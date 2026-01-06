Ft
közlekedési minisztérium lázár jános magyar közúti fuvarozók egyesülete orosz tibor tárgyalás kamion

Kulcskérdésben folyt tárgyalás: közelebb került a kormány és a kamionosok álláspontja

2026. január 06. 19:14

A fuvarozói szervezetek és az Építési és Közlekedési Minisztérium egyeztetésén több előrelépés is történt.

2026. január 06. 19:14
null

Az Építési és Közlekedési Minisztérium decemberi vállalásának megfelelően megkezdődtek az egyeztetések a kamionos érdekképviseletekkel – számolt be sajtóközleményében a minisztérium.

A december 22-i tüntetés szervezőit, köztük Orosz Tibort és munkatársait a tárca képviseletében Csepreghy Nándor miniszterhelyettes fogadta, aki Lázár János nevében folytatta a tárgyalásokat a fuvarozói szervezetekkel.

A minisztérium közlése szerint a cél egy olyan új szabályozási keretrendszer kialakítása, amely egyszerre veszi figyelembe a hazai fuvarozók versenyképességét és azoknak a lakossági érdekét, akik az alsóbbrendű utak mentén élnek.

A tárca hangsúlyozta: a megoldásnak hosszú távon kell kezelnie a teherforgalom okozta problémákat.

Az egyeztetésen részletesen áttekintették a fuvarozók által benyújtott, 12 pontból álló javaslatcsomagot, és több konkrét vállalás is született. Ennek értelmében a jövő héttől kezdődő ágazati egyeztetéseken a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a NiT Hungary mellett teljes jogú résztvevőként kap meghívást az Orosz Tibor által alapított Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFE) is.

A felek megerősítették: a fuvarozói érdekképviseletek és a minisztérium között 2025. december 19-én aláírt megállapodás március 1-ig biztosít mozgásteret a vitás kérdések rendezésére. A kormányzati álláspont szerint kiemelt cél, hogy a magyar fuvarozók ne kerüljenek versenyhátrányba a külföldi vállalkozásokkal szemben.

Az MFFE javaslatot tett egy március 1-ig tartó bírságolási moratórium bevezetésére, valamint a jelenlegi bírságolási gyakorlat felülvizsgálatára is. 

A kezdeményezés külön figyelmet fordítana a magyar utakon szabálytalankodó külföldi kamionok ellenőrzésére és szankcionálására.

A következő egyeztetésen már az útdíjszedő társaság, valamint az ellenőrzéseket végző társhatóságok – az ORFK és a NAV – képviselői is részt vesznek. A minisztérium és az ágazati szervezetek megállapodtak abban, hogy a tárgyalások előrehaladásáról a jövőben közösen tájékoztatják a nyilvánosságot.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

