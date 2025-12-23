Elfajult a helyzet: rács mögött töltheti a karácsonyt Greta Thunberg

A Prisoners for Palestine kommünikéje szerint a demonstrációt az Aspen Insurance nemzetközi biztosítótársaság irodái előtt tartották, amely állításuk szerint szolgáltatásokat nyújt az izraeli kapcsolatokkal rendelkező védelmi vállalatnak, az Elbit Systemsnek.

Tiltott szervezetnek minősül a Palestine Action

A Palestine Actiont az Egyesült Királyság terrorizmusellenes jogszabályai alapján az év elején betiltották, így bűncselekménynek számít a szervezet támogatása vagy az erre utaló támogatás kifejezése. A londoni rendőrség közölte, hogy az ügyben zajlik a nyomozás.

A tiltakozás előzménye, hogy a minap több éhségsztrájkot folytató, bebörtönzött Palestine Action-aktivistát kórházba kellett szállítani. Egyikük már 52 napja nem evett – ismertette a BBC.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Piero CRUCIATTI / AFP