Balesetet szenvedett Cs. Király Tamás, az Ultrahang műsorvezetője

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
Egy ideig nem találkozhatunk vele a műsorban.
Cs. Király Tamás közösségi oldalán jelentette be, hogy balesetet szenvedett, így kollégái fogják helyettesíteni az Ultrahangon a következő időszakban.
„Kedves Hallgatóim! Sajnálattal értesítem Önöket, hogy tegnap este egy kisebb balesetet szenvedtem. Hála Istennek a körülményekhez képest jól vagyok, sokkal rosszabb is lehetne a helyzet, azonban a baleset miatt olyan sérülést szereztem, ami jelenleg abban is korlátoz, hogy egyáltalán beszélni tudjak” – kezdte beszámolóját.
A riporter külön megköszönte a mentősöknek és az orvosoknak, hogy pillanatokon belül profi segítséget nyújtottak neki:
„Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Mentőknek, akik azonnal felismerték a helyzetet és bevittek a Honvéd Kórházba, ahol rendkívül profi csapat látott el. Le a kalappal az egészségügyi dolgozók előtt, akik a folyamatos dömping ellenére hősiesen helytállnak. Fiatal orvosok, röntgenesek, szívüket-lelküket beletették a sürgősségi helyzetek kezelésébe, pedig eset rengeteg volt, csak amíg ott voltam, addig is.”
Most már itthon vagyok, és igyekszünk mindent megtenni, hogy mielőbb visszanyerjem régi formámat, de a következő napokban még nem vagyok alkalmas arra, hogy műsort vezessek
– írta Cs. Király Tamás.
A poszt végén azt is elárulta, kiket láthatunk helyette a képernyőkön:
„Nagyszerű munkatársaim, Debreceni Kamilla, Longauer András, Thuroczy Richard, Nagy-Bato Jonatán azonnal jelezték, hogy számíthatok rájuk, így a következő időszakban ők fognak helyettesíteni. Andris már el is indult Brüsszelbe, ő fog tudósítani arról, hogy mi történik az európai színtéren.”
Nyitókép: Facebook