Ettől retteg Brüsszel és Németország: valóra válhat Von der Leyenék legrosszabb rémálma

A 2026-os év valódi tartományi „szuperév” lesz Németországban. Baden-Württembergben és Rajna-vidék–Pfalzban tavasszal, Szász-Anhaltban és Mecklenburg–Elő-Pomerániában ősszel választanak új helyi parlamentet, miközben Berlinben is képviselőházi választásokat tartanak. Bár a nyugati tartományokban a jelenlegi kormánykoalíciók még esélyesek az újrázásra, a két keleti tartományban patthelyzet körvonalazódik:

az AfD fölényesen vezet, de abszolút többségre nem képes, vele viszont a politikai „tűzfal” miatt senki nem hajlandó együttműködni.

Ez a helyzet előrevetíti azt a forgatókönyvet, amely országos szinten akár már a 2029-es Bundestag-választások után is realitássá válhat.

Az AfD stratégiája ezért kettős. Egyfelől igyekszik megszabadulni a kifejezetten szélsőséges imázstól, és „néppártosodni”: ennek arca Alice Weidel, míg a radikális bázist Tino Chrupalla tartja egyben. A párt előtérbe tol mérsékeltebb múltú politikusokat, miközben igyekszik lezárni a neonáci és ultramúltat idéző ügyeket – változó sikerrel. Az ifjúsági szervezet teljes újraalapítása is ezt a célt szolgálta, bár az új vezetők esetében is rendre előkerülnek kínos epizódok – véli a Politico.