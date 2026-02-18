Van, amiről Brüsszel hallgat: ömlik az orosz gáz Európába, miközben vészesen fogynak a tartalékok

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.
A vezetékes orosz gáz Európába ma már gyakorlatilag egyetlen útvonalon érkezik.
Az európai gázárak 380 dollár körüli szintre estek ezer köbméterenként, miközben januárban több mint tíz százalékkal nőtt az orosz gáz exportja Európába az egy évvel korábbihoz képest. A vezetékes orosz gáz Európába ma már gyakorlatilag egyetlen útvonalon érkezik, a Török Áramlaton és annak szárazföldi meghosszabbításán keresztül – írta meg a Világgazdaság.
A délkelet európai piacot kiszolgáló második szakaszon a napi szállítás 51 millió köbméter körül alakul, február közepén 51,06 millió köbméteres tényleges áramlást és 51,2 millió köbméter körüli újranominációt jeleztek, 2026 eleje óta pedig az útvonalon szállított mennyiség 7,12 százalékkal magasabb, mint 2025 azonos időszakában.
Ukrajna 2022 májusában blokkolta a tranzitot a Szohranovka belépési pontnál, a Szudzsa belépési ponton keresztüli szivattyúzást 2025. január 1-jén leállították a tranzitszerződés lejárta után, a Jamal Európa lengyelországi szakasza 2022 májusában vált elérhetetlenné a Gazprom számára, az Északi Áramlat 1 pedig 2022 augusztus végén leállt, majd szeptemberben a Balti tengeri robbanások megrongálták az Északi Áramlat vezetékágait és az Északi Áramlat 2 egyik ágát is.
Eközben a januári napi átlagos szállítás 55,8 millió köbméterre nőtt az egy évvel korábbi 50,6 millióról, ami nagyjából megfelel a decemberi, napi 56 millió köbméteres szintnek.
A hideg időjárás közben több térségben felfelé tolja a felhasználást, Észak Európában mínusz tíz fok körüli értékek voltak jellemzőek, helyenként mínusz húsz fok közelébe süllyedt a hőmérséklet, miközben Közép és Kelet Európa több országában, így Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Romániában valamivel fagypont alatt alakult. A villamosenergia termelésben a szél részaránya emelkedik, a WindEurope szerint február közepén 26,5 százalékot ért el, egy nappal korábban 24,3 százalékon állt.
A gáztárolók töltöttsége eközben gyorsan csökken. A GIE adatai szerint február közepén az uniós földalatti tárolók 33,54 százalékos szinten voltak 36,15 milliárd köbméter gázzal, egyetlen nap alatt 0,41 százalékponttal apadtak, és a tagállamok többsége kivett a készletekből. Németországban 23,5 százalékos, Franciaországban 24,04 százalékos, Ausztriában 39,45 százalékos, Olaszországban 50,91 százalékos töltöttséget jeleztek, miközben a 2025 őszi kitermelési szezon kezdete óta a tárolókból már több mint 53 milliárd köbmétert termeltek ki, és a nyáron felhalmozott tartalék arányában a kitermelés mértéke meghaladta a 100 százalékot.
