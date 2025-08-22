Ft
Hernádi Zsolt Maxima MOL Csoport Szalai Zoltán Európai Unió Mandiner

„Ursula von der Leyen vállalása ostoba döntés" – MAXIMA Hernádi Zsolttal

2025. augusztus 22. 19:00

Hernádi Zsolt, a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója a Maxima című műsorunkban adott exkluzív interjút Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének!

2025. augusztus 22. 19:00
null

A Mol Csoport elnök-vezérigazgatója, Maxima című műsorunkban adott exkluzív interjút a Mandinernek.

A beszélgetés során felmerült a Mol Csoport sikerének titka. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az átalakuló piac, illetve az Európai Unió szankciós politikája miatt. Hernádi Zsolt kiemelte: az EU és USA között létrejött megállapodás tönkreteszi az európai gazdaságot. Úgy fogalmazott: a szerződés olyan vállalásokat tartalmaz, amelyeket az európai közösség nem tud teljesíteni, így hosszútávon elkerülhetetlenné válik a szerződésszegés.

Szóba kerül a Mol–INA-ügy is, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta: 

három független nemzetközi bíróság mondta ki egyhangúlag, hogy koholmány a Mol INA-ban történő tulajdonszerzésekor felmerült korrupciós vád.

Mesél az esztergomi gyermekévekről, az egyetemen eltöltött időszakról és polgármesteri ambíciójáról is. 

Rengeteget dolgoztam és mertem kérdezni"

– fogalmazott.

Megtudhatjuk, hogy milyen volt az egyetemista Hernádi Zsolt, de az is kiderül, mire a legbüszkébb több évtizedes munkássága alatt.

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

