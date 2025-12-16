Ft
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
műsorvezető baleset ultrahang

Balesetet szenvedett Cs. Király Tamás, az Ultrahang műsorvezetője

2025. december 16. 15:26

Egy ideig nem találkozhatunk vele a műsorban.

2025. december 16. 15:26
null

Cs. Király Tamás közösségi oldalán jelentette be, hogy balesetet szenvedett, így kollégái fogják helyettesíteni az Ultrahangon a következő időszakban.

„Kedves Hallgatóim! Sajnálattal értesítem Önöket, hogy tegnap este egy kisebb balesetet szenvedtem. Hála Istennek a körülményekhez képest jól vagyok, sokkal rosszabb is lehetne a helyzet, azonban a baleset miatt olyan sérülést szereztem, ami jelenleg abban is korlátoz, hogy egyáltalán beszélni tudjak” – kezdte beszámolóját.

A riporter külön megköszönte a mentősöknek és az orvosoknak, hogy pillanatokon belül profi segítséget nyújtottak neki:

„Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Mentőknek, akik azonnal felismerték a helyzetet és bevittek a Honvéd Kórházba, ahol rendkívül profi csapat látott el. Le a kalappal az egészségügyi dolgozók előtt, akik a folyamatos dömping ellenére hősiesen helytállnak. Fiatal orvosok, röntgenesek, szívüket-lelküket beletették a sürgősségi helyzetek kezelésébe, pedig eset rengeteg volt, csak amíg ott voltam, addig is.”

Most már itthon vagyok, és igyekszünk mindent megtenni, hogy mielőbb visszanyerjem régi formámat, de a következő napokban még nem vagyok alkalmas arra, hogy műsort vezessek

– írta Cs. Király Tamás.

A poszt végén azt is elárulta, kiket láthatunk helyette a képernyőkön:

„Nagyszerű munkatársaim, Debreceni Kamilla, Longauer András, Thuroczy Richard, Nagy-Bato Jonatán azonnal jelezték, hogy számíthatok rájuk, így a következő időszakban ők fognak helyettesíteni. Andris már el is indult Brüsszelbe, ő fog tudósítani arról, hogy mi történik az európai színtéren.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. december 16. 16:13
Mindenki csak addig szidja az egészségügyet, amíg nem látta belülről. Aztán dicsérni kezdik.
Válasz erre
1
0
Hesperia
2025. december 16. 16:09
Mielőbbi gyógyulást Tamásnak! Egy ideje már ő a kedvencem a hazai médiában.
Válasz erre
1
0
Welszibard
2025. december 16. 16:03
Nagyon művelt, okos, és alapos médiaszakember fiatal kora ellenére. Akkor emeltem meg a kalapomat előtte, amikor a Puzsér által lebuzizott (bocs - ez a Puzsér stílusa) Ábrahám Róbert tényfeltáró riporter mellé állt, akit az egész balliberális médiatömeg leköpködött, mert belekavart a bilijükbe. Mert hogy ott is van bőven córesz. Gyors gyógyulást kívánok Cs Király Tamás szerkesztő úrnak és várjuk a képernyő elé!
Válasz erre
6
0
nzoltan-818
2025. december 16. 16:01
Baleset bárkivel megeshet, de a jó hír, hogy viszonylag szerencsésen megúsztad! Jobbulást!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!