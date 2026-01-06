Még mindig vannak, akik nem figyelnek eléggé: ennyi baleset volt tavaly a vasúti átjáróknál

Minden más esetben is csak kellő körültekintés után javasolt az átkelés, tehát körül kell néznie mind a járművezetőknek, mind a gyalogosoknak.

Váczi Viktor külön felhívta a gyalogosok figyelmét arra, hogy a vasúti átjáróhoz érve vegyék ki a fülükből a fülhallgatót, illetve olyankor ne a mobiltelefonjukat nézegessék, hanem mindig körültekintően kezdjék meg az áthaladást.

Az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, a vasúti átjárók védelme minden esetben megfelel a hatósági előírásoknak. A MÁV a balesetek megelőzése érdekében 2022-ben indította el az Érj haza biztonságban! elnevezésű kampányát.

Nyitókép: illusztráció (MTI/Máthé Zoltán)