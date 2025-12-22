Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
tüntetés tüntető Budapest Lázár János kamionos kamion

„Most az ő idejük jött el” – néhány mondattal helyretette a tüntetőket Lázár János

2025. december 22. 21:35

Kíméletlenül őszinte volt az építési és közlekedési miniszter.

2025. december 22. 21:35
null

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy meglepte a közúti fuvarozók közel háromnegyedét képviselő érdekvédő szervezeteket, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét és a NiT Hungary-t és további öt aláíró szervezetet az Orosz Tibor vállalkozó által szervezett hétfői budapesti kamionos tüntetés.

Lázár János is reagált a hírre

„December 19-én megállapodtunk a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8.500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk. Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol.

A mai fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt.

Hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük. Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol?

... Az útdíjakat pedig nem azért emeljük, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb. Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő, vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak. Tehát tárgyalunk bárkivel, de egyetlen dologból nem engedünk: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt.

Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már.

Ha ma azt érezték, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján, a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján” – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

