Tömegesen toloncolnák ki a szír migránsokat, Merzék egyből rápirítottak a legkisebb német kormánypártra

Ki nem találná senki, melyik EU-s ország jelentette ki: az ukrán menekültek maradjanak otthon és harcoljanak az országukért
A CSU által sürgetett „jelentős deportálási hadjárat” kiverte a biztosítékot a CDU-nál.
Migrációs szigorítási javaslatot dolgozott ki a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU): a párt parlamenti frakciója egy belső tervezetben „jelentős deportálási hadjáratot” sürget, amelynek középpontjában a Németországban élő szíriai migránsok tömegei állnak. A Szíriába történő visszatérések ütemterveként emlegetett dokumentumot a Münchner Merkur hozta nyilvánosságra, ami komoly vitát kavart a CSU és Friedrich Merz kancellár pártja között – írja az InfoMigrants.
A tervezet abból indul ki, hogy a szíriai polgárháború véget ért, ezért
a legtöbb, ideiglenes védelemben részesülő szíriai menekültnek már nincs jogalapja a védelemre”.
A CSU szerint Németország egyre aktívabban vesz részt Szíria újjáépítésében, így
a szíriai állampolgárokra elsősorban a hazájukban van szükség”.
A párt ezért 2026-tól rendszeres kitoloncoló járatok indítását, sőt a müncheni repülőtéren egy kifejezetten erre a célra létrehozott deportáló terminál megépítését is felvetette a dokumentumban.
A javaslat szigorúbb fellépést követel a bűncselekményt elkövető menedékkérőkkel szemben is:
A bűnözőket következetesen, első lépésként ki kell toloncolni”
– áll a szövegben, egyaránt utalva a szírekre és az afgánokra.
Emellett megszüntetnék azt a gyakorlatot, amely bizonyos esetekben – például temetésre hivatkozva – lehetővé teszi a rövid hazautazásokat:
a CSU szerint aki nyaralni megy a származási országába, annak automatikusan el kell veszítenie a menedékkérő státuszát.
A tervezet a jelenleg legnagyobb németországi menekültcsoportot alkotó ukránokra is kitér.
A CSU keményebb fellépést sürget az úgynevezett „katonai szolgálat elől kibújó” férfiakkal szemben, és azt követeli, hogy „különösen a hadköteles korú ukrán férfiak járuljanak hozzá hazájuk védelméhez”.
Emellett általános elvként rögzítené: minden menedékkérő – származási országtól függetlenül – legyen köteles saját vagyonával hozzájárulni németországi tartózkodása költségeihez.
A CSU a munkaerő-migrációt is szigorítaná. A dokumentum szerint
a munkaerő-bevándorlás nem válhat szegénységi/gazdasági migrációvá”.
Ennek érdekében a párt az uniós szabad mozgás szabályainak újraértelmezését sürgeti, hogy az csak „valódi, jövedelemszerző munkavégzést” fedjen le, és kizárja a szociális ellátások igénybevétele miatt történő határátlépéseket.
A tervezet burkoltan azt is sugallja, hogy alacsony jövedelmű uniós állampolgárok szabad mozgását is korlátozni kellene.
Bár a javaslat egyelőre nem több egy belső politikai állásfoglalásnál, még a CSU testvérpártjánál, a Kereszténydemokrata Uniónál (CDU) is komoly kritikákat váltott ki. Dennis Radtke európai parlamenti képviselő szerint
a CSU inkább az Alternatíva Németországért (AfD) retorikáját próbálja lemásolni a közelgő tartományi választások előtt.
Daniel Thym migrációs jogász a tervezete „gyakorlati akadályaira” hívta fel a figyelmet: még napi egy kitoloncoló járat esetén is kevesebb mint 13 ezer ember visszaküldése lenne lehetséges évente, miközben a Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint 2024 végén 713 ezer szíriai menedékkérő élt Németországban. Ráadásul a státuszmegvonás automatikusan jogorvoslati eljárásokat indítana, amelyek jelenleg átlagosan 15 hónapig húzódnak, ami könnyen megbéníthatná a bíróságokat.
A CSU tervezete így egyelőre inkább politikai üzenetnek tűnik, mintsem megvalósítható kormányzati programnak, mégis jól jelzi, milyen irányba tolódik a német migrációs vita a következő időszakban.
Azt sem érdemes elfelejteni, hogy a látszólagos konfliktus ellenére a CDU–CSU viszonyban mindig is létezett egy olyan dinamika, amely – egyfajta politikai lakmuszpapír jelleggel – a kisebbik párttal mondatta ki a rizikósabbnak, keményebbnek ítélt politikai elképzeléseket. Ezektől a kedvezőtlen fogadtatás esetén a CDU a nagy nyilvánosság előtt elhatárolódhatott, ugyanakkor a radikálisabb szavazórétegek felé azt mutathatta, hogy ilyen potenciál is van a pártszövetségben. Kérdéses, hogy ez a taktika működhet-e most, amikor a jobboldali kihívó AfD stabilan vezet a német közvélemény-kutatásokban.
