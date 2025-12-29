Így fest jelenleg az ukrajnai béketerv

Heteken belül jöhet az évszázad békéje: Donald Trump Kijevbe utazna lezárni a háborút
Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt. A béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni.
A legnagyobb kérdést továbbra sem sikerült rendezni.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, új szakaszba lépett az Ukrajnáról szóló béketárgyalások folyamata, miután Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnap Floridában egyeztetett a módosított, húszpontos ukrán béketervről. Zelenszkij „nagyon jó találkozónak” nevezte a megbeszélést, Trump pedig úgy fogalmazott: Oroszország és Ukrajna „talán nagyon közel van” a háború lezárásához. A New York Times szerint Moszkva részéről ugyanakkor továbbra is szkeptikus hangok hallatszanak.
A terv – amelyet Kijev az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések után mutatott be – a háború utáni biztonsági garanciáktól kezdve a területi kérdéseken át az újjáépítésig számos témát lefed. Zelenszkij szerint a dokumentum „90 százalékban kész”,
a legnagyobb viták azonban továbbra is a területi rendezés körül zajlanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt. A béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni.
Washington és Kijev lényegében egyetért abban, hogy Ukrajnának erős biztonsági garanciákra van szüksége egy újabb orosz támadás megelőzésére. Ezek részét képezné
Emellett európai katonai támogatás is szerepel a tervekben, akár békefenntartók formájában,
ezt azonban Moszkva határozottan ellenzi, és legitim célpontnak fogja tekinteni az ukrán területen állomásozó nyugati csapatokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Van, amit semmiképpen nem fogad el Oroszország a békét illetően.
A legnehezebb kérdés a donyecki térség sorsa. Korábbi elképzelések ukrán csapatkivonással számoltak, ezt azonban Kijev elutasította. Az új kompromisszum egy nemzetközi felügyelet alatt álló demilitarizált övezet létrehozását vetné fel, amelyből mindkét fél visszavonná erőit. Hasonlóan kényes ügy a zaporizzsjai atomerőmű kérdése: az amerikai javaslat közös ellenőrzésről szólt, Kijev viszont inkább egy amerikai–ukrán vegyes üzemeltetési modellt támogatna.
A béketerv jelentős gazdasági elemeket is tartalmaz. Egy Ukrajna-fejlesztési alap létrehozását irányozza elő, amely technológiai, energetikai és nyersanyag-kitermelési projektekbe fektetne. A New York Times szerint a háttérben az amerikai BlackRock vagyonkezelő neve is felmerült, mint a háború utáni újjáépítés egyik lehetséges koordinátora.
Moszkva azonban továbbra is elutasító. Vlagyimir Putyin többször jelezte: Oroszország célja a teljes donbaszi térség megszerzése, akár katonai, akár diplomáciai úton. A Kreml szerint
Ukrajnának „felelős politikai döntést” kellene hoznia, különben Oroszország fegyveres eszközökkel éri el céljait.
A New York Times értékelése szerint bár a diplomáciai mozgástér bővült, a felek álláspontja továbbra is messze van egymástól, és a háború lezárása egyelőre inkább lehetőség, mint közeli valóság.
Ezt is ajánljuk a témában
Jurij Usakov szerint Kijevnek el kell fogadni az orosz-amerikai megegyezést.
***
Fotó: Jim WATSON / AFP