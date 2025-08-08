Ft
hivatal DBR Sebestyén József rendőrség halál ügy sajtóhír

Ukrán hatóságok cáfolják a nyomozás megtagadását Sebestyén József halála ügyében

2025. augusztus 08. 07:48

Az ukrán nyomozóhatóság továbbra is vizsgálja a kárpátaljai magyar férfi halálát, bár hivatalos verziója több ponton ellentmond a család és a helyiek állításainak.

2025. augusztus 08. 07:48
null

Sajtóhírek szerint az ukrán állami hatóságok határozottan cáfolják, hogy megtagadták volna a nyomozást Sebestyén József halála ügyében. „Hamis és manipulatív az a több külföldi sajtóban megjelent hír, amely szerint nem folytatnak nyomozást a magyar nemzetiségű Sebestyén József halálának ügyében” – áll az ukrajnai Állami Nyomozó Iroda (DBR) közleményében.

A reakció Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentésére érkezett, aki azt mondta, az ukrán állami hatóságok megtagadták a kárpátaljai magyar férfi halálának kivizsgálását. 

A DBR hangsúlyozta, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélés gyanújával – írja a Telex. A hivatalos közlés szerint az előzetes vizsgálat megállapította, hogy Sebestyént 2025. június 14-én hívták be katonai szolgálatra Munkácson. Ugyanezen a napon megjelent az ungvári RTCK SZK orvosi bizottsága előtt, ahol alkalmasnak találták a katonai szolgálatra, és nem panaszkodott egészségi állapotára. 

Június 18-án engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét, majd másnap saját maga jelentkezett a beregszászi pszichiátrián rosszullétre, fejfájásra és agyrázkódás-gyanús panaszokra hivatkozva. Innen a kerületi kórházba szállították, ahol komoly sérülést nem találtak. Június 24-én a kórházból a pszichiátriára utalták, majd július 7-én kapott értesítést a rendőrség arról, hogy Sebestyén József (Joszif Sebestyen) július 6-án meghalt az egészségügyi intézményben. 

A vizsgálat eddig nem talált bizonyítékot erőszakos halálra, a közlemény szerint a nyomozás folytatódik.

Az ügy azonban számos kérdést nyitva hagy. Nem tisztázott, miért került vissza a pszichiátriára, ahová sajtóhírek szerint eszméletlen állapotban szállították. Bár magához tért, haláláig nem szólalt meg. A nyomozás iránya ugyanakkor arra utal, hogy a hatóság sem zárja ki: Sebestyén panaszai a mozgósítása után nem kaptak időben orvosi ellátást. A hivatalos ukrán verzió jelentősen eltér a család és az ismerősök beszámolóitól. 

Nyitókép forrása: Sebestyén József Facebook-oldala

***

neszteklipschik
•••
2025. augusztus 08. 09:34 Szerkesztve
Igazából mindegy, hogy vizsgálják-e vagy sem, mert teljesen esélytelen a "független és objektív" vizsgálat. Úgyis a banderista diktatúra mondja meg, hogy milyen jelentést kell kiadni a vizsgálatról...
Válasz erre
2
0
B_kanya
2025. augusztus 08. 09:31
"A hivatalos ukrán verzió jelentősen eltér a család és az ismerősök beszámolóitól. " Hát meg a néhai ügyvéd elött tett vallomásának, meg a felvett látleletnek, meg a videóknak. Hja, fuckrán tempó. Rabolni, ölni, hazudni, fenyegetőzni.
Válasz erre
0
0
machet
2025. augusztus 08. 08:56
Ukrán csikicsuki.Úgy csinálunk mintha nyomoznánk.
Válasz erre
3
0
OszkárOszi
•••
2025. augusztus 08. 08:54 Szerkesztve
Pdf Magyarellenes megnyilvánulások Ukrajnában 2014 – 2018 "Az alábbi kiadvány a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont által indított Kisebbség-figyelő Monitoring c. kutatás összesített eredményeit mutatja be. A kutatás során a kárpátaljai magyar közösség ellen irányuló megnyilvánulások és cselekmények nyomon követését kívántuk dokumentálni. 2014 és 2018 között 426 esetet rögzítettünk az ukrajnai magyarellenesség megnyilvánulásaiból."
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!