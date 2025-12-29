Csúnyán odaszólt a Strabagnak, majd nagy bejelentést tett Lázár János: „Nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat!”

Lázár János Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy december 30-án 18 órától ismét megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya korábban lezárt szakasza. Az építési és közlekedési miniszter szerint a helyreállítás során komoly konfliktus alakult ki a kivitelezővel, de a kormány végül érvényt szerzett az érdekeinek.

„Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk – nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat!”

– fogalmazott. Lázár közölte: az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a kivitelező 2 milliárd forint értékű bankgaranciáját, amely már meg is érkezett, így elhárult az akadály az autópálya újranyitása elől. Hozzátette, hogy a történtekből levonták a tanulságokat, és a jövőben fokozott figyelemmel ellenőrzik az érintett szakaszt.