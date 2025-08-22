„Ursula von der Leyen vállalása ostoba döntés" – MAXIMA Hernádi Zsolttal

Szakértő a tárgyalások helyszínéről: Zelenszkijnek nincs beleszólása, oda megy, ahová a nagyhatalmak küldik (VIDEÓ)
Hernádi Zsolt, a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója a Maxima című műsorunkban adott exkluzív interjút Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének!
A beszélgetés során felmerült a Mol Csoport sikerének titka. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek az átalakuló piac, illetve az Európai Unió szankciós politikája miatt. Hernádi Zsolt kiemelte: az EU és USA között létrejött megállapodás tönkreteszi az európai gazdaságot. Úgy fogalmazott: a szerződés olyan vállalásokat tartalmaz, amelyeket az európai közösség nem tud teljesíteni, így hosszútávon elkerülhetetlenné válik a szerződésszegés.
Szóba kerül a Mol–INA-ügy is, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta:
három független nemzetközi bíróság mondta ki egyhangúlag, hogy koholmány a Mol INA-ban történő tulajdonszerzésekor felmerült korrupciós vád.
Mesél az esztergomi gyermekévekről, az egyetemen eltöltött időszakról és polgármesteri ambíciójáról is.
Rengeteget dolgoztam és mertem kérdezni"
– fogalmazott.
Megtudhatjuk, hogy milyen volt az egyetemista Hernádi Zsolt, de az is kiderül, mire a legbüszkébb több évtizedes munkássága alatt.
