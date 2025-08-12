Ft
születésnap Európa Soros György

Születésnapját ünnepli az üzletember, akinek Európa a migrációs válságot „köszönheti” – Soros György ma 95 éves

2025. augusztus 12. 16:57

A magyar származású amerikai üzletember pontosan tíz évvel ezelőtt állította, hogy évi egymillió migráns betelepítésével megoldódik az európai népesedési válság.

2025. augusztus 12. 16:57
null

95 évvel ezelőtt, 1930. augusztus 12-én látta meg a napvilágot Soros György, akinek neve mára összeforrt a globális pénzügyi spekulációval, valamint a nemzeti szuverenitás rovására propagált nyílt társadalom eszméjével.

Soros Budapesten született, Schwartz György néven. 1952-ben diplomázott a London School of Economics-on, majd 1956-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött. A pénzügyi spekulációkból meggazdagodott üzletember leghírhedtebb húzása az volt, amikor 1992-ben megtámadta az angol fontot, és egy nap alatt mintegy 1 milliárd dollárt keresett. 2008-ban célba vette a magyar OTP Bankot is. Az elmúlt években több amerikai demokrata elnökjelölt kampányát támogatta, míg Európában a 2015-ös migrációs válság idején vált ismertté, amikor kiderült, hogy alapítványain keresztül támogat olyan szervezeteket, amelyek az illegális migrációt segítik.

A migrációs válság csúcsának idején megjelent emlékezetes véleménycikkében 

évi egymillió migráns betelepítését javasolta Európába, megoldásként az öregedő népesség problémájának orvoslására.

A hálózat működését jól mutatja, hogy a „Merkel-terv” nem sokkal rá évi 500 000 migráns betelepítését irányozta elő Németországba.

Mára már gyakorlatilag Európa összes országában felismerték, hogy a javaslat, ami Soros György számára hatalmas üzlet volt, Európában nemcsak a megoldást nem hozta el, de komoly társadalmi problémákat szült. Soros György 2023-ban hivatalosan átadta „birodalma” – többek között a Nyílt Társadalom Alapítvány – irányítását a fiának, Alexander Sorosnak, aki ígéretet tett, hogy apjához hasonlóan ő is aktívan be fog avatkozni az európai és amerikai politikába.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

