Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
strabag lázár jános M30 autópálya

Csúnyán odaszólt a Strabagnak, majd nagy bejelentést tett Lázár János: „Nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat!”

2025. december 29. 22:46

Végre megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya korábban lezárt szakasza.

2025. december 29. 22:46
null

Lázár János Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy december 30-án 18 órától ismét megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya korábban lezárt szakasza. Az építési és közlekedési miniszter szerint a helyreállítás során komoly konfliktus alakult ki a kivitelezővel, de a kormány végül érvényt szerzett az érdekeinek.

„Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk – nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat!”

– fogalmazott. Lázár közölte: az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a kivitelező 2 milliárd forint értékű bankgaranciáját, amely már meg is érkezett, így elhárult az akadály az autópálya újranyitása elől. Hozzátette, hogy a történtekből levonták a tanulságokat, és a jövőben fokozott figyelemmel ellenőrzik az érintett szakaszt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Tanultunk a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát – nem engedünk az M30-ból!”

– hangsúlyozta a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. december 29. 23:14
Ennyit arról, hogy mindent a Mészáros nyer. Megjegyzem, tuti, hogy ennél a mocskos Strabagnál inkább Mészáros.
Válasz erre
4
0
Deplorable
2025. december 29. 23:11
Helyes!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!