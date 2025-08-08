Ft
Elképesztő kijelentés: alkoholista, drogos taxisok viszik az embereket Budapesten?

2025. augusztus 08. 06:03

Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint jelentősen felhígult a szakma, és egyes taxisok ittas vagy bódult állapotban ülnek a volán mögé, ami balesetekhez vezet.

2025. augusztus 08. 06:03
Súlyos problémákról számolt be a budapesti taxiszolgáltatás helyzetével kapcsolatban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban. Elmondása szerint jelentősen felhígult a szakma, és a taxisok közé sokszor alkoholista vagy drogfüggő sofőrök kerülnek. Hozzátette, egyre több panasz érkezik az utasoktól, a rendőrségi ügyek pedig azt mutatják, hogy a fővárosban közlekedő taxik egy részét olyan személyek vezetik, akik nem is vehetnének részt ilyen közszolgáltatásban.

Metál Zoltán szerint nem ritka, hogy

egyes taxisok ittas vagy bódult állapotban ülnek a volán mögé, ami balesetekhez vezet.

A problémák egyik okát abban látja, hogy a Budapesten futó mintegy 7000 taxi 40 százaléka flottacégek tulajdonában van. Mivel sok vállalkozó a magas költségek miatt nem tud saját autóval dolgozni, kénytelen bérleti konstrukcióban szolgáltatni. Ezek a cégek azonban Metál szerint irreális, elfogadhatatlan feltételeket szabhatnak, ami kiszorítja a korrekt munkát végző sofőröket.

Megoldásként azt javasolja, hogy ne csak a járművek, hanem a sofőrök is hatósági engedélyt kapjanak, így ki lehetne szűrni azokat, akik erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, vagy szenvedélybetegséggel küzdenek. Szerinte tarthatatlan, hogy az ilyen vezetők gyakran csak akkor kerülnek a rendőrség látókörébe, amikor balesetet okoznak vagy valamilyen ügybe keverednek. A szövetség elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenleg zajló Sziget Fesztivál miatt jelentősen megnövekedett a taxik iránti kereslet Budapesten, ezért most különösen indokolt lenne a hatóságok részéről az alapos ellenőrzés.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ernest01
2025. augusztus 08. 07:25
Bizony van olyan taxi amibe ha fizetnének sem ülnék be, és itt nem az autó állapotára gondolok.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 08. 07:13
Budapest megállíthatatlanul fejlődik.
Válasz erre
1
0
Upuaut
2025. augusztus 08. 07:12
És még a közlekedési szabályokat sem tartják be. Régebben nem volt taxisengedély?
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. augusztus 08. 07:04
Akkor talán kötelezővé kellene tenni a drog és alkohol teszteket minden nap egy hónapon át. Legyen kötelező megjelenni a legközelebbi eü.labornál. Aki nem teszi meg, annak a taxiját tilalomlistára teszik a rendőrök. A kocsikba pedig csipet kell rakni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!