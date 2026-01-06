Ft
soros birodalom amerikai egyesült államok magyar külügyi intézet szovjetunió nyugat európa

Mára Európa lett a Soros-birodalom maga

2026. január 06. 19:36

Az Amerikai Egyesült Államoknak a Szovjetunió bukása után nem volt szüksége a saját lábon is valamelyest megálló Nyugat-Európára.

2026. január 06. 19:36
null
Máthé Áron
Máthé Áron
Index

„A Magyar Külügyi Intézet kutatója izgalmas véleménycikket tett közzé az Index felületén. A cikk igazolja azt a tételt, miszerint valakinek úgy lehetnek részigazságai, hogy egészében véve téved. Van erre egy magyar mondás: nem látja a fától az erdőt. Ez azonban ebben az esetben nem teljesen pontos, hiszen itt inkább fordítva van: egy képzeletbeli erdőt néz, s az egyes fafajtákat illetően mintha tévedésben lenne.

Lássuk tehát pontokba szedve, hogy hol téved!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

1. »Arra a következtetésre jutottam, hogy Európának kevés eszköze van az ellenállásra, mert harminc évvel ezelőtt elvesztette a csatát.« Nos, ebben igaza van, de melyik részletben bújik meg az ördög? Az Amerikai Egyesült Államoknak a Szovjetunió bukása után nem volt szüksége a saját lábon is valamelyest megálló Nyugat-Európára. Elmúlt a veszély, nem kell építeni a helyi ellenállóképességre. Az önállóskodásból meg akkor lett az amerikai neokon elitnek végképp elege, amikor az ifjabb Bush idején Chirac meg a többi nyugat-európai vezető kételyeit hangoztatta az iraki invázióval és az azt körítő hazugságokkal szemben. A szélsőliberális csoportok azután folytatták Európa legyengítését és átformálását. Mára Európa lett a Soros-birodalom maga.”

Nyitókép forrása: Alexander Soros Facebook-oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 06. 20:10
Atyavilág! Még mindig egy 95 éves vénember ellen uszítotok?
