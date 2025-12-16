Hihetetlen: a Strabag nagyon csúnyán kitolt Lázár Jánossal – ez biztosan nem marad következmények nélkül

A STRABAG 2025. december 11-én készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat, 2025. december 16-án került sor a javítások műszaki átadás-átvételére a STRABAG, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével – közölte az ÉKM kedden az MTI-vel.

„Sajnálattal értesültünk arról, hogy a STRABAG nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért,

így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát” – írták a közleményben.