Nincs megállás: Soros György továbbra is Trump fő politikai ellenfeleit pénzeli – irtózatos összegekkel

A lap külön kiemelte a Munkáspárt szerepét, amely hosszú ideje szoros kapcsolatban áll Jamesszel. A beszámoló szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai
2016 óta mintegy 23,7 millió dollárt juttattak a WFP-hez
annak adománygyűjtő szervezetén keresztül.
Hozzáteszik: emellett Soros György és családtagjai 2018 óta további 865 ezer dollárral támogatták a párt New York-i szervezetét. Letitia James politikai karrierje is szorosan összefonódott a formációval: 2003-ban ő lett az első, a Munkáspárt által indított jelölt, aki állami szinten választást nyert, amikor New York városi tanácsosává választották.
A Soros-támogatások hírére élesen reagált Michael Henry republikánus politikus, aki 2026-ban James kihívójaként indulna a főügyészi posztért. Henry a Postnak úgy fogalmazott: