Lázár János rendesen odapirított a tüntetőknek: felvételek igazolják, mennyire igaza volt (VIDEÓ)

Lázár János így fogalmazott a tüntetés kapcsán: „az útdíjakat pedig nem azért emeljük, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb. Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő, vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak. Tehát tárgyalunk bárkivel, de egyetlen dologból nem engedünk: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt.

Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már.

Ha ma azt érezték, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján, a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján” – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.