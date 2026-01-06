Retteghetnek Brüsszelben és Berlinben: Orbán szövetségese brutális áttörésre készül

A hosszabb távú trend még beszédesebb.

Egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában a CDU/CSU még 33 százalékon állt, míg az AfD mindössze 18 százalékot ért el.

Ez azt jelenti, hogy 12 hónap alatt 18 százalékpontos elmozdulás történt az AfD javára: a jobboldali protestpárt kilenc pontot erősödött, miközben a kereszténydemokrata–keresztényszociális szövetség ugyanennyit veszített.

Az erőviszonyok ilyen gyors átrendeződése ritka a német szövetségi politikában.