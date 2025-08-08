Elképesztő kijelentés: alkoholista, drogos taxisok viszik az embereket Budapesten?

Súlyos problémákról számolt be a budapesti taxiszolgáltatás helyzetével kapcsolatban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban. Elmondása szerint jelentősen felhígult a szakma, és a taxisok közé sokszor alkoholista vagy drogfüggő sofőrök kerülnek. Hozzátette, egyre több panasz érkezik az utasoktól, a rendőrségi ügyek pedig azt mutatják, hogy a fővárosban közlekedő taxik egy részét olyan személyek vezetik, akik nem is vehetnének részt ilyen közszolgáltatásban.

Metál Zoltán szerint nem ritka, hogy

egyes taxisok ittas vagy bódult állapotban ülnek a volán mögé, ami balesetekhez vezet.

A problémák egyik okát abban látja, hogy a Budapesten futó mintegy 7000 taxi 40 százaléka flottacégek tulajdonában van. Mivel sok vállalkozó a magas költségek miatt nem tud saját autóval dolgozni, kénytelen bérleti konstrukcióban szolgáltatni. Ezek a cégek azonban Metál szerint irreális, elfogadhatatlan feltételeket szabhatnak, ami kiszorítja a korrekt munkát végző sofőröket.

Megoldásként azt javasolja, hogy ne csak a járművek, hanem a sofőrök is hatósági engedélyt kapjanak, így ki lehetne szűrni azokat, akik erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, vagy szenvedélybetegséggel küzdenek. Szerinte tarthatatlan, hogy az ilyen vezetők gyakran csak akkor kerülnek a rendőrség látókörébe, amikor balesetet okoznak vagy valamilyen ügybe keverednek. A szövetség elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenleg zajló Sziget Fesztivál miatt jelentősen megnövekedett a taxik iránti kereslet Budapesten, ezért most különösen indokolt lenne a hatóságok részéről az alapos ellenőrzés.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

