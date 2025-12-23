Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
transzparens greta thunberg egyesült királyság palestine action rendőrség aktivista london őrizet

Elfajult a helyzet: rács mögött töltheti a karácsonyt Greta Thunberg

2025. december 23. 16:21

Az aktivistát Londonban kapcsolták le a rendőrök, miután a betiltott Palestine Action nevű szervezetet támogató transzparenst használt.

2025. december 23. 16:21
null

Őrizetbe vették Greta Thunberget egy londoni demonstráción – számolt be a BBC a Prisoners for Palestine aktivistacsoport közleménye alapján. 

Mint írták, a 22 éves aktivista London belvárosában vett részt egy megmozduláson kedden. Az aktivistacsoport által közzétett videón a fiatal egy olyan táblát tartott a kezében, amelyen a „Támogatom a Palestine Action foglyait”, illetve az „Ellenzem a népirtást” feliratok voltak olvashatók.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A londoni rendőrség közléséből kiderült, hogy 

azért vettek őrizetbe egy 22 éves nőt, mert egy tiltott szervezetet támogató transzparenst használt, megsértve ezzel a terrorizmus elleni törvényt. 

A rendőrség szerint kedden reggel 7 óra körül riasztották őket, miután kalapácsokkal és vörös festékkel megrongáltak egy épületet. A rongálás gyanúja miatt egy férfit és egy nőt vettek őrizetbe.

A Prisoners for Palestine kommünikéje szerint a demonstrációt az Aspen Insurance nemzetközi biztosítótársaság irodái előtt tartották, amely állításuk szerint szolgáltatásokat nyújt az izraeli kapcsolatokkal rendelkező védelmi vállalatnak, az Elbit Systemsnek.

Tiltott szervezetnek minősül a Palestine Action

A Palestine Actiont az Egyesült Királyság terrorizmusellenes jogszabályai alapján az év elején betiltották, így bűncselekménynek számít a szervezet támogatása vagy az erre utaló támogatás kifejezése. A londoni rendőrség közölte, hogy az ügyben zajlik a nyomozás.

A tiltakozás előzménye, hogy a minap több éhségsztrájkot folytató, bebörtönzött Palestine Action-aktivistát kórházba kellett szállítani. Egyikük már 52 napja nem evett – ismertette a BBC.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Piero CRUCIATTI / AFP

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. december 23. 19:04
Agyhalott erdei kobold.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. december 23. 19:00 Szerkesztve
/a minap több éhségsztrájkot folytató, bebörtönzött Palestine Action-aktivistát kórházba kellett szállítani./ Nem mindegy, hol nem eszik? Azt ne mondja senki, hogy mesterségesen táplálják! Össze kell rakni azzal a csoporrtal, amelyik az eutha anasztázia mellett tüntet!
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. december 23. 18:27
Na abban a fogdában én is ellennék egy fél napot,
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. december 23. 18:08
Nem a pszichiátrián?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!