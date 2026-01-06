Nincs megállás: Soros György továbbra is Trump fő politikai ellenfeleit pénzeli – irtózatos összegekkel
A tények beszélnek. Soros György évek óta a radikális baloldal legszélsőségesebb projektjeit finanszírozza.
Az Amerikai Egyesült Államoknak a Szovjetunió bukása után nem volt szüksége a saját lábon is valamelyest megálló Nyugat-Európára.
„A Magyar Külügyi Intézet kutatója izgalmas véleménycikket tett közzé az Index felületén. A cikk igazolja azt a tételt, miszerint valakinek úgy lehetnek részigazságai, hogy egészében véve téved. Van erre egy magyar mondás: nem látja a fától az erdőt. Ez azonban ebben az esetben nem teljesen pontos, hiszen itt inkább fordítva van: egy képzeletbeli erdőt néz, s az egyes fafajtákat illetően mintha tévedésben lenne.
Lássuk tehát pontokba szedve, hogy hol téved!
1. »Arra a következtetésre jutottam, hogy Európának kevés eszköze van az ellenállásra, mert harminc évvel ezelőtt elvesztette a csatát.« Nos, ebben igaza van, de melyik részletben bújik meg az ördög? Az Amerikai Egyesült Államoknak a Szovjetunió bukása után nem volt szüksége a saját lábon is valamelyest megálló Nyugat-Európára. Elmúlt a veszély, nem kell építeni a helyi ellenállóképességre. Az önállóskodásból meg akkor lett az amerikai neokon elitnek végképp elege, amikor az ifjabb Bush idején Chirac meg a többi nyugat-európai vezető kételyeit hangoztatta az iraki invázióval és az azt körítő hazugságokkal szemben. A szélsőliberális csoportok azután folytatták Európa legyengítését és átformálását. Mára Európa lett a Soros-birodalom maga.”
Nyitókép forrása: Alexander Soros Facebook-oldala
