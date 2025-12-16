Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
strabag lázár jános M30 autópálya

Hihetetlen: a Strabag nagyon csúnyán kitolt Lázár Jánossal – ez biztosan nem marad következmények nélkül

2025. december 16. 20:37

Nem vállalnak felelősséget a saját munkájukért.

2025. december 16. 20:37
null

A STRABAG 2025. december 11-én készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat, 2025. december 16-án került sor a javítások műszaki átadás-átvételére a STRABAG, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével – közölte az ÉKM kedden az MTI-vel.

„Sajnálattal értesültünk arról, hogy a STRABAG nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért,

így az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát” – írták a közleményben.

Hangsúlyozták, a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező STRABAG teljes körű írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.

A garanciális javítások elkészültének jelentését követően az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszíni szemle keretében ellenőrizték a STRABAG kivitelezési hibája miatt korábban hosszú időre lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A helyszíni szemle alapján szerdán nyitották volna meg az autópálya szakaszát, de az utolsó pillanatban a cég beleköpött Lázár János levesébe...

(MTI)

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

red-bullshit
2025. december 16. 21:49
Van egy szerződés, nem tartja be, kötbér. Nem végzi el, nincs munka többé. Lehet elballagni Magyországról. Próbálná egy magyar cég eljátszani ezt külföldön.
Válasz erre
1
0
FeketeFehér
2025. december 16. 21:40
A kivitelező azért felel, hogy a tervek szerint előírtak alapján épít. Az építés fázisait amúgy a független mérnökök ellenőrzik, és hagyják jóvá. A kivitelező csak a kivitelezés során elkövetett hibákért felelhet. A tervezési hibákért nyilván nem. Az M30-on az én ismereteim szerint alapvetően nem kivitelezési hiba történt, hanem a tervezés alapjául szolgáló geotechnikai és geológiai feltárások hiányosságai voltak az alapvető problémák.
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2025. december 16. 21:33
A Strabag építette, tehát új, garanciában javította és azt érzékelteti, hogy a munka minőségéért nem vállal felelősséget. Ezt a pofátlanságot hogyan képzeli? Remélem nem terjed a módi, mert veszel egy autót és nem adnak rá garanciát, ha valami elromlik majd azt mondják, hogy nem kellett volna használni.
Válasz erre
1
0
FeketeFehér
2025. december 16. 21:29
"ekeke1 2025. december 16. 21:09 Tényleg van épeszű ember aki elhiszi hogy az osztrák multi úgy épít egy autópálya szakaszt ami összedől, mert "valaki" a kormányzatból "úgy kérte"?" A kivitelező úgy épít, ahogy a megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervekben szerepel. A kivitelitervek készítésébe a megrendelő beleszólhat, és ezt sokszor meg is teszik. Nincs arra vonatkozóan semmiféle hiteles információ, hogy a Strabag eltért a kiviteli tervekben előírtaktól.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!