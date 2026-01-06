Kitudódott, mire készülnek az ukránok, ha elvesztik a háborút: titkos, földalatti egységek várják, hogy akcióba lendüljenek

Az ellenállási mozgalom tagjai részletesen beszéltek tevékenységükről. Egyikük – egy civil az orosz megszállás alatt álló Makijivkából – elmondta, hogy heteken át figyelte az orosz járőrök mozgását és az utánpótlási útvonalakat, mielőtt szabotázsakciót hajtott végre a fegyverszállításra használt vasútvonalon.

Az volt a cél, hogy a pályát olyan hosszú időre tegyük használhatatlanná, hogy a forgalom teljesen leálljon. Ez némi lélegzetvételnyi időt adott a csapatainknak”

– fogalmazott a mozgalom tagja.

A mozgalom 2022 nyarán indult, és azóta fokozatosan váltott a megfigyelő műveletekről célzott, egyre összetettebb akciókra: katonai vonatok, olajraktárak, elektronikai hadviselési állomások és kommunikációs tornyok ellen hajtanak végre támadásokat.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Roman PILIPEY / AFP