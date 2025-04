Projekt Hüdra: A Soros-hálózat első nagy lebukása – az illegális migráció szervezése

A Soros-terv célja, hogy az európai országok nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében, hogy az illegális bevándorlók integrációja hamarabb megtörténjen

A Keresztények Elleni Európai Intolerancia és Diszkrimináció Figyelőközpontjának (OIDAC) 2011-re vonatkozó, 2012 márciusában közzétett jelentésével kereste meg 2012 tavaszán levélben a Magyar Kurír Soros György hazai jogvédő szervezeteit. Válaszul a Helsinki Bizottság azt közölte, hogy nem kompetens a témában, az Amnesty International tisztázta, hogy magyarországi részlege egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel, míg a TASZ elsősorban a jelentés egyes aspektusait kritizálta.

Soros jogvédő szervezeteinél a linkajánlókban általában nem szerepelnek a keresztényellenes diszkriminációval foglalkozó szervezetek, és például az említett OIDAC-jelentés sem került fel az Amnesty honlapjára. Ezen a ponton ismét kettős mércét fedezhetünk fel, hiszen az OIDAC-jelentés időpontjában az Amnesty közzétette a Szabad választás és előítélet: Muszlimok elleni diszkrimináció Európában jelentését, amelyben Belgiumot, Franciaországot, Hollandiát, Spanyolországot és Svájcot bírálva kiállt a közbiztonsági szempontból is problémás burka és nikáb viselése mellett, és az imahelyek építésének korlátozása ellen.

A Helsinki Bizottság 2011-es útmutatójában (Külföldiek Magyarországon) rögzíti: a multikulturális társadalom sokszínű, benne kölcsönhatásban és békében élnek az alapvetően önálló kultúrák, az ilyen társadalom „nem törekedik a bevándorlók asszimilálására, és a nyelvi, vallási, kulturális sokszínűség a hivatalos állami szakmapolitikai döntéseket, a közoktatást áthatja”.

Itt újabb kettős mércét figyelhetünk meg, hiszen az kevéssé érdekelte a Soros-szervezeteket a kárpátaljai magyarság nyelvi-közoktatási jogainak súlyos csorbítása.

Összefoglalóan elmondható: a Soros Györgyhöz köthető nemzetközi jogvédő szervezeteket szinte egyáltalán nem foglalkoztatja a keresztényellenes diszkriminatív európai jelenségek vizsgálata. Ily módon a Soros-jogvédők a keresztény gyökerű európai országok vallásának, kultúrájának háttérbe szorulását támogatják, emellett kifejezetten ellenezve a muszlimok integrációját szigorúan szabályozni kívánó egyes törvények bevezetését.

Politikai támadások megindítása a bevándorlást ellenző országok ellen.

Az Európai Unió legfontosabb intézményei Soros-befolyás alatt állnak, Soros több alkalommal is megszólalt uniós fórumokon, így például 2017 április végén és május végén is tárgyalt az Európai Bizottság több biztosával. Emellett Soros markában tartja az Európai Parlament számottevő részét is, mint az 2017-ben a milliárdoshoz közel álló European Policy Institute listájából kiderült:

a kiadványban az intézet Sorosék „megbízható szövetségeseit” veszi sorba, és az akkori 751 EP-képviselőből 226-ot sorolt fel.

A hálózat működésének friss példaként említhetjük a Költségvetési és a Költségvetési ellenőrzési Bizottság 2025. április 7-i ülését – itt hangzottak el Kollár Kinga elhíresült mondatai – melyen Léderer András (Magyar Helsinki Bizottság), magát a magyar civil szervezetek koalíciójának vezető szereplőjeként aposztrofálva azon kesergett, hogy az Európai Bizottság túl korán szabadított fel forrásokat hazánk számára.