Kulcskérdésben folyt tárgyalás: közelebb került a kormány és a kamionosok álláspontja

Az egyeztetésen részletesen áttekintették a fuvarozók által benyújtott, 12 pontból álló javaslatcsomagot, és több konkrét vállalás is született. Ennek értelmében a jövő héttől kezdődő ágazati egyeztetéseken a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a NiT Hungary mellett teljes jogú résztvevőként kap meghívást az Orosz Tibor által alapított Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFE) is.

A felek megerősítették: a fuvarozói érdekképviseletek és a minisztérium között 2025. december 19-én aláírt megállapodás március 1-ig biztosít mozgásteret a vitás kérdések rendezésére. A kormányzati álláspont szerint kiemelt cél, hogy a magyar fuvarozók ne kerüljenek versenyhátrányba a külföldi vállalkozásokkal szemben.

Az MFFE javaslatot tett egy március 1-ig tartó bírságolási moratórium bevezetésére, valamint a jelenlegi bírságolási gyakorlat felülvizsgálatára is.

A kezdeményezés külön figyelmet fordítana a magyar utakon szabálytalankodó külföldi kamionok ellenőrzésére és szankcionálására.

A következő egyeztetésen már az útdíjszedő társaság, valamint az ellenőrzéseket végző társhatóságok – az ORFK és a NAV – képviselői is részt vesznek. A minisztérium és az ágazati szervezetek megállapodtak abban, hogy a tárgyalások előrehaladásáról a jövőben közösen tájékoztatják a nyilvánosságot.