bors erzsébet híd hadházy ákos tüntetés képviselő forgalom havazás beszéd

Teljes kudarcba fulladt Hadházy Ákos tüntetése – Pócs János is feltűnt a helyszínen (VIDEÓ)

2026. január 06. 20:13

Az intenzív havazás és az alacsony érdeklődés miatt a hídfoglalás végül elmaradt, de egy időre így is forgalmi fennakadást okoztak.

2026. január 06. 20:13
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Hadházy Ákos nem hagyott fel a lassan egy éve tartó szokásával az új évben sem, tüntetést szervezett a Ferenciek terére kedd délutánra. A független parlamenti képviselő ezúttal a Bors betiltott különszáma miatt hívta utcára szimpatizánsait, amelynek terjesztését a bíróság megtiltotta, ám az továbbra is elérhető, és el is jutott valamennyi háztartásba.

Hadházy beszéde elején boldog új évet kívánt, majd elmondta, hogy nem ez lesz a legnagyobb, de ez a „legszebb” tüntetés. „Aki itt van, az érti, mi a lényeg, azok kellően elszántak” – idézte a politikust az Index.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt követően azt is kiemelte, hogy „törvénytelenül” nem engedték, hogy a tüntetést az Erzsébet hídon tartsák. Véleménye szerint 

ha felmehettek volna a hídra, sokkal többen lettek volna

 – írta beszámolójában a lap.

A képviselő beszédét azzal zárta, hogy a Fidesz már többször elvette négy évüket, de ezt nem engedhetik meg továbbra is. „Nem az a kérdés, hogy lesz-e változás, hanem az, hogy milyen módon takarítjuk el a hatalmat” – jelentette ki a hallgatóság előtt Hadházy Ákos.

Megállt az élet Budapesten

Ezt követően az Index által mintegy 200 fősre becsült "tömeg" elindult a hídra. A helyszíni tudósítás szerint zúgott a „Nem hagyjuk abba!” és a „Mocskos Fidesz!”

A rendőrség lezárta a forgalmat a pesti hídfőnél, az egybegyűltek pedig a zebrán álltak és énekeltek, az autósok pedig egyre ingerültebben dúdáltak rájuk, miközben szakadt a hó. A rendőrök ezután többször is felszólították a tüntetőket, hogy fejezzék be a rendbontó magatartást, és hagyják el az úttestet. Végül a rendőrsorfal leszorította őket, és újraindult a forgalom a hídon.

Az esetről Pócs János országgyűlési képviselő egy videót is közzétett, melyet alább tekinthet meg:

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2026. január 06. 20:48
primitív liberálbolsevik agyhalottak!...hótt szihopaták...az összes...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
dangelo
2026. január 06. 20:47
Lányt keresel egy éjszakára💋? Üdvözlünk -> XMEET.CLUB
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 06. 20:44
Elmebeteg.
Válasz erre
2
0
ujferi
2026. január 06. 20:42
Már látszatra is büdös paraszt, bűzlő senki, emlékszem amikor LMP-s ként megverték, karmolt és sikított ...
Válasz erre
2
0
