Kritikus pillanatban lépett közbe a kormány: felfüggesztették a tartozásokat – senkinél nem kapcsolják le a fűtést (VIDEÓ)

Az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére a hóhelyzetre való tekintettel az MVM meghosszabbítja a lakossági fogyasztókra vonatkozó kikapcsolási moratóriumot – jelentette be Czepek Gábor, a tárca miniszterhelyettese.

A döntés értelmében az energiavállalat 2026. január 31-éig biztosítja az áram- és földgázellátást