Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
the telegraph orosz orosz-ukrán háború harc oroszország

Kitudódott, mire készülnek az ukránok, ha elvesztik a háborút: titkos, földalatti egységek várják, hogy akcióba lendüljenek

2026. január 06. 16:25

Ha rajtuk múlik, soha nem lesz vége a vérontásnak. Már zajlanak a szervezkedések.

2026. január 06. 16:25
null

Még egy esetleges békemegállapodás és területi engedmények esetén sem számíthat nyugalomra Oroszország a megszállt ukrán területeken – számolt be róla a The Telegraph, amit az Index szemlézett.

Ezt is ajánljuk a témában

A brit lap elmondása szerint az ellenséges hátországban már most is egy jól szervezett, kiterjedt ukrán földalatti ellenállás működik,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

amely egy elhúzódó, „árnyékban zajló” háborúra készül.

Az ellenállási mozgalom tagjai részletesen beszéltek tevékenységükről. Egyikük – egy civil az orosz megszállás alatt álló Makijivkából – elmondta, hogy heteken át figyelte az orosz járőrök mozgását és az utánpótlási útvonalakat, mielőtt szabotázsakciót hajtott végre a fegyverszállításra használt vasútvonalon.

Az volt a cél, hogy a pályát olyan hosszú időre tegyük használhatatlanná, hogy a forgalom teljesen leálljon. Ez némi lélegzetvételnyi időt adott a csapatainknak”

 – fogalmazott a mozgalom tagja.

A mozgalom 2022 nyarán indult, és azóta fokozatosan váltott a megfigyelő műveletekről célzott, egyre összetettebb akciókra: katonai vonatok, olajraktárak, elektronikai hadviselési állomások és kommunikációs tornyok ellen hajtanak végre támadásokat.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Roman PILIPEY / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. január 06. 17:58
Ejnye! Eddig nem sikerült felfordulnom... Na majd most! (Mert ugye az orosz "földalattiak" közben alszanak...)
Válasz erre
0
0
Héja
2026. január 06. 17:42
Azok szegények ott is maradnak.... Mint gázában a Hamász. Ma már humusz, ha mász, ha nem.
Válasz erre
1
0
optimista-2
2026. január 06. 17:40
Hihi, akkor lesz dolguk a békefenntartóknak. Angol, amerikai, francia és német katonák fogják majd el a szabotőröket. Ezt te elhiszed ?
Válasz erre
3
0
zrx8
2026. január 06. 17:31
Ez lesz a hohol ISIS. Közös bennük az is, hogy mindkettőt a zsidók pénzelik.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!