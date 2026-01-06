Ft
01. 06.
kedd
Kritikus pillanatban lépett közbe a kormány: felfüggesztették a tartozásokat – senkinél nem kapcsolják le a fűtést (VIDEÓ)

2026. január 06. 18:34

Az MVM meghosszabbítja a lakossági fogyasztókra vonatkozó kikapcsolási moratóriumot.

2026. január 06. 18:34
Az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére a hóhelyzetre való tekintettel az MVM meghosszabbítja a lakossági fogyasztókra vonatkozó kikapcsolási moratóriumot – jelentette be Czepek Gábor, a tárca miniszterhelyettese.

A döntés értelmében az energiavállalat 2026. január 31-éig biztosítja az áram- és földgázellátást

 azok számára is, akiknek jelentős, akár 60 napon túli tartozásuk halmozódott fel.

A miniszterhelyettes tájékoztatása szerint a hosszabbításhoz szükséges jogi lépések már megtörténtek. Az MVM a 2025. november 29. és 2026. január 6. közötti időszakra hirdette meg a lakossági ügyfelekre vonatkozó kikapcsolási moratóriumát. 

Most ezt az időszakot terjesztették most ki január végéig.

A moratórium időtartama alatt egyetlen lakossági ügyfélnél sem kerülhet sor az áram- vagy földgázszolgáltatás megszüntetésére, függetlenül a fennálló tartozás mértékétől. Az intézkedés az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági fogyasztókra vonatkozik.

A hosszabbítás nem érinti azokat az ügyfeleket, akiknél a szolgáltatást már korábban kikapcsolták, továbbá nem terjed ki az üzleti fogyasztókra, illetve azokra sem, akik nem az MVM-mel, hanem más energiakereskedővel állnak szerződésben.

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

