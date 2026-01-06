Ft
afd cdu csu felmérés orbán német

Retteghetnek Brüsszelben és Berlinben: Orbán szövetségese brutális áttörésre készül

2026. január 06. 09:31

Ilyen még nem volt, az AfD minden egyes felmérésben agyonveri az összes többi pártot.

2026. január 06. 09:31
null

A Welt által közölt új GMS-közvélemény-kutatás történelmi fordulatot jelez a német belpolitikában: 

az Alternatíva Németországért (AfD) 27 százalékkal immár egyértelműen megelőzi a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) pártszövetséget, amely 24 százalékon áll. 

Ilyen mértékű különbségre az AfD javára eddig egyetlen országos német felmérésben sem volt példa.

A kutatás különösen figyelemre méltó, mivel a GMS-t korábban az AfD támogatottságát inkább visszafogottan mérő intézetként tartották számon.

A hosszabb távú trend még beszédesebb.

Egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában a CDU/CSU még 33 százalékon állt, míg az AfD mindössze 18 százalékot ért el. 

Ez azt jelenti, hogy 12 hónap alatt 18 százalékpontos elmozdulás történt az AfD javára: a jobboldali protestpárt kilenc pontot erősödött, miközben a kereszténydemokrata–keresztényszociális szövetség ugyanennyit veszített. 

Az erőviszonyok ilyen gyors átrendeződése ritka a német szövetségi politikában.

Forrás: Welt

A képen szereplő ábra a különböző német közvélemény-kutató intézetek 2025 decemberétől 2026 január elejéig készült felmérései szoros, de egyértelműen átrendeződő erőviszonyokat mutatnak a két legerősebb párt között.

Az AfD több mérésben is megelőzi, vagy fej fej mellett áll a CDU/CSU pártszövetséggel. 

A GMS és az INSA felmérései szerint az AfD már az első helyen áll (27, illetve 26 százalékkal), míg más intézeteknél – például Allensbachnál vagy Infratest dimapnál – az Unió még csekély előnyt tart, de ez jellemzően 2 százalékponton belüli különbség.

A többi párt esetében jóval kisebb mozgások láthatók. A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 15 százalékon stagnál, a Zöldek (Szövetség 90/Zöldek) 12 százalékon állnak, míg a Baloldal (Die Linke) 10 százalékra csúszott vissza. 

A parlamenti küszöb alatt mozog a Szabad Demokrata Párt (FDP) 3 százalékkal, a Sahra Wagenknecht Szövetség 4 százalékkal, valamint a Szabad Választók 2 százalékon. 

Bár más intézetek – például az Insa – felméréseiben is az AfD vezet, vannak olyan kutatások (Allensbach, Infratest dimap), ahol a CDU/CSU még tartja az első helyet, vagy fej fej mellett áll a két nagy párt.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

mr-nem-semmi
2026. január 06. 10:33
És? Az AfD 27%-val szemben nem a többi párt 10-20 százalékai vannak, hanem egységes bükkfa tömbben 73%. Sajnos! Szóval, amíg nincs 50% + 1 szavazójuk, addig semmi esélyük sincs. Sajnos!
masikhozzaszolo
2026. január 06. 10:27
Az AfD helyében én alakítanék még egy AfG-t. Ez van most is a másik oldlon. Aztán mindig összeállnak, pedig ugyanazok. A választó meg szódásüveges, nem lát semmit.
Mocca08
2026. január 06. 10:27
CÍMADÁS MANDI!! agyonveri az osszes partot? - 1-2% elony, vagy holtverseny. Istenem, hova sullyed meg ez a portal?
pipa89
2026. január 06. 10:26
Örülök minden százaléknyi plusznak, de akkor szóljatok, ha a különbség akkora lesz, hogy az AfD egyedül is kormányozni tud :-)
