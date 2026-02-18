Csattanós pofonként érte Zelenszkijéket a kijelentés: ha Ukrajna tovább szorítja a magyarokat, annak súlyos következményei lesznek (VIDEÓ)

„Két perc alatt odaérnénk” – invázióval fenyegeti Magyarországot egy ukrán őrnagy
Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.
Lázár János elárulta, hogy Ukrajna lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait, ezért határozott fellépésre van szükséges.
Éles hangvételű videóüzenetben bírálta Ukrajnát és határozott magyar fellépést sürgetett Lázár János. A közlekedési és építési miniszter arról beszélt, hogy Magyarországnak a kárpátaljai magyar közösség védelme érdekében ki kell maradnia a háborúból, és Ukrajna európai uniós csatlakozását is blokkolnia kell.
„Ha egy háborús országban 150 ezer honfitársunk él, nincs miről vitatkozni” – fogalmazott Lázár János, aki elárulta, hogy Ukrajna lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait, és az utóbbi időben elhangzott fenyegetések miatt határozott magyar válasz szükséges.
A miniszter a videóban kitért egy neonáci szellemiségű ukrán főtiszt kijelentésére is, aki Magyarország lerohanásával fenyegetőzött.
Lázár János ezt elfogadhatatlannak nevezte és rámutatott, hogy az ilyen megszólalások jól mutatják, hová fajult a helyzet.
A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna folyamatosan megsérti a magyar kisebbség jogait, és a közelmúlt fejleményei csak megerősítik: Magyarországnak határozottabban kell fellépnie. Ennek egyik lehetséges eszközeként az ukrán EU-csatlakozási folyamat blokkolását említette.
