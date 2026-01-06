Retteghetnek Brüsszelben és Berlinben: Orbán szövetségese brutális áttörésre készül

Ettől retteg Brüsszel és Németország: valóra válhat Von der Leyenék legrosszabb rémálma
Főszerepben Donald Trump és az AfD.
Ilyen még nem volt, az AfD minden egyes felmérésben agyonveri az összes többi pártot.
A Welt által közölt új GMS-közvélemény-kutatás történelmi fordulatot jelez a német belpolitikában:
az Alternatíva Németországért (AfD) 27 százalékkal immár egyértelműen megelőzi a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) pártszövetséget, amely 24 százalékon áll.
Ilyen mértékű különbségre az AfD javára eddig egyetlen országos német felmérésben sem volt példa.
A kutatás különösen figyelemre méltó, mivel a GMS-t korábban az AfD támogatottságát inkább visszafogottan mérő intézetként tartották számon.
A hosszabb távú trend még beszédesebb.
Egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában a CDU/CSU még 33 százalékon állt, míg az AfD mindössze 18 százalékot ért el.
Ez azt jelenti, hogy 12 hónap alatt 18 százalékpontos elmozdulás történt az AfD javára: a jobboldali protestpárt kilenc pontot erősödött, miközben a kereszténydemokrata–keresztényszociális szövetség ugyanennyit veszített.
Az erőviszonyok ilyen gyors átrendeződése ritka a német szövetségi politikában.
A képen szereplő ábra a különböző német közvélemény-kutató intézetek 2025 decemberétől 2026 január elejéig készült felmérései szoros, de egyértelműen átrendeződő erőviszonyokat mutatnak a két legerősebb párt között.
Az AfD több mérésben is megelőzi, vagy fej fej mellett áll a CDU/CSU pártszövetséggel.
A GMS és az INSA felmérései szerint az AfD már az első helyen áll (27, illetve 26 százalékkal), míg más intézeteknél – például Allensbachnál vagy Infratest dimapnál – az Unió még csekély előnyt tart, de ez jellemzően 2 százalékponton belüli különbség.
A többi párt esetében jóval kisebb mozgások láthatók. A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 15 százalékon stagnál, a Zöldek (Szövetség 90/Zöldek) 12 százalékon állnak, míg a Baloldal (Die Linke) 10 százalékra csúszott vissza.
A parlamenti küszöb alatt mozog a Szabad Demokrata Párt (FDP) 3 százalékkal, a Sahra Wagenknecht Szövetség 4 százalékkal, valamint a Szabad Választók 2 százalékon.
Bár más intézetek – például az Insa – felméréseiben is az AfD vezet, vannak olyan kutatások (Allensbach, Infratest dimap), ahol a CDU/CSU még tartja az első helyet, vagy fej fej mellett áll a két nagy párt.
A régi uniós elit egyre agresszívabban küzd saját túléléséért.
