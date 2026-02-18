Ft
lázár jános magyar kisebbség ukrajna

Csattanós pofonként érte Zelenszkijéket a kijelentés: ha Ukrajna tovább szorítja a magyarokat, annak súlyos következményei lesznek (VIDEÓ)

2026. február 18. 11:07

Lázár János elárulta, hogy Ukrajna lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait, ezért határozott fellépésre van szükséges.

2026. február 18. 11:07
null

Éles hangvételű videóüzenetben bírálta Ukrajnát és határozott magyar fellépést sürgetett Lázár János. A közlekedési és építési miniszter arról beszélt, hogy Magyarországnak a kárpátaljai magyar közösség védelme érdekében ki kell maradnia a háborúból, és Ukrajna európai uniós csatlakozását is blokkolnia kell.

„Ha egy háborús országban 150 ezer honfitársunk él, nincs miről vitatkozni” – fogalmazott Lázár János, aki elárulta, hogy Ukrajna lábbal tiporja a magyar kisebbség jogait, és az utóbbi időben elhangzott fenyegetések miatt határozott magyar válasz szükséges.

A miniszter a videóban kitért egy neonáci szellemiségű ukrán főtiszt kijelentésére is, aki Magyarország lerohanásával fenyegetőzött. 

Lázár János ezt elfogadhatatlannak nevezte és rámutatott, hogy az ilyen megszólalások jól mutatják, hová fajult a helyzet.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna folyamatosan megsérti a magyar kisebbség jogait, és a közelmúlt fejleményei csak megerősítik: Magyarországnak határozottabban kell fellépnie. Ennek egyik lehetséges eszközeként az ukrán EU-csatlakozási folyamat blokkolását említette.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 18. 12:36
Ha már válasz lépés, akkor kezdjünk el tankcsapdákat, sárkányfogakat telepíteni a keleti úthálózat blokkolására, vezényelje keletre a haderő harci kötelékeit a főparancsnok, aknazár, légvédelmi radarok és rakéták menjenek mind! Ha még itt van Rubió, kérjünk át németből pár századnyi US katonát. Lássák a náci szarhalmok, hogy nem vesszük félvállról az ugatásukat.
Válasz erre
0
0
jum-ping
•••
2026. február 18. 12:35 Szerkesztve
Lázár feltalálta a hangtalanul csattanó pofont. A nyálverő gépe mellé ezt is szabadalmaztatnia kéne. Különben meg jobban tenné, ha vissza menne dolgozni a munkahelyére, mert a végén még nem lesz állása meg fizetése.
Válasz erre
0
1
csulak
2026. február 18. 12:06
sok a szoveg, es keves a cselekves
Válasz erre
1
1
frankie-bunn
2026. február 18. 11:53
Csattanós pofon?! Csépányi?
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!