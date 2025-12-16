Hihetetlen: a Strabag nagyon csúnyán kitolt Lázár Jánossal – ez biztosan nem marad következmények nélkül

Lázár János befűtötte a kazánt Strabag-ügyben: gyökeres változások jönnek Magyarországon
Ezentúl a minőségi hiányosságoknak következményei lesznek.
Nem vállalnak felelősséget a saját munkájukért.
A STRABAG 2025. december 11-én készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat, 2025. december 16-án került sor a javítások műszaki átadás-átvételére a STRABAG, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével – közölte az ÉKM kedden az MTI-vel.
„Sajnálattal értesültünk arról, hogy a STRABAG nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért,
így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát” – írták a közleményben.
Hangsúlyozták, a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező STRABAG teljes körű írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.
A garanciális javítások elkészültének jelentését követően az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszíni szemle keretében ellenőrizték a STRABAG kivitelezési hibája miatt korábban hosszú időre lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A helyszíni szemle alapján szerdán nyitották volna meg az autópálya szakaszát, de az utolsó pillanatban a cég beleköpött Lázár János levesébe...
