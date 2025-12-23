Lázár János rendesen odapirított a tüntetőknek: felvételek igazolják, mennyire igaza volt (VIDEÓ)

„Most az ő idejük jött el” – néhány mondattal helyretette a tüntetőket Lázár János
Kíméletlenül őszinte volt az építési és közlekedési miniszter.
Ezúttal sem nyúlt mellé az építési és közlekedési miniszter.
Fuvarozók tüntetettek a tervezett útdíjemelés ellen hétfőn Budapesten és környékén, ez a rendőrség folyamatos tájékoztatása szerint időszakosan több helyen okozott torlódást, lassulást.
Az Építési és Közlekedési Minisztériumban (ÉKM) sajtóbeszámolók szerint fogadták a 12 pontos követelést megfogalmazó szervezők képviselőit,
akik a megbeszélés alapján sikeresnek értékelték a megmozdulást.
Lázár János így fogalmazott a tüntetés kapcsán: „az útdíjakat pedig nem azért emeljük, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb. Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő, vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak. Tehát tárgyalunk bárkivel, de egyetlen dologból nem engedünk: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt.
Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már.
Ha ma azt érezték, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján, a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján” – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.
Ezt is ajánljuk a témában
Kíméletlenül őszinte volt az építési és közlekedési miniszter.
A tapasztalat is azt mutatja, igaza van Lázár Jánosnak.
Valóban tűrhetetlen állapotok uralkodnak vidéken a kamionok miatt.
Ennek kapcsán itt tekinthetnek még néhány igencsak döbbenetes videót, amiket az elmúlt években készítettek.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
***
***