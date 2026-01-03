Brutális mérleg 2025 végén: ennyit harapott ki Oroszország Ukrajnából

Donyeck megyében az orosz ellenőrzés már közel 78 százalékos, ami egyetlen év alatt tíz százalékpontos növekedést jelent.

Zaporizzsja megyében a megszállás aránya nagyjából 75 százalék, míg Herszon megyében 72 százalékon stagnál.

Luhanszk megye gyakorlatilag teljes egészében orosz kézen van.

Összességében Moszkva 2014, vagyis a Krím és a Donbász annektálásának kezdete óta több mint 116 ezer négyzetkilométert, Ukrajna területének mintegy 19 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

A katonai helyzet politikai értelemben sem mutat enyhülést. A jelentés szerint Vlagyimir Putyin továbbra is maximalista követeléseket fogalmaz meg, és az Egyesült Államok közvetítésével zajló egyeztetések ellenére elutasítja a tűzszünetet. Bár egy húszpontos béketerv a de facto frontvonalak elismerésével számolna, Moszkva nem hátrál, hanem fenntartja a katonai nyomást – még jelentős emberveszteségek árán is.