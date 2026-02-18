Van, amiről Brüsszel hallgat: ömlik az orosz gáz Európába, miközben vészesen fogynak a tartalékok

Az európai gázárak 380 dollár körüli szintre estek ezer köbméterenként, miközben januárban több mint tíz százalékkal nőtt az orosz gáz exportja Európába az egy évvel korábbihoz képest. A vezetékes orosz gáz Európába ma már gyakorlatilag egyetlen útvonalon érkezik, a Török Áramlaton és annak szárazföldi meghosszabbításán keresztül – írta meg a Világgazdaság.

A délkelet európai piacot kiszolgáló második szakaszon a napi szállítás 51 millió köbméter körül alakul, február közepén 51,06 millió köbméteres tényleges áramlást és 51,2 millió köbméter körüli újranominációt jeleztek, 2026 eleje óta pedig az útvonalon szállított mennyiség 7,12 százalékkal magasabb, mint 2025 azonos időszakában.