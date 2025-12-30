Nincs megállás: Soros György továbbra is Trump fő politikai ellenfeleit pénzeli – irtózatos összegekkel

Hozzátette: amikor ugyanaz az adományozói kör finanszírozza a káoszt és az állam legfőbb bűnüldöző szervét, annak következményei egyértelműek.

Letitia James országos ismertségre tett szert azzal, hogy hivatalba lépése óta sorra indította a pereket a Trump-adminisztráció és személyesen Donald Trump ellen.

Közben James maga is a figyelem középpontjába került. A jelentések szerint az Igazságügyi Minisztérium vizsgálta, mert állítólag megtévesztő adatokat adott meg egy virginiai ingatlanára felvett jelzáloghitel-kérelem során. Októberben csalással is megvádolták, ám a bíró elutasította az ügyet arra hivatkozva, hogy az eljárást lefolytató amerikai ügyészt jogellenesen nevezték ki. A minisztérium későbbi próbálkozásai sem vezettek eredményre – írják.

Donald Trump eközben nyíltan bírálta Soros Györgyöt és fiát, Alex Sorost, aki a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetését vette át. Az elnök korábban azt is felvetette, hogy