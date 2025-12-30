Pontot tett a vita végére Lázár János: bezárta a kiskaput a miniszter

Lázár János rendesen odapirított a tüntetőknek: felvételek igazolják, mennyire igaza volt (VIDEÓ)
Ezúttal sem nyúlt mellé az építési és közlekedési miniszter.
„Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést” – jelentette be az építési és közlekedési miniszter.
Fontos bejelentést tett kedden a Facebook-oldalán Lázár János.
„Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól. A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet.
Új szabályokat hozunk, és átalakítjuk a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetünk be súlykorlátozást országszerte.
A kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket. A magyar fuvarosokkal pedig szót értünk és megegyezünk. Élni és élni hagyni: élhető feltételek a fuvarosoknak, de élhető települések az ott élőknek” – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala