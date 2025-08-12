Születésnapját ünnepli az üzletember, akinek Európa a migrációs válságot „köszönheti” – Soros György ma 95 éves

A migrációs válság csúcsának idején megjelent emlékezetes véleménycikkében

évi egymillió migráns betelepítését javasolta Európába, megoldásként az öregedő népesség problémájának orvoslására.

A hálózat működését jól mutatja, hogy a „Merkel-terv” nem sokkal rá évi 500 000 migráns betelepítését irányozta elő Németországba.

Mára már gyakorlatilag Európa összes országában felismerték, hogy a javaslat, ami Soros György számára hatalmas üzlet volt, Európában nemcsak a megoldást nem hozta el, de komoly társadalmi problémákat szült. Soros György 2023-ban hivatalosan átadta „birodalma” – többek között a Nyílt Társadalom Alapítvány – irányítását a fiának, Alexander Sorosnak, aki ígéretet tett, hogy apjához hasonlóan ő is aktívan be fog avatkozni az európai és amerikai politikába.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP