Kitudódott, mire készülnek az ukránok, ha elvesztik a háborút: titkos, földalatti egységek várják, hogy akcióba lendüljenek

Bekövetkezett a fordulat: ellenállás nélkül nyomulnak előre az oroszok
Még az ukránok is kénytelenek elismerni a helyzetet.
Ha rajtuk múlik, soha nem lesz vége a vérontásnak. Már zajlanak a szervezkedések.
Még egy esetleges békemegállapodás és területi engedmények esetén sem számíthat nyugalomra Oroszország a megszállt ukrán területeken – számolt be róla a The Telegraph, amit az Index szemlézett.
A brit lap elmondása szerint az ellenséges hátországban már most is egy jól szervezett, kiterjedt ukrán földalatti ellenállás működik,
amely egy elhúzódó, „árnyékban zajló” háborúra készül.
Az ellenállási mozgalom tagjai részletesen beszéltek tevékenységükről. Egyikük – egy civil az orosz megszállás alatt álló Makijivkából – elmondta, hogy heteken át figyelte az orosz járőrök mozgását és az utánpótlási útvonalakat, mielőtt szabotázsakciót hajtott végre a fegyverszállításra használt vasútvonalon.
Az volt a cél, hogy a pályát olyan hosszú időre tegyük használhatatlanná, hogy a forgalom teljesen leálljon. Ez némi lélegzetvételnyi időt adott a csapatainknak”
– fogalmazott a mozgalom tagja.
A mozgalom 2022 nyarán indult, és azóta fokozatosan váltott a megfigyelő műveletekről célzott, egyre összetettebb akciókra: katonai vonatok, olajraktárak, elektronikai hadviselési állomások és kommunikációs tornyok ellen hajtanak végre támadásokat.
