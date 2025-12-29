Így fest jelenleg az ukrajnai béketerv

A legnehezebb kérdés a donyecki térség sorsa. Korábbi elképzelések ukrán csapatkivonással számoltak, ezt azonban Kijev elutasította. Az új kompromisszum egy nemzetközi felügyelet alatt álló demilitarizált övezet létrehozását vetné fel, amelyből mindkét fél visszavonná erőit. Hasonlóan kényes ügy a zaporizzsjai atomerőmű kérdése: az amerikai javaslat közös ellenőrzésről szólt, Kijev viszont inkább egy amerikai–ukrán vegyes üzemeltetési modellt támogatna.

A béketerv jelentős gazdasági elemeket is tartalmaz. Egy Ukrajna-fejlesztési alap létrehozását irányozza elő, amely technológiai, energetikai és nyersanyag-kitermelési projektekbe fektetne. A New York Times szerint a háttérben az amerikai BlackRock vagyonkezelő neve is felmerült, mint a háború utáni újjáépítés egyik lehetséges koordinátora.

Moszkva azonban továbbra is elutasító. Vlagyimir Putyin többször jelezte: Oroszország célja a teljes donbaszi térség megszerzése, akár katonai, akár diplomáciai úton. A Kreml szerint

Ukrajnának „felelős politikai döntést” kellene hoznia, különben Oroszország fegyveres eszközökkel éri el céljait.

A New York Times értékelése szerint bár a diplomáciai mozgástér bővült, a felek álláspontja továbbra is messze van egymástól, és a háború lezárása egyelőre inkább lehetőség, mint közeli valóság.