az élelmiszer minősége – írja a Ria Novosztyi egy forrásra hivatkozva.
A forró idő, a rossz vízellátás és más tényezők is rontják a járványügyi helyzetet az orosz ellenőrzésű régióban, ami súlyos betegségek kitöréséhez vezethet – figyelmeztetett az hivatkozott forrás.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
