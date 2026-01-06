Ft
Még mindig vannak, akik nem figyelnek eléggé: ennyi baleset volt tavaly a vasúti átjáróknál

2026. január 06. 16:47

Elárulta a MÁV szóvívője, mi az ilyen típusú balesetek legfőbb kiváltó oka.

null

2025-ben a MÁV országos hálózatában összesen 57 baleset történt vasúti átjárókban, amelyekben 19-en vesztették életüket. Négy esetben súlyosan, 12-ben pedig könnyebben sérültek meg az áldozatok, további 27 baleset pedig anyagi kárral is járt. A MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban elmondta: sajnos már az új évben, január elsején is történt egy nagy tragédia. Sátoraljaújhelynél négy ember halt meg, amikor egy személyautó ütközött egy vonattal a működő fénysorompóban.

Váczi Viktor közölte: 

a vasúti átjáróknál a balesetek kiváltó oka a legtöbb esetben a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ be nem tartása, ami autósok, kerékpárosok, gyalogosok részéről is megnyilvánul bizonyos esetekben. 

Figyelmeztetett, hogy mindig a KRESZ szabályainak megfelelően kell megközelíteni a peront vagy az állomást, illetve ugyanez vonatkozik a vasúti átjárókon való átkelésre is. Ennek megfelelően ha a fénysorompó piros vagy ha a sorompórudak le vannak engedve, akkor semmilyen körülmények között nem szabad átkelni az adott vasúti átjárón.

Minden más esetben is csak kellő körültekintés után javasolt az átkelés, tehát körül kell néznie mind a járművezetőknek, mind a gyalogosoknak. 

Váczi Viktor külön felhívta a gyalogosok figyelmét arra, hogy a vasúti átjáróhoz érve vegyék ki a fülükből a fülhallgatót, illetve olyankor ne a mobiltelefonjukat nézegessék, hanem mindig körültekintően kezdjék meg az áthaladást.

Az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, a vasúti átjárók védelme minden esetben megfelel a hatósági előírásoknak. A MÁV a balesetek megelőzése érdekében 2022-ben indította el az Érj haza biztonságban! elnevezésű kampányát. 

Nyitókép: illusztráció (MTI/Máthé Zoltán)

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2026. január 06. 18:03
Azt hittem a MÁV feladata a 21.század biztonsági elvárásainak megfelelő vasúti átjárók kiépítése és nem a közlekedők kresz-re oktatása és a közúti közlekedők közlekedéspszichológiájának elemzése. Ha a MÁV-os úr úgy gondolja, hogy a saját portáján ezen a téren már semmi söprögetnivalója nincs akkor megérett a kirúgásra a vezérével együtt. Nem mintha változtatni tudna a helyzeten és a MÁV öntelt részvétlen mindenhatóságát tükrözi, hogy a német buszbaleset óta amióta figyelem őket kérdésként lóg a levegőben létezhet-e akkora tragédia amia mindenkori kioktató stíluson túlmenően a gondolat csíráját elindítja bennük és hozzáteszik azt amire azóta egyetlen egy alkalommal nem volt példa, azt az emberi minimum megnyilvánulást, hogy "Részvétünk az áldozatok hozzátartozóinak". Még akkor is ha az kizárólag az áldozat hibájából nem volt elkerülhető. p.s.: a büdösparasztozóknak jó büdösparasztozást.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 06. 16:52
aki nem figyel, az megerdemli a sorsat
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!