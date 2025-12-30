Pontot tett a vita végére Lázár János: bezárta a kiskaput a miniszter

Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte.

A kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket. A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek” – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.