Tömegesen toloncolnák ki a szír migránsokat, Merzék egyből rápirítottak a legkisebb német kormánypártra

Migrációs szigorítási javaslatot dolgozott ki a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU): a párt parlamenti frakciója egy belső tervezetben „jelentős deportálási hadjáratot” sürget, amelynek középpontjában a Németországban élő szíriai migránsok tömegei állnak. A Szíriába történő visszatérések ütemterveként emlegetett dokumentumot a Münchner Merkur hozta nyilvánosságra, ami komoly vitát kavart a CSU és Friedrich Merz kancellár pártja között – írja az InfoMigrants.

Visszavár a Közel-Kelet

A tervezet abból indul ki, hogy a szíriai polgárháború véget ért, ezért