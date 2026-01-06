Teljes kudarcba fulladt Hadházy Ákos tüntetése – Pócs János is feltűnt a helyszínen (VIDEÓ)

– írta beszámolójában a lap.

A képviselő beszédét azzal zárta, hogy a Fidesz már többször elvette négy évüket, de ezt nem engedhetik meg továbbra is. „Nem az a kérdés, hogy lesz-e változás, hanem az, hogy milyen módon takarítjuk el a hatalmat” – jelentette ki a hallgatóság előtt Hadházy Ákos.

Megállt az élet Budapesten

Ezt követően az Index által mintegy 200 fősre becsült "tömeg" elindult a hídra. A helyszíni tudósítás szerint zúgott a „Nem hagyjuk abba!” és a „Mocskos Fidesz!”

A rendőrség lezárta a forgalmat a pesti hídfőnél, az egybegyűltek pedig a zebrán álltak és énekeltek, az autósok pedig egyre ingerültebben dúdáltak rájuk, miközben szakadt a hó. A rendőrök ezután többször is felszólították a tüntetőket, hogy fejezzék be a rendbontó magatartást, és hagyják el az úttestet. Végül a rendőrsorfal leszorította őket, és újraindult a forgalom a hídon.