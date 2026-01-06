Teljes kudarcba fulladt Hadházy Ákos tüntetése – Pócs János is feltűnt a helyszínen (VIDEÓ)

Hadházy nem áll le: a két ünnep között be is tört Hatvanpusztára
Jövő hét keddre pedig újabb demonstrációt hirdetett a nagy port kavart Bors különszám miatt.
Az intenzív havazás és az alacsony érdeklődés miatt a hídfoglalás végül elmaradt, de egy időre így is forgalmi fennakadást okoztak.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Hadházy Ákos nem hagyott fel a lassan egy éve tartó szokásával az új évben sem, tüntetést szervezett a Ferenciek terére kedd délutánra. A független parlamenti képviselő ezúttal a Bors betiltott különszáma miatt hívta utcára szimpatizánsait, amelynek terjesztését a bíróság megtiltotta, ám az továbbra is elérhető, és el is jutott valamennyi háztartásba.
Hadházy beszéde elején boldog új évet kívánt, majd elmondta, hogy nem ez lesz a legnagyobb, de ez a „legszebb” tüntetés. „Aki itt van, az érti, mi a lényeg, azok kellően elszántak” – idézte a politikust az Index.
Ezt követően azt is kiemelte, hogy „törvénytelenül” nem engedték, hogy a tüntetést az Erzsébet hídon tartsák. Véleménye szerint
ha felmehettek volna a hídra, sokkal többen lettek volna
– írta beszámolójában a lap.
A képviselő beszédét azzal zárta, hogy a Fidesz már többször elvette négy évüket, de ezt nem engedhetik meg továbbra is. „Nem az a kérdés, hogy lesz-e változás, hanem az, hogy milyen módon takarítjuk el a hatalmat” – jelentette ki a hallgatóság előtt Hadházy Ákos.
Ezt követően az Index által mintegy 200 fősre becsült "tömeg" elindult a hídra. A helyszíni tudósítás szerint zúgott a „Nem hagyjuk abba!” és a „Mocskos Fidesz!”
A rendőrség lezárta a forgalmat a pesti hídfőnél, az egybegyűltek pedig a zebrán álltak és énekeltek, az autósok pedig egyre ingerültebben dúdáltak rájuk, miközben szakadt a hó. A rendőrök ezután többször is felszólították a tüntetőket, hogy fejezzék be a rendbontó magatartást, és hagyják el az úttestet. Végül a rendőrsorfal leszorította őket, és újraindult a forgalom a hídon.
Az esetről Pócs János országgyűlési képviselő egy videót is közzétett, melyet alább tekinthet meg:
Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala
