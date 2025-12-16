Balesetet szenvedett Cs. Király Tamás, az Ultrahang műsorvezetője

A riporter külön megköszönte a mentősöknek és az orvosoknak, hogy pillanatokon belül profi segítséget nyújtottak neki:

„Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Mentőknek, akik azonnal felismerték a helyzetet és bevittek a Honvéd Kórházba, ahol rendkívül profi csapat látott el. Le a kalappal az egészségügyi dolgozók előtt, akik a folyamatos dömping ellenére hősiesen helytállnak. Fiatal orvosok, röntgenesek, szívüket-lelküket beletették a sürgősségi helyzetek kezelésébe, pedig eset rengeteg volt, csak amíg ott voltam, addig is.”