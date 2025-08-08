Ukrán hatóságok cáfolják a nyomozás megtagadását Sebestyén József halála ügyében

Sajtóhírek szerint az ukrán állami hatóságok határozottan cáfolják, hogy megtagadták volna a nyomozást Sebestyén József halála ügyében. „Hamis és manipulatív az a több külföldi sajtóban megjelent hír, amely szerint nem folytatnak nyomozást a magyar nemzetiségű Sebestyén József halálának ügyében” – áll az ukrajnai Állami Nyomozó Iroda (DBR) közleményében.

A reakció Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentésére érkezett, aki azt mondta, az ukrán állami hatóságok megtagadták a kárpátaljai magyar férfi halálának kivizsgálását.

A DBR hangsúlyozta, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélés gyanújával – írja a Telex. A hivatalos közlés szerint az előzetes vizsgálat megállapította, hogy Sebestyént 2025. június 14-én hívták be katonai szolgálatra Munkácson. Ugyanezen a napon megjelent az ungvári RTCK SZK orvosi bizottsága előtt, ahol alkalmasnak találták a katonai szolgálatra, és nem panaszkodott egészségi állapotára.

Június 18-án engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét, majd másnap saját maga jelentkezett a beregszászi pszichiátrián rosszullétre, fejfájásra és agyrázkódás-gyanús panaszokra hivatkozva. Innen a kerületi kórházba szállították, ahol komoly sérülést nem találtak. Június 24-én a kórházból a pszichiátriára utalták, majd július 7-én kapott értesítést a rendőrség arról, hogy Sebestyén József (Joszif Sebestyen) július 6-án meghalt az egészségügyi intézményben.

A vizsgálat eddig nem talált bizonyítékot erőszakos halálra, a közlemény szerint a nyomozás folytatódik.

Az ügy azonban számos kérdést nyitva hagy. Nem tisztázott, miért került vissza a pszichiátriára, ahová sajtóhírek szerint eszméletlen állapotban szállították. Bár magához tért, haláláig nem szólalt meg. A nyomozás iránya ugyanakkor arra utal, hogy a hatóság sem zárja ki: Sebestyén panaszai a mozgósítása után nem kaptak időben orvosi ellátást. A hivatalos ukrán verzió jelentősen eltér a család és az ismerősök beszámolóitól.

Nyitókép forrása: Sebestyén József Facebook-oldala

