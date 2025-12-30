Ft
12. 30.
kedd
lázár jános útvonal vidék forgalom kamion

Pontot tett a vita végére Lázár János: bezárta a kiskaput a miniszter

2025. december 30. 10:09

„Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést” – jelentette be az építési és közlekedési miniszter.

2025. december 30. 10:09
null

Fontos bejelentést tett kedden a Facebook-oldalán Lázár János.

„Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól. A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.

Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte.

A kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket. A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek” fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Héja
2025. december 30. 10:25
Maradjun k annyiban: a Tisza bukni fog. Ahogy Gyurcsány & Tsai is.
3
0
Da Vinci
2025. december 30. 10:15
Nagyon ideje!!!! 👍👍
5
0
